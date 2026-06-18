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Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: hay cinco ramales con problemas eléctricos

Según indicaron desde Trenes Argentinos, las fallas se originan en la alimentación eléctrica de la estación Plaza Constitución

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(AP Foto/Rodrigo Abd)
(AP Foto/Rodrigo Abd)

Cinco ramales del Tren Roca, la línea que conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del sur del conurbano bonaerense y ciudades periféricas, funciona este jueves con demoras y cancelaciones.

Según indicaron desde Trenes Argentinos, la falla radica en la alimentación eléctrica de la estación Plaza Constitución, en donde finaliza el recorrido de la línea.

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Los ramales afectados son Bosques-Q, reducido entre las estaciones Bosques y Berazategui; La Plata, reducido entre esta estación y Quilmes; Alejandro Korn, Bosques-T y Ezeiza.

La información que figura en la aplicación de la empresa que gestiona la red ferroviaria indica que el Tren Roca no es el único afectado por problemas técnicos.

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En la línea Mitre, por ejemplo, el ramal Villa Ballester-Zárate circula con demoras de aproximadamente 20 minutos debido a inconvenientes operativos. Una situación similar se registra en el Belgrano Sur, especialmente en el servicio que une Buenos Aires con González Catán.

Tabla de tarifas de trenes sobre fondo blanco, mostrando precios por sección y diferentes métodos de pago como SUBE registrada, Tarifa Social y efectivo
La tabla muestra las tarifas de trenes para todos los ramales, con precios que varían según la sección y el método de pago utilizado.

Las complicaciones se producen pocos días después de que, el pasado 15 de junio, entrara en vigencia un nuevo aumento en el transporte público. En ese marco, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 2%, como parte del esquema de actualización tarifaria del 6% escalonado en tres meses que fue definido a mediados de mayo.

Desde esta semana, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas de colectivos que circulan en el AMBA pasó de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.456,56 al máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.

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