Sociedad

Video: un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató un fuerte conflicto en un colectivo

El episodio se desencadenó cuando el chofer se negó a continuar el viaje debido a que un menor con TEA usaba el celular sin auriculares. El testimonio de la madre

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Así fue el incidente en el colectivo línea 100 con un niño con TEA

Un tenso episodio se vivió en las últimas horas a bordo de un colectivo de la línea 100 que circulaba por el conurbano bonaerense, donde una discusión entre el chofer de la unidad y la madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA) derivó en la intervención de la Policía.

El hecho, que fue registrado parcialmente y se viralizó en redes sociales, ocurrió en el partido de Lanús. El cruce se dio porque el niño de 10 años utilizaba su celular con el volumen activado y sin auriculares, una medida que su madre explicó que empleaba para evitar una crisis emocional.

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En ese contexto, el chofer le exigió -tal como se observa en las imágenes que acompañan esta nota- que utilizara auriculares, advirtiendo que, de lo contrario, no podría continuar el recorrido: “Por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares”, se lo escuchó advertir al hombre, quien agregó que estaba prohibido circular con los parlantes.

En el video se escucha a varios pasajeros respaldar el reclamo de la mujer: “Hay leyes que amparan a los chicos con discapacidad”, reclamó una pasajera. En tanto, la madre del menor amenazó al chofer, en medio de la discusión y mientras su hijo se encontraba visiblemente afectado: “Le va a agarrar una crisis y yo te voy a romper la cabeza”.

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El tono del altercado fue agravándose, al punto que, según el testimonio posterior de la madre, el menor sufrió una crisis y comenzó a golpearse la cabeza contra la ventana del colectivo. En paralelo, la mujer habría sufrido una convulsión.

“El nene le agarró una crisis, se dio la cabeza contra el la ventana del vidrio. Yo tengo epilepsia, me agarró una convulsión, me rompí la dentadura, vino la ambulancia. Tuve la presión alta también, nunca en mi vida tuve la presión alta”, relató la mujer, identificada como Alejandra.

Esta última advirtió que el conflicto habría comenzado incluso antes de que subieran al colectivo ya que, según su testimonio, el chofer intentó impedirles el ingreso desde el inicio.

Incidente en un colectivo portada
El episodio ocurrió en un colectivo de la línea 100 que circulaba por Lanús.

En declaraciones a C5N, explicó: “Es la segunda vez y me decía que no, que no me iba a abrir la puerta porque cuando frena me hace con la mano que no... El colectivo tiene las cámaras, deberían pedir las cámaras porque ahí está, él me decía con el dedo que no me iba a subir”.

Ante la negativa, Nehemías -su hijo- golpeó la puerta para poder acceder al transporte público.

Ya dentro del colectivo, se desató la secuencia que posteriormente fue difundida y compartida por usuarios en redes sociales. La mujer argumentó que, debido a la condición de su hijo, no era posible colocarle auriculares, tal como exigía el chofer: “Auricular él no se deja poner, no quiere usar ni gorro. Lo pelo porque le molesta hasta el pelo, ¿te imaginas?“.

La discusión no terminó con lo que se observa en el video, que dura un minuto y medio, sino que, según el testimonio, el chofer habría desafiado a la mujer al decirle: “Ahora vas a ver”, con la intención de que la Policía interviniera en su contra.

Sin embargo, los efectivos policiales de la comisaría de Lanús asistieron a la familia. En la dependencia policial, y de acuerdo con el relato de Alejandra -quien dejó a su hijo al cuidado de su hermano para regresar a declarar- el conductor habría realizado un comentario despectivo sobre ella: “Cuando entro a declarar, me dice: ‘Ve, estos negros no tienen ni abogado’”.

Alejandra pudo radicar la denuncia formal. Según su testimonio, hasta el momento la empresa de la línea 100 no se comunicó con la familia para pedir disculpas: “Nadie me llamó para disculparse o para decirme nada”.

En un descargo posterior a la difusión de las imágenes, la madre detalló que, al momento del incidente -ocurrido el pasado jueves-, regresaba junto al menor del centro de día al que asiste todos los días.

“Lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto y que ese hombre no vuelva a subirse a un transporte público nunca más”, concluyó.

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