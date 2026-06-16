Quiénes son los cinco pescadores que entraron al Río de la Plata, desaparecieron y ahora son intensamente buscados

El jefe del servicio de tráfico marítimo de la prefectura explicó el operativo en Infobae en Vivo

Cinco hombres son intensamente buscados desde la mañana del domingo cuando salieron a pescar desde el Camping Hudson y nunca regresaron. La búsqueda que realiza la Prefectura Naval Argentina (PNA) es para localizar la embarcación conocida como “Chamigo-Ho”. En las últimas horas se sumó una aeronave para reforzar los rastrillajes, ya que, hasta el momento, no logró hallar rastros.

Entre los tripulantes se encuentran dos hermanos, el conductor de embarcación y dos tripulantes más. Si bien eran conocedores de la zona y fanáticos de la pesca, no eran profesionales.

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Carlos Kovach, de 60 años, es uno de los dos hermanos que integraban la tripulación. Según la descripción, se trata de un hombre de tez blanca, 1,89 metros de altura, contextura delgada, semicalvo, con barba candado y ojos marrones.

Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

Su hermano, Claudio Kovach, tiene 50 años, también de tez blanca, 1,79 metros de altura y contextura delgada. Lo distinguen dos tatuajes: un águila en un hombro y un tigre en el otro. Los dos hermanos forman el núcleo más reconocible del grupo desaparecido.

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El conductor de la embarcación es Alejandro Boscardin, de 28 años, el más joven de los cinco. Los otros dos tripulantes son Damián Giubu, de 42 años, y Sebastián Romegialli, cuya edad no fue informada, pero que es oriundo de Berazategui.

El perfil de Romegialli llama la atención: de acuerdo con su cuenta de LinkedIn, era parte del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y había trabajado en CASAV, una empresa de elaboración de bebidas gaseosas. A través de sus redes sociales, sobre todo Facebook, se mostraba como un fanático de la pesca, con fotos en distintos sitios realizando la actividad.

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La embarcación partió entre las 6 y las 8.30 del domingo. A las 20.50 horas de ese mismo día, personal del Camping Hudson alertó a la Prefectura de que la lancha no había vuelto. Desde ese momento, el operativo no se detuvo.

Sebastián Romegialli es otro de los tripulantes que era fanático de la pesca, según se puede ver en sus redes sociales

Fernando Rodríguez, jefe de Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, explicó en Infobae en Vivo cómo se organizó la búsqueda desde el primer momento. “El día domingo a las 00:00 recibimos la alerta por parte del personal que se encontraba en Camping Hudson, que una de las embarcaciones que salió entre las seis y las ocho y media de la mañana no había regresado. Esto fue aproximadamente a las 20.50 y desde ese momento hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, estuvimos en toda esta área de búsqueda”, relató el funcionario.

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Al principio, el rastreo se concentró entre el Camping Hudson y Quilmes, con guardacostas de gran porte que operaron durante toda la noche.

Con la llegada del día y condiciones climáticas favorables, la Prefectura incorporó al operativo la aeronave Papa Alfa 62, un avión específico para la búsqueda sobre el agua. La unidad aérea recorrió más de 110 kilómetros de costas y cubrió el sector del río sin obtener resultados.

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“A las 00.20 finalizó la búsqueda de nuestra unidad aérea. La misma hizo más de ciento diez kilómetros de costas y el sector del río, no obteniendo resultados positivos”, confirmó Rodríguez. El área de búsqueda actual abarca 60 kilómetros por 15 kilómetros, y las proyecciones para las próximas horas apuntan a extenderla hacia el sureste, más allá de La Plata.

La Prefectura Naval Argentina activó el operativo de búsqueda a las 20.50 del domingo, luego de que personal del Camping Hudson alertara que la lancha no había vuelto

La ausencia de cualquier indicio sobre la superficie del río complica el trabajo. “Haber encontrado algún objeto nos daría una alerta, una pista específica de que este es el sector donde más tenemos que concentrar la búsqueda. Por ahora, lo que estamos haciendo es expandir cada vez más el área de búsqueda para tratar de encontrar específicamente algún indicio de dónde podría estar la embarcación con los cinco tripulantes”, señaló el jefe de Tráfico Marítimo. Sin ese tipo de referencia, el área de rastreo se amplía progresivamente, con el riesgo de que los márgenes de error en el posicionamiento también crezcan.

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Las condiciones del tiempo el domingo no explican lo ocurrido. Rodríguez descartó que el mal tiempo sea una hipótesis de trabajo: “Las condiciones de viento y las condiciones del clima del domingo eran muy, muy buenas. No barajamos esa posibilidad de que hayan tenido un problema a partir de mal tiempo”.

La teoría que sí maneja la Prefectura es que la embarcación pudo haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al que los pescadores tenían previsto. “En algún momento podrían haber derivado, podrían haberse trasladado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al que ellos estaban planeando pasar su actividad de pesca, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, explicó.

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El operativo se basa en manuales internacionales de búsqueda y salvamento y en un software específico que calcula, a partir de la corriente y el viento predominante, hacia dónde pudo haber derivado la embarcación. Pero ese cálculo tiene un límite claro. “No tenemos un testigo que nos certifique que lo vio en el agua en determinado sector del río. A partir de eso, nuestras áreas empiezan a ser cada vez más amplias porque se toman mayores números por errores de posicionamiento”, advirtió Rodríguez.

El área de búsqueda de los pescadores en el Río de la Plata abarca 60 por 15 kilómetros y podría extenderse hacia el sureste, más allá de La Plata

El equipamiento que llevaban los cinco hombres a bordo agrava la situación. “Tenían un sistema GPS, que es la misma tecnología que tenemos hoy en día en nuestros teléfonos, que lo único que hace es recibir información y hacer cálculos para decirnos en qué lugar geográfico nos encontramos”, detalló el funcionario. Además, “sabemos por algunas declaraciones que tenían una radio, un transceptor de VHF“, agregó.

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Ni bien se activó la alerta, la Prefectura consultó a toda la flota que navegaba en la zona si habían recibido alguna llamada por radio o avistado una bengala. La respuesta fue negativa en todos los casos.

La misma consulta se extendió a la parte uruguaya del río, para contemplar la posibilidad de que la embarcación hubiera derivado hacia la costa de Uruguay. Sobre el equipamiento de comunicación, Rodríguez fue directo: “Simplemente tenían telefonía celular, que puede o no tener cobertura en la zona dependiendo de la lejanía, y no tenían un sistema de radiobaliza o un sistema de posicionamiento electrónico que nos permita detectar una última posición. Eso realmente nos ayudaría de sobremanera”.