Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

La expareja del cantante lo mandó al frente por una actitud que tuvo con Alma, su hija en común (Video: Instagram)

La reacción de Valeria Aquino ante una decisión de El Polaco sumó un nuevo capítulo a la relación de ambos y generó debate en redes sociales sobre los límites y prioridades en la educación de su hija. El partido de la Selección y las obligaciones escolares hicieron que la expareja del cantante mande al frente al cantante.

El artista eligió que sus tres hijas no asistieran al colegio tras ver el debut de Argentina en el Mundial 2026 junto a Barby Silenzi. La madre de Alma, al enterarse de la ausencia escolar, manifestó su desacuerdo en público y planteó: “¿Castigo a la nena o al padre?”, consultando a sus seguidores.

PUBLICIDAD

Valeria relató que fue la propia Alma quien le contó la razón de la falta. Explicó que la menor, Abril, se sentía mal y, por ese motivo, prefirieron que ninguna de las niñas fuera a clases. Desde la visión de Aquino, lo esencial es que “el colegio sigue siendo una prioridad”.

Los mensajes de Valeria Aquino por la decisión de El Polaco por no llevar al colegio a su hija el día después del partido de Argentina-Argelia en el Mundial (Instagram)

En un mensaje dirigido a su hija, Aquino remarcó: “Me encanta que disfrutes del Mundial con tu papá y tus hermanas pero el colegio sigue siendo una prioridad. Si no te sentís bien es una cosa, pero si estás bien, hay que cumplir con las obligaciones”, dejó en claro la influencer.

PUBLICIDAD

El episodio se volvió tema de debate en redes, ya que Valeria Aquino compartió videos y mensajes sobre el desacuerdo. Planteó en tono autocrítico: “Siempre soy la policía, la que pone límites”, abriendo la discusión sobre los roles parentales.

El Polaco, por su parte, no realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido. La situación exhibió las diferencias en la crianza compartida y puso en escena la tensión entre disfrute familiar y responsabilidad escolar.

PUBLICIDAD

La controversia surgió luego de que el cantante priorizara el evento futbolístico, mientras la madre de Alma defendió la asistencia escolar como un compromiso primordial. La ausencia de reacción pública por parte de El Polaco acentuó el contraste en las posturas.

Valeria compartió en las redes la charla que tuvo con su hija

El tema reavivó además antiguas tensiones familiares, ya que Aquino suele expresarse sobre la dinámica entre los adultos responsables de la crianza. En este caso, su mensaje apuntó tanto a la reflexión como a la búsqueda de apoyo de quienes la siguen.

PUBLICIDAD

Ante la repercusión que tuvo cómo expuso al intérprete de éxitos como “Deja de llorar” y “Por qué te fuiste”, su expareja hizo una aclaración. “No reté a nadie. No estoy enojada. Sí me tenté porque Almita venía con un discurso y el papá con otro”, escribió en la misma red social. “Me gusta ser la que da miedo, pero por dentro soy un dulce de leche. Les juro”, lanzó, con humor para terminar contando que el tema no pasó a mayores. “P.D.: Todo terminó en risas”, concluyó.

La aclaración de Valeria Aquino por la polémica que surgió con El Polaco

En enero de este año se generó una controversia generada por la difusión de un video en el que la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino aparece conduciendo una camioneta por un camino rural. El video, publicado en Instagram por Aquino, mostraba a la menor al volante y con el cinturón de seguridad puesto, lo que desencadenó críticas en redes sociales y denuncias sobre la responsabilidad de los adultos.

PUBLICIDAD

El Polaco, al ser consultado en el programa Puro show (Eltrece), manifestó que se enteró del episodio cuando ya era viral y expresó que “es obvio que está mal lo que hizo”. El cantante explicó que optó por dialogar con su hija en lugar de retarla, resaltando la importancia de la conversación familiar sobre los riesgos y las normas.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires intervinieron tras la viralización del video y suspendieron la licencia de conducir de Aquino, calificando la situación como una infracción gravísima. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial consideraron que la conducta evidenció una falta de responsabilidad por parte de la adulta a cargo.

PUBLICIDAD