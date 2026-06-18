EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, este jueves en una comparecencia antes de una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza en Bruselas (EFE/EPA/Olivier Hoslet)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, solicitó que la OTAN recupere su carácter de “alianza militar de línea dura” con capacidades reales de disuasión y apta para asumir la defensa convencional de Europa. Hegseth ha advertido que Washington será “franco, tanto en privado como en público” al señalar a los aliados que aún “necesitan hacer más” en materia de gasto militar.

En su llegada a la reunión de ministros de Defensa en Bruselas, el jefe del Pentágono enmarcó el reajuste de capacidades estadounidenses en la necesidad de desplegar una “OTAN 3.0”, señalando que tras la Guerra Fría, “la Alianza necesita volver a ser una alianza militar de línea dura”.

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Felicitó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por alentar a los aliados europeos a “asumir el liderazgo en la defensa convencional” del continente. Recordó además el compromiso de los 32 Estados miembros de aumentar la inversión en defensa hasta el 5% del PIB.

“Muchos países los están cumpliendo, algunos todavía necesitan hacer más, y seremos francos al respecto, tanto en privado como en público. Creo que eso es importante, ser honesto con los amigos, asegurarse de que puedan estar a la altura”, explicó Hegseth, subrayando que la Administración Trump supervisará el cumplimiento de estos compromisos.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, gesticula junto al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Defensa británico, Dan Jarvis, mientras posan para una foto de grupo durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

Críticas a Europa por priorizar “la equidad de género”

Hegseth sostuvo que el reajuste militar estadounidense en Europa no implica un retiro de los compromisos globales, sino que representa “una muestra del liderazgo” del presidente Donald Trump. “No es solo algo que decimos, es algo que hacemos”, enfatizó, y recalcó que Washington comprende “las amenazas de este momento” y que no puede limitarse “a hablar de ellas”. “Tenemos que estar dispuestos a actuar con contundencia. Ese será mi mensaje, tanto en privado como en público hoy”.

Durante su intervención en el Consejo del Atlántico Norte, Hegseth insistió en que los aliados europeos y Canadá “deben ponerse a la altura” porque, “durante demasiado tiempo”, la Alianza “ha sido un tigre de papel y una calle de sentido único”.

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Y añadió: “Se acabó. La ‘OTAN 3.0’ está inspirada en la ‘OTAN 1.0’, en la que Europa no dependía de Estados Unidos porque ‘no era lo que Winston Churchill, Charles de Gaulle o Konrad Adenauer querían ni esperaban’. No, Europa debía ser una potencia militar aliada con una América fuerte”.

Según Hegseth, el espíritu de la “OTAN 1.0” se disipó tras la Guerra Fría, dando lugar a una “OTAN 2.0” centrada en operaciones “fuera de zona” y en asuntos “que nada tenían que ver con el combate”, lo que llevó a “la distracción, la desindustrialización y la desmilitarización”.

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“En lugar de tanques, cazas y defensas antiaéreas, el foco se puso en la equidad de género, el cambio climático y la austeridad en defensa. Las fronteras de Europa se abrieron de par en par. Los Estados del bienestar se expandieron. Los presupuestos de defensa se desplomaron, junto con la confianza de Europa en sí misma y en su civilización”, sentenció.

El jefe del Pentágono afirmó que la “OTAN 3.0” devolverá a la organización “sus raíces como alianza militar” y garantizará que cuente “con la fortaleza europea necesaria” para disuadir “cualquier agresión y, si fuera necesario, dar cumplimiento el Artículo 5” de defensa mutua.

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Reajuste militar de EEUU

Las declaraciones de Hegseth llegan después de que el mes pasado Estados Unidos notificara a los aliados que reasignará a otras regiones, como el Indo-Pacífico, parte de los recursos militares desplegados en Europa y Canadá, reduciendo su participación en el ‘Modelo de Fuerzas de la OTAN’, que define los efectivos y recursos disponibles ante un ataque o conflicto.

Frente a esta situación, los aliados europeos están trabajando para reemplazar las fuerzas estadounidenses. En el proceso participarán países como España, Alemania, Países Bajos y “bastantes países” más, según fuentes de Europa Press. Estas fuentes recalcan que el reajuste no debe confundirse con el repliegue de 5.000 tropas de Alemania anunciado por Trump tras las declaraciones críticas de Friedrich Merz sobre la guerra de Irán.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, los ministros de Defensa de la OTAN y otros asistentes durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Stoyan Nenov)

Modernización y planificación nuclear

El Grupo de Planificación Nuclear (NPG) de la OTAN acordó modernizar sus capacidades y fortalecer su planificación nuclear para reforzar la disuasión ante coacciones y agresiones. Según la Alianza, “las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad de los aliados y constituyen la base de la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN”.

Con excepción de Francia, que mantiene su propia doctrina nuclear, los miembros de la OTAN acordaron “reforzar la misión de disuasión nuclear mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de la planificación nuclear y la adaptación necesaria para alcanzar sus intereses de seguridad”.

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La OTAN afirma que mantiene una postura nuclear “segura, protegida, eficaz y creíble”, enfocada en “preservar la paz, prevenir la coacción y disuadir la agresión”.

Los aliados reafirmaron su compromiso de “compartir las responsabilidades, los riesgos y las cargas de la defensa colectiva”, señalando la importancia de invertir en recursos, capacidades y fuerzas para cumplir la misión nuclear de la OTAN.

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El NPG es el órgano de mayor rango responsable de la disuasión nuclear en la OTAN, y actúa como foro de consulta y decisiones sobre política nuclear, doctrina, planificación, disposición de fuerzas, capacidades y ejercicios.

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de líderes prevista para el 7 y 8 de julio en Ankara, en un contexto de debate entre los aliados europeos sobre cómo suplir el vacío que dejará Estados Unidos con el reajuste de sus capacidades en el continente.