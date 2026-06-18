Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

La selección colombia comenzó el Mundial con el pie derecho y a paso firme (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La primera fecha del Mundial 2026 se completó y las 48 selecciones participantes han tenido sus estrenos en el certamen. Algunos han arrancado con el pie derecho, a otros se les hizo más cuesta arriba y varios más han sido protagonistas de los primeros batacazos de esta Copa del Mundo.

Este jueves, el torneo sigue su marcha con el arranque de cuatro partidos correspondientes a la fecha 2 y varios de estos prometen ser atractivos ya que podrían comenzar a definir las posiciones de los grupos.

La selección de Colombia fue de las últimas en debutar en este Mundial y lo hizo de la mejor manera. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-1 a Uzbekistán en un Estadio Ciudad de México repleto de hinchas. Daniel Muñoz, Luís Díaz y Jaminton Campaz marcaron los goles. El próximo martes, se medirá ante RD Congo.

México, por su parte, se prepara para su segundo encuentro en el certamen. El conjunto de Javier Aguirre se medirá ante Corea del Sur en Guadalajara y el resultado de este partido podría marcar las tendencias definitivas en el grupo A.

Por su parte, la selección argentina realizó el primer entrenamiento tras la goleada 3-0 ante Argelia. Los jugadores cumplieron con trabajos regenerativos, producto del esfuerzo físico del encuentro. Al término de la práctica, Lionel Scaloni les concedió la tarde libre a todos los integrantes del plantel para que pudieran compartir tiempo con sus familias.

Por último, España sigue con su preparación a punto para el partido frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente continúa con los ensayos de cara al once titular que presentará en el encuentro del domingo. Lamine Yamal continúa ganando terreno y podría estar desde el arranque.

Los partidos del día

República Checa vs. Sudáfrica

México: 11:00

Colombia: 11:00

Argentina: 13:00

España: 18:00

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Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

México: 14:00

Colombia: 14:00

Argentina: 16:00

España: 21:00

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Canadá vs Catar

México: 17:00

Colombia: 17:00

Argentina: 19:00

España: 00:00 (viernes)

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México vs Corea del Sur

México: 20:00

Colombia: 20:00

Argentina: 22:00

España: 03:00 (viernes)

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