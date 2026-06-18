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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

La selección de Néstor Lorenzo comenzó el certamen con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y es el líder del grupo K. Este jueves arranca una nueva fecha con cuatro encuentros, entre ellos, la presentación de México ante Corea del Sur

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La selección colombia comenzó el Mundial con el pie derecho y a paso firme (REUTERS/Eloisa Sánchez)
La selección colombia comenzó el Mundial con el pie derecho y a paso firme (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La primera fecha del Mundial 2026 se completó y las 48 selecciones participantes han tenido sus estrenos en el certamen. Algunos han arrancado con el pie derecho, a otros se les hizo más cuesta arriba y varios más han sido protagonistas de los primeros batacazos de esta Copa del Mundo.

Este jueves, el torneo sigue su marcha con el arranque de cuatro partidos correspondientes a la fecha 2 y varios de estos prometen ser atractivos ya que podrían comenzar a definir las posiciones de los grupos.

La selección de Colombia fue de las últimas en debutar en este Mundial y lo hizo de la mejor manera. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-1 a Uzbekistán en un Estadio Ciudad de México repleto de hinchas. Daniel Muñoz, Luís Díaz y Jaminton Campaz marcaron los goles. El próximo martes, se medirá ante RD Congo.

México, por su parte, se prepara para su segundo encuentro en el certamen. El conjunto de Javier Aguirre se medirá ante Corea del Sur en Guadalajara y el resultado de este partido podría marcar las tendencias definitivas en el grupo A.

Por su parte, la selección argentina realizó el primer entrenamiento tras la goleada 3-0 ante Argelia. Los jugadores cumplieron con trabajos regenerativos, producto del esfuerzo físico del encuentro. Al término de la práctica, Lionel Scaloni les concedió la tarde libre a todos los integrantes del plantel para que pudieran compartir tiempo con sus familias.

Por último, España sigue con su preparación a punto para el partido frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente continúa con los ensayos de cara al once titular que presentará en el encuentro del domingo. Lamine Yamal continúa ganando terreno y podría estar desde el arranque.

Los partidos del día

República Checa vs. Sudáfrica

México: 11:00

Colombia: 11:00

Argentina: 13:00

España: 18:00

-

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

México: 14:00

Colombia: 14:00

Argentina: 16:00

España: 21:00

-

Canadá vs Catar

México: 17:00

Colombia: 17:00

Argentina: 19:00

España: 00:00 (viernes)

-

México vs Corea del Sur

México: 20:00

Colombia: 20:00

Argentina: 22:00

España: 03:00 (viernes)

-

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:42 hsHoy

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

Un serio incidente con un drone se sumó al conflicto interno entre el plantel y los periodistas de su país

El plantel de Corea del Sur tomó una drástica decisión tras las críticas a Heung-min Son (REUTERS/Paul Childs)
El plantel de Corea del Sur tomó una drástica decisión tras las críticas a Heung-min Son (REUTERS/Paul Childs)

El plantel de Corea del Sur cortó toda comunicación no obligatoria con la prensa de su propio país durante el Mundial 2026, luego de que un micrófono abierto registrara a dos periodistas surcoreanos burlándose del servicio militar de Heung-min Son, capitán y figura del equipo. El episodio estalló en Guadalajara, sede del campamento base del seleccionado asiático, y derivó en una fractura pública entre el plantel y los medios que lo acompañan en la Copa del Mundo. A ese conflicto se sumó un nuevo incidente en la previa al duelo ante México: un dron no autorizado sobrevoló el entrenamiento cerrado del equipo y fue derribado por la Guardia Nacional mexicana.

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10:27 hsHoy

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”

Sébastien Desabre reconoció el buen trabajo de los Leopardos en Houston, aunque no dejó pasar el hecho de desaprovechar situaciones de contraataque durante el juego

Sébastien Desabre explicó que el Congo Democrático asumió que no tendría la posesión y apostó por la solidez defensiva y las transiciones ante Portugal - crédito Phil Noble/REUTERS
Sébastien Desabre explicó que el Congo Democrático asumió que no tendría la posesión y apostó por la solidez defensiva y las transiciones ante Portugal - crédito Phil Noble/REUTERS

En rueda de prensa, el técnico de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre se refirió al sorprendente empate 1-1 que sacaron los Leopardos en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Portugal el miércoles 17 de junio.

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10:26 hsHoy

Aguirre asume la obligación de ganar ante Corea del Sur en el debut mundialista del Tri en Guadalajara

El técnico fijó la estrategia para el duelo este jueves 18 de junio ante Corea del Sur: presión alta y continuidad en el rendimiento colectivo

El técnico se quebró ante los micrófonos al recordar la recepción en Guadalajara: madres, abuelas, niños y bebés esperaron cinco horas al equipo con mariachis y cánticos, en una escena que Aguirre calificó como "algo indescriptible". (REUTERS)
El técnico se quebró ante los micrófonos al recordar la recepción en Guadalajara: madres, abuelas, niños y bebés esperaron cinco horas al equipo con mariachis y cánticos, en una escena que Aguirre calificó como "algo indescriptible". (REUTERS)

El técnico Javier Aguirre habló ante los medios la noche del miércoles 17 de junio con un mensaje directo: México irá a presionar alto y fuerte ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será el debut del país como anfitrión en un partido mundialista en esa ciudad.

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09:48 hsHoy

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

El Bicho, que alcanzó su sexta participación en Mundiales, no cumplió las expectativas en el debut. Su gesto al finalizar el partido

Cristiano Ronaldo y una mueca de fastidio tras su flojo partido ante RD Congo en el partido inaugural de Portugal en el Mundial 2026 (Reuters/Troy Taormina)
Cristiano Ronaldo y una mueca de fastidio tras su flojo partido ante RD Congo en el partido inaugural de Portugal en el Mundial 2026 (Reuters/Troy Taormina)

La selección de Portugal decepcionó en su debut en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 ante República Democrática del Congo en Houston por la fecha inicial del Grupo K. Entre la sorpresa por lo que no pudo ser una victoria accesible en los papeles para el elenco europeo, los medios lusos hicieron una crítica al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien jugó como titular en su sexta Copa del Mundo y no pudo marcar goles.

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09:47 hsHoy

Parte médico de Nicolás Tagliafico: cómo evoluciona de su lesión y la postura del cuerpo técnico de cara al partido con Austria

El lateral izquierdo de la selección argentina arrastra un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo tuvo en el banco ante Argelia sin posibilidades de ingresar

Tagliafico trabajó en el gimnasio junto a los titulares del debut, sin salir al campo ni trotar con el grupo durante la práctica del miércoles (REUTERS/Pablo Morano)
Tagliafico trabajó en el gimnasio junto a los titulares del debut, sin salir al campo ni trotar con el grupo durante la práctica del miércoles (REUTERS/Pablo Morano)

Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó del debut de Argentina ante Argelia y que, según pudo saber Infobae, podría mantenerlo fuera también del segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, frente a Austria.

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09:47 hsHoy

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Atlanta Stadium será el escenario de un duelo de necesitados dentro del Grupo A

Horarios del partido: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).

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09:46 hsHoy

Así quedó el grupo K de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de su partido ante Uzbekistán

El combinado nacional buscaba el liderato tras el traspié de Portugal frente a la República Democrática del Congo

La Selección Colombia y Uzbekistán le dieron el cierre a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La Selección Colombia y Uzbekistán le dieron el cierre a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Se terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con 24 partidos llenos de emociones, goles, sorpresas y suspenso de principio a fin porque los 48 participantes demostraron todas sus condiciones.

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09:45 hsHoy

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

El técnico argentino señaló que el equipo se entretuvo con la posesión del balón y que faltaron centros y remates, por lo que considera que deben mejorar la manera de terminar las jugadas

El entrenador Néstor Lorenzo destacó que el equipo mostró iniciativa y capacidad de reacción, pero señaló que es necesario ajustar la definición - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez
El entrenador Néstor Lorenzo destacó que el equipo mostró iniciativa y capacidad de reacción, pero señaló que es necesario ajustar la definición - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Aunque el resultado permitió a la Tricolor sumar sus primeros tres puntos y ubicarse al frente del Grupo K, el entrenador Néstor Lorenzo dejó en claro que el equipo aún presenta aspectos por corregir.

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