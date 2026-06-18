Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

La primera fecha del Mundial 2026 se completó y las 48 selecciones participantes han tenido sus estrenos en el certamen. Algunos han arrancado con el pie derecho, a otros se les hizo más cuesta arriba y varios más han sido protagonistas de los primeros batacazos de esta Copa del Mundo.
Este jueves, el torneo sigue su marcha con el arranque de cuatro partidos correspondientes a la fecha 2 y varios de estos prometen ser atractivos ya que podrían comenzar a definir las posiciones de los grupos.
La selección de Colombia fue de las últimas en debutar en este Mundial y lo hizo de la mejor manera. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-1 a Uzbekistán en un Estadio Ciudad de México repleto de hinchas. Daniel Muñoz, Luís Díaz y Jaminton Campaz marcaron los goles. El próximo martes, se medirá ante RD Congo.
México, por su parte, se prepara para su segundo encuentro en el certamen. El conjunto de Javier Aguirre se medirá ante Corea del Sur en Guadalajara y el resultado de este partido podría marcar las tendencias definitivas en el grupo A.
Por su parte, la selección argentina realizó el primer entrenamiento tras la goleada 3-0 ante Argelia. Los jugadores cumplieron con trabajos regenerativos, producto del esfuerzo físico del encuentro. Al término de la práctica, Lionel Scaloni les concedió la tarde libre a todos los integrantes del plantel para que pudieran compartir tiempo con sus familias.
Por último, España sigue con su preparación a punto para el partido frente a Arabia Saudita. Luis de la Fuente continúa con los ensayos de cara al once titular que presentará en el encuentro del domingo. Lamine Yamal continúa ganando terreno y podría estar desde el arranque.
Los partidos del día
República Checa vs. Sudáfrica
México: 11:00
Colombia: 11:00
Argentina: 13:00
España: 18:00
-
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
México: 14:00
Colombia: 14:00
Argentina: 16:00
España: 21:00
-
Canadá vs Catar
México: 17:00
Colombia: 17:00
Argentina: 19:00
España: 00:00 (viernes)
-
México vs Corea del Sur
México: 20:00
Colombia: 20:00
Argentina: 22:00
España: 03:00 (viernes)
-
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
- Parte médico de Nicolás Tagliafico: cómo evoluciona de su lesión y la postura del cuerpo técnico de cara al partido con Austria
- República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber
- La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”
El plantel de Corea del Sur cortó toda comunicación no obligatoria con la prensa de su propio país durante el Mundial 2026, luego de que un micrófono abierto registrara a dos periodistas surcoreanos burlándose del servicio militar de Heung-min Son, capitán y figura del equipo. El episodio estalló en Guadalajara, sede del campamento base del seleccionado asiático, y derivó en una fractura pública entre el plantel y los medios que lo acompañan en la Copa del Mundo. A ese conflicto se sumó un nuevo incidente en la previa al duelo ante México: un dron no autorizado sobrevoló el entrenamiento cerrado del equipo y fue derribado por la Guardia Nacional mexicana.
En rueda de prensa, el técnico de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre se refirió al sorprendente empate 1-1 que sacaron los Leopardos en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Portugal el miércoles 17 de junio.
El técnico Javier Aguirre habló ante los medios la noche del miércoles 17 de junio con un mensaje directo: México irá a presionar alto y fuerte ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será el debut del país como anfitrión en un partido mundialista en esa ciudad.
La selección de Portugal decepcionó en su debut en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 ante República Democrática del Congo en Houston por la fecha inicial del Grupo K. Entre la sorpresa por lo que no pudo ser una victoria accesible en los papeles para el elenco europeo, los medios lusos hicieron una crítica al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien jugó como titular en su sexta Copa del Mundo y no pudo marcar goles.
Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó del debut de Argentina ante Argelia y que, según pudo saber Infobae, podría mantenerlo fuera también del segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, frente a Austria.
Horarios del partido: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).
Se terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con 24 partidos llenos de emociones, goles, sorpresas y suspenso de principio a fin porque los 48 participantes demostraron todas sus condiciones.
La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Aunque el resultado permitió a la Tricolor sumar sus primeros tres puntos y ubicarse al frente del Grupo K, el entrenador Néstor Lorenzo dejó en claro que el equipo aún presenta aspectos por corregir.