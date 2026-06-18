Vacaciones de invierno 2026 en Santa Fe: cuándo son

Santa Fe fija el receso escolar de invierno 2026 del 6 al 17 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno en Santa Fe para el ciclo lectivo 2026 se desarrollará del 6 al 17 de julio, según lo establecido por el calendario escolar oficial del Ministerio de Educación provincial.

Esta organización responde a la necesidad de adaptar el período de descanso a las condiciones climáticas y sanitarias propias de la región, en línea con los acuerdos federales que rigen la planificación educativa en todo el país.

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Cuándo son las vacaciones de invierno en Santa Fe

El calendario alcanza a los niveles inicial, primario y secundario en escuelas estatales y privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que el receso escolar de invierno abarque desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio de 2026, cubriendo todos los niveles: inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada.

El regreso a clases está previsto para el lunes siguiente, permitiendo una transición ordenada hacia la segunda etapa del ciclo lectivo.

La definición del receso invernal toma en cuenta la experiencia de años anteriores y contempla situaciones epidemiológicas, procurando flexibilidad ante posibles contingencias de salud pública.

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La planificación del descanso incorpora criterios climáticos y sanitarios de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las autoridades remarcaron la importancia de mantener una comunicación constante con la comunidad educativa para informar sobre eventuales cambios en el calendario.

Para las familias, este receso representa una oportunidad de organizar actividades recreativas y de descanso, así como de fortalecer los vínculos fuera del ámbito escolar. El Ministerio recomienda aprovechar el tiempo libre para el esparcimiento y el desarrollo de propuestas culturales, deportivas y de entretenimiento que ofrece la provincia durante la temporada invernal.

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Cuándo terminan las clases en Santa Fe

El cierre del ciclo lectivo 2026 en Santa Fe se programa para el 18 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre oficial del ciclo lectivo en Santa Fe está programado para el 18 de diciembre de 2026, según la resolución vigente del Ministerio de Educación. La fecha aplica a todos los niveles y modalidades educativas, garantizando el cumplimiento de los días mínimos de clase requeridos por la normativa nacional.

El calendario contempla jornadas institucionales destinadas a la capacitación docente, así como feriados nacionales y provinciales, que pueden incidir en la cantidad efectiva de días de cursada.

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Las autoridades provinciales insisten en la importancia de la asistencia escolar regular y en el compromiso de las familias para acompañar el proceso de aprendizaje hasta la finalización del ciclo.

El calendario incluye jornadas institucionales, feriados nacionales y provinciales que inciden en la cursada efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

De acuerdo al esquema oficial, las fechas del receso invernal 2026 en Argentina varían según la provincia:

Buenos Aires: Del 20 al 31 de julio

CABA: Del 20 al 31 de julio

Catamarca: Del 13 al 24 de julio

Chaco: Del 20 al 31 de julio

Chubut: Del 13 al 24 de julio

Córdoba: Del 6 al 17 de julio

Corrientes: Del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: Del 6 al 17 de julio

Formosa: Del 13 al 24 de julio

Jujuy: Del 13 al 24 de julio

La Pampa: Del 13 al 24 de julio

La Rioja: Del 13 al 24 de julio

Mendoza: Del 6 al 17 de julio

Misiones: Del 13 al 24 de julio

Neuquén: Del 13 al 24 de julio

Río Negro: Del 13 al 24 de julio

Salta: Del 13 al 24 de julio

San Juan: Del 6 al 17 de julio

San Luis: Del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: Del 13 al 24 de julio

Santa Fe: Del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: Del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Del 13 al 24 de julio

Tucumán: Del 13 al 24 de julio

El descanso se aplica a todos los niveles educativos y a instituciones de gestión estatal y privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Santa Fe recuerda que las fechas pueden estar sujetas a modificaciones, especialmente en contextos de emergencia sanitaria o situaciones extraordinarias. Por ello, recomienda consultar periódicamente la página oficial del Ministerio para acceder a información actualizada, documentación reglamentaria y recursos para la comunidad educativa.

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Para el ciclo 2026, Santa Fe tendrá sus vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, con reinicio de clases el lunes siguiente y cierre del ciclo el 18 de diciembre, asegurando así la continuidad pedagógica y el cumplimiento de los objetivos educativos provinciales.