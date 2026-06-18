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Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

La gala dejó a siete jugadores en riesgo después de que el líder usara sus beneficios, bajara a una participante y moviera una semana que ya venía cargada de tensión

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Matías Hanssen, líder de la semana en Gran Hermano Generación Dorada, les quitó el derecho a votar a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto (Video: GH, Telefe)

La semana 17 de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó una placa negativa con siete participantes en riesgo, una salvación estratégica del líder y una jugada del último eliminado que anuló los votos de una compañera sin que ella lo supiera. La gala del miércoles 17 de junio tuvo tensión, sorpresas y un comunicado de la voz de la casa que sacudió a los concursantes antes de que empezara la votación.

Matías Hanssen, líder de la semana, arrancó la noche con sus beneficios. Primero le quitó el derecho a votar a cuatro compañeros: Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto quedaron afuera de la votación. Luego, una vez cerrada la placa, tuvo que elegir a quién salvar. La decisión fue Nenu López, que así bajó de la lista de nominados y se quedó una semana más sin riesgo de eliminación.

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Con esa jugada, la placa definitiva quedó conformada por siete nombres: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham. Santiago del Moro lo confirmó ante todos: “Son siete en placa”.

La placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada quedó integrada por Titi Tcherkaski, Campanita Pereira, Cinzia Francischiello, Manu Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Sol Abraham
La placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada quedó integrada por Titi Tcherkaski, Campanita Pereira, Cinzia Francischiello, Manu Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Sol Abraham

Pero antes de llegar a ese resultado, hubo otro elemento que alteró la dinámica de la noche. Franco Zunino, el último eliminado, tenía la potestad de anularle los votos a un participante activo. Eligió a Sol Abraham. El problema es que la participante había realizado la nominación espontánea, sin saber que sus puntos no iban a contar. Sus tres votos para Emanuel y sus dos para Yipio quedaron en la nada.

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El detalle del voto anulado no fue el único dato que marcó la semana. Antes de la gala de nominación, la voz de la casa reunió a todos los participantes para un comunicado que dejó a varios sin palabras. El mensaje apuntó directamente a quienes habían cuestionado la transparencia del juego en conversaciones privadas. “En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha de favoritismo hacia determinados jugadores”, dijo la voz, con un tono que no dejó margen para la ambigüedad.

Los nombres llegaron uno por uno. La voz mencionó a Yipio, a Manuel, a Titi, a Juanicar, a Emanuel y a Nigro como quienes habían expresado desconfianza sobre la neutralidad del juego. Y fue tajante: “En esta competencia no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. La verdad, no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad”. La advertencia final no tuvo vuelta atrás: “Todo aquel que no esté a gusto y crea que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante”. Nadie se movió.

Titi Tcherkaski fue la participante más votada de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada
Titi Tcherkaski fue la participante más votada de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Así llegaron los participantes al confesionario, con ese clima de tensión instalado. El recuento de votos mostró que Titi fue la más apuntada de la noche: recibió puntos de Campanita, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Emanuel, Luana Fernández, Hanssen, Sebastián Cola y Juan “Juanicar” Caruso. Campanita también acumuló votos de varios jugadores, entre ellos Nenu, Manuel, Titi y Juanicar. Emanuel fue otro de los más elegidos, con votos de Cinzia, Pincoya y los de Sol, que finalmente no contaron.

Andrea Del Boca optó por votar a Sol con dos puntos y a Cola con uno. Charlotte Caniggia apuntó a Titi y a Manu. Cinzia fue contra Emanuel y Luana. Yipio eligió a Cinzia y a Campanita. Yanina Zilli votó a Tamara y a Titi. Luana Fernández fue contra Titi y Manu. La Pincoya apuntó a Emanuel y a Alejandra. Nenu eligió a Campanita y a Cinzia. Tamara votó a Manu y a Yipio. Cola fue contra Titi y Manu. Juanicar eligió a Campanita y a Cinzia.

Este jueves habrá cena de nominados. El lunes 22 de junio, uno de los siete que quedaron en la placa abandonará la casa.

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