Llegan las lluvias y un frente frío, pero el tiempo mejora para el fin de semana en el AMBA

pronóstico, clima, mal tiempo, temporal, llovizna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada con lluvias y descenso de temperatura, mientras se prevé una paulatina mejora hacia el fin de semana. El organismo detalló que el jueves comenzó con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 10°C y 13°C, y una probabilidad de precipitaciones que aumenta hacia la tarde y la noche.

Según el SMN, la probabilidad de lluvias oscila entre 40% y 70% durante la tarde y la noche del jueves, con vientos predominantes del sector sur y ráfagas de entre 13 y 22 km/h. El viernes se anticipa un descenso adicional de la temperatura, con una mínima estimada de 8°C y una máxima de 14°C. Durante la madrugada podrían producirse algunas precipitaciones aisladas, aunque el resto del día se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias, según el parte oficial.

PUBLICIDAD

El pronóstico extendido para el AMBA indica que el fin de semana traerá condiciones más estables. El sábado y el domingo se prevén jornadas frescas, con temperaturas mínimas de 6°C y máximas de 15°C, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará principalmente del sector sur y sureste, con velocidades que se mantendrán entre 7 y 22 km/h.

Para la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la continuidad de temperaturas bajas, con mínimas de 6°C y máximas que no superarán los 15°C. El lunes y el martes el cielo se presentará mayormente despejado, sin presencia de lluvias y con viento leve del sur y sureste.

PUBLICIDAD

El pronóstico extendido de Radio Brisas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica jornadas con lluvias aisladas y temperaturas frescas, con mejoría hacia el fin de semana.

El parte del SMN señala que las condiciones meteorológicas actuales responden al avance de un frente frío sobre el centro del país, lo que genera inestabilidad y una baja de las temperaturas en la región del AMBA. La temperatura máxima estimada para el jueves es de 13°C y la mínima de 10°C, mientras que para el viernes se espera una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.

En la misma sintonía, en la provincia de Buenos Aires se registran lluvias en el sur, oeste y norte, mientras que a la tarde y noche las precipitaciones se trasladarán hacia el este. Para mañana, habrá una mejora en cuanto a las condiciones climáticas, ya que estará soleado en gran parte del territorio bonaerense por la mañana, mientras que a la tarde pasará a estar parcialmente nublado.

PUBLICIDAD

Para el fin de semana, se esperan chaparrones para el sábado a la mañana en el suroeste. Desde la tarde y hasta la noche del domingo, el firmamento estará mayormente nublado.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por tormentas, nevadas y fuertes vientos en el norte del país.

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en el norte y que afecta a Corrientes, norte de Entre Ríos, norte y este de Santa Fe, este de Santiago del Estero, gran parte de Chaco y Formosa. Esta categoría se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por nevadas, hay una alerta amarilla que afecta a la zona cordillerana comprendida por las provincias de La Rioja y Catamarca. Ante este panorama, las acciones recomendadas son:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Por fuertes vientos y viento Zonda, la alerta amarilla involucra a Jujuy y Salta. Por lo que se pide mantenerse a resguardo, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

PUBLICIDAD