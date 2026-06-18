La revolución de la industria audiovisual: IA, streaming y creators redefinen el negocio

Cámaras de cine digital, iluminación inteligente, sets móviles, streaming kits, drones, estudios virtuales y soluciones de producción remota dejaron de ser activos exclusivos de grandes productoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria audiovisual global atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. El viejo modelo basado exclusivamente en televisión lineal, grandes estudios y pautas publicitarias tradicionales está siendo reemplazado por un ecosistema híbrido donde convergen streaming, inteligencia artificial, deportes, plataformas digitales, creators y automatización. Ya no se trata solamente de producir contenido: el negocio ahora pasa por distribuirlo más rápido, personalizarlo, monetizarlo mejor y construir comunidades alrededor de cada experiencia audiovisual.

Las cifras ayudan a entender la magnitud del cambio. Según el informe Global Entertainment & Media Outlook de PwC, la industria global de medios y entretenimiento alcanzó los USD 2,8 billones y podría superar los USD 3,5 billones hacia 2029, impulsada principalmente por el crecimiento del video digital, la publicidad online, las plataformas OTT y las nuevas tecnologías aplicadas al contenido. Al mismo tiempo, el streaming atraviesa una etapa de maduración donde las compañías dejaron atrás la lógica de crecer a cualquier costo para enfocarse en rentabilidad, eficiencia operativa y monetización inteligente. Esto está generando una fuerte reconversión tecnológica en toda la cadena audiovisual.

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En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en el principal motor de transformación de la industria. Hace apenas dos años la conversación giraba alrededor del potencial futuro de la IA. Hoy las compañías ya la utilizan para automatizar edición, generar subtítulos y traducciones en tiempo real, optimizar recomendaciones de contenido, administrar metadata, personalizar publicidad y producir piezas audiovisuales de manera mucho más eficiente. La automatización ya no es una ventaja competitiva: empieza a convertirse en condición básica.

La industria global de medios y entretenimiento alcanzó los USD 2,8 billones y podría superar los USD 3,5 billones hacia 2029

Y ahí aparece una oportunidad muy relevante para América Latina. Históricamente, la región tuvo enormes limitaciones presupuestarias frente a Estados Unidos o Europa, pero siempre mantuvo una ventaja competitiva en creatividad, talento técnico y capacidad narrativa. La reducción de barreras tecnológicas podría equilibrar parcialmente ese escenario. Hoy una productora mediana en Argentina puede acceder a workflows en la nube, automatización avanzada y herramientas de IA que hace pocos años eran patrimonio exclusivo de grandes networks internacionales.

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En paralelo, también está cambiando la manera en que se accede a la tecnología de producción. El alquiler de equipamiento audiovisual atraviesa un crecimiento sostenido impulsado por la necesidad de generar contenidos de alta calidad sin asumir grandes costos de inversión fija. Cámaras de cine digital, iluminación inteligente, sets móviles, streaming kits, drones, estudios virtuales y soluciones de producción remota dejaron de ser activos exclusivos de grandes productoras para convertirse en servicios accesibles bajo demanda.

La tendencia responde a una lógica cada vez más extendida dentro de la economía audiovisual global: priorizar flexibilidad operativa antes que estructura pesada. Productoras, marcas, agencias, streamers, creadores de contenido y empresas tecnológicas necesitan producir más piezas, con mayor velocidad y para múltiples plataformas al mismo tiempo. En ese contexto, el alquiler de equipos permite escalar proyectos rápidamente, adaptarse a distintos formatos y acceder a tecnología de última generación sin necesidad de inmovilizar capital.

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El nuevo negocio audiovisual ya no se define solamente por quién tiene la pantalla más grande

Además, la explosión del creator economy aceleró aún más este fenómeno. Miles de creadores profesionales, streamers, podcasters y productores digitales requieren infraestructura audiovisual de calidad profesional para competir en plataformas donde la estética, el sonido y la calidad técnica impactan directamente en monetización, engagement y posicionamiento algorítmico. La profesionalización del contenido digital está generando una demanda creciente de estudios flexibles, equipamiento portátil y soluciones integradas de producción.

En ese escenario, el modelo de alquiler tecnológico aparece como una herramienta clave para reducir barreras de entrada y acelerar la producción audiovisual regional. La posibilidad de acceder temporalmente a equipamiento de última generación permite que productoras medianas, agencias independientes y creadores emergentes puedan competir con estándares internacionales sin necesidad de realizar inversiones millonarias. El acceso flexible a tecnología se vuelve así un factor estratégico para expandir la capacidad productiva de la región.

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Al mismo tiempo, el creator economy dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una industria multimillonaria. Las proyecciones internacionales indican que este mercado podría acercarse a los USD 500.000 millones hacia 2027. Los creadores ya no son simplemente influencers: hoy funcionan como medios independientes, productores de contenido, generadores de propiedad intelectual y marcas personales con capacidad de monetización global. Plataformas como YouTube, TikTok, Twitch y Spotify están redefiniendo el mapa de medios tradicionales.

En ese nuevo mapa, el acceso flexible a infraestructura audiovisual será tan importante como la creatividad misma. La posibilidad de alquilar tecnología de punta, producir desde estudios híbridos o montar contenidos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo está redefiniendo la dinámica competitiva del negocio. El equipamiento ya no es solamente una herramienta técnica: se convirtió en un habilitador estratégico para producir más rápido, experimentar formatos y responder a la velocidad que exigen las plataformas digitales.

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El nuevo negocio audiovisual ya no se define solamente por quién tiene la pantalla más grande. Se define por quién logra captar atención, convertirla en comunidad, producir contenido de manera ágil y transformar esa capacidad en valor económico sostenible.

El autor es CEO de Enchulame