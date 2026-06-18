Crimen y Justicia

Pidieron 20 años de prisión para un hombre acusado de violar de las hijas de su ex pareja en reiteradas ocasiones

Los hechos investigados ocurrieron cuando las menores tenían entre 5 y 12 años. Durante ese período, todavía convivía con las víctimas

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Tras solicitarse la elevación a juicio, deberá definirse la fecha de las audiencias
Tras solicitarse la elevación a juicio, deberá definirse la fecha de las audiencias

Un hombre enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión tras ser acusado de nueve violaciones a las hijas de su ex pareja en Villa Mercedes, provincia de San Luis. El expediente fue elevado a juicio oral, por lo que todavía queda pendiente definir la fecha de las audiencias.

Los hechos investigados ocurrieron cuando las menores —de menos de 12 y 5 años al momento de los ataques— se encontraban bajo la custodia del acusado. Según consta en el expediente, la denuncia fue radicada por la madre de las víctimas, lo que agrava la situación procesal del imputado.

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La mujer presentó la denuncia luego de que detectara presuntas situaciones de abuso, lo que dio lugar a la apertura de la causa judicial. Según la hipótesis de la Fiscalía, los ataques habrían ocurrido de manera continuada durante el tiempo en que las nenas vivían bajo el mismo techo que el acusado.

De acuerdo con la información publicada por Diario de la República, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para el procesado, calificando los hechos como abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con las víctimas. Además, la acusación consideró que la reiteración de los ataques y la edad de las damnificadas como agravantes centrales.

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El acusado se encuentra detenido a la espera del juicio
El acusado se encuentra detenido a la espera del juicio

Por su parte, la defensa del acusado cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía, tras haberla calificado de “exagerada”. A pesar de esto, la elevación a juicio ya fue confirmada y resta únicamente que el tribunal fije la fecha para el inicio del debate oral.

Actualmente, el imputado permanece detenido en la cárcel provincial a la espera del proceso. La resolución definitiva sobre la responsabilidad penal y la eventual condena será determinada por el tribunal que quede a cargo de la celebración del juicio oral.

Un docente abusó de nueve alumnos, pero fue condenado a cuatro años de prisión

El docente José Naim Jofré Emin fue condenado a cuatro años de prisión en Mendoza tras confesar ante la Justicia que abusó sexualmente de nueve alumnos de entre 11 y 13 años en la escuela primaria Rubén Darío de El Desaguadero, donde trabajó entre 2022 y 2024. El caso salió a la luz a mediados de 2024 durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI).

La sentencia, dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la tercera circunscripción, recayó sobre nueve hechos de abuso sexual simple agravado por la condición de encargado de la educación, todos en concurso real. El acusado tenía 37 años y admitió los hechos en una audiencia preliminar al juicio oral, tras un proceso que incluyó la denuncia inicial de otra maestra y la investigación penal correspondiente.

Según la causa, el maestro utilizó tácticas de manipulación para impedir que los chicos hablaran del abuso
Según la causa, el maestro utilizó tácticas de manipulación para impedir que los chicos hablaran del abuso

Todo comenzó cuando un estudiante relató en una clase de ESI lo que ocurría y señaló directamente al docente como responsable, lo que derivó en la denuncia de los padres de un total de nueve víctimas. La denuncia original fue presentada de forma online por una colega del acusado.

Según la investigación, el patrón de conducta se repetía: los estudiantes acudían al escritorio del maestro para hacer consultas o pedir ayuda con las tareas, y en esos momentos, Jofré Emin los tocaba en las manos, las piernas y las partes íntimas, conforme relataron las víctimas.

El caso incluyó también un esquema de manipulación psicológica atribuido al docente. Les decía a los estudiantes frases como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”. En uno de los episodios más graves, obligó a una alumna a mirar un video pornográfico bajo amenaza de no permitirle izar la bandera si se negaba.

De la misma manera, descubrieron que el docente habría utilizado un relato sobre un supuesto maestro malinterpretado para evitar que los estudiantes hablaran, solicitando explícitamente que no malinterpretaran sus abrazos.

El acusado se había mudado a Tierra del Fuego, pero, tras recopilarse pruebas en su contra, ordenaron su captura
El acusado se había mudado a Tierra del Fuego, pero, tras recopilarse pruebas en su contra, ordenaron su captura

Este planteo generó un pacto de silencio entre los alumnos: “Si habla uno, hablamos todos”. A raíz de esto, las víctimas intercambiaron notas en clase describiendo los abusos, lo que finalmente permitió que las autoridades tomaran conocimiento de la situación.

Cuando se recibieron las primeras denuncias, Jofré Emin fue citado por la Justicia, pero en ese momento solo se le tomó una declaración informativa debido a la falta de pruebas suficientes. Posteriormente, al sumarse nuevas denuncias y declaraciones en Cámara Gesell, el docente abandonó Mendoza y se trasladó a Tierra del Fuego.

El 14 de agosto de 2025, personal de la División Delitos Complejos detuvo a Jofré Emin en la ciudad de Río Grande, tras la solicitud de captura realizada por el fiscal de la causa. El acusado fue trasladado a Mendoza y puesto a disposición del fiscal de La Paz-Santa Rosa, Héctor Gustavo Rosas, quien lo imputó y ordenó su alojamiento en un penal provincial.

Casi diez meses después, el docente confesó los abusos en una audiencia preliminar, reconociendo ante el juez Armando Martínez los hechos denunciados por los padres de los menores. En esa instancia, la defensa y la fiscalía acordaron cerrar la causa mediante un juicio abreviado final, que fue homologado por el magistrado.

Después de que recibiera una pena de cuatro años de prisión por los delitos cometidos, según el sitio MDZ, algunos familiares de las víctimas manifestaron su descontento con el fallo, al considerar insuficiente la condena impuesta al docente.

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