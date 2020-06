Ante esa situación, la Municipalidad de Lobería emitió un comunicado para evitar episodios de violencia similares. En el flyer difundido en redes sociales, las autoridades municipales recordaron que un paciente con coronavirus no representa un riesgo mientras esté aislado en su casa e instaron a los vecinos a respetar su intimidad, no compartir sus fotos en redes sociales, no especular sobre su salud y a ofrecer ayuda en caso de que sea necesario.