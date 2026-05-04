Sociedad

Es jubilada, tiene 64 años y construyó una minicasa de 15 metros cuadrados en las sierras cordobesas: “Es mi refugio energético”

Tras separarse de su marido y dedicar décadas al trabajo corporativo, Silvia Valdivia decidió “pegar el salto”. Hoy reparte sus días entre el negocio familiar en Córdoba Capital y una vivienda sustentable en Tanti, donde las señales de la naturaleza le enseñaron que para vivir plenamente no hace falta espacio, sino energía

Guardar

Es jubilada, tiene 64 años y armó su “refugio energético” dentro una mini casa de 15 m2 en las sierras cordobesas (Video gentileza: Modo Container)

Hay decisiones que se toman con la cabeza y otras que se imponen con el instinto de supervivencia. Para Silvia Valdivia, la jubilación no fue el final de una etapa, sino la consolidación de un renacimiento que empezó en 2010 con una advertencia médica: era momento de priorizarse.

Tras desempeñarse como supervisora en una empresa de cosméticos durante 15 años, esta cordobesa de 64 años entendió que tras separarse debía aprender “a soltar y dejar de vivir en tribu”.

PUBLICIDAD

Ese salto no solo la llevó a mudarse sola por primera vez después de décadas de rutinas familiares, sino a entender que la verdadera libertad no requería de grandes estructuras de cemento, sino de una conexión profunda con la naturaleza y de aprender, finalmente, a verse a sí misma.

Desde hace tres años y medio, Silvia es dueña de un mini hogar container de 15 metros cuadrados en Villa Flor Serrana, una reserva natural que pertenece a la comuna de Tanti, y donde -dice- aprendió a leer las “señales” del universo para encontrar su lugar en el mundo.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello rizado y gris sentada en un sofá dentro de una mini casa con paredes de madera clara, leyendo un libro frente a una ventana con vista a un paisaje verde
Silvia es dueña de un mini hogar container de 15 metros cuadrados en Villa Flor Serrana, una reserva natural que pertenece a la comuna de Tanti, Córdoba

La decisión de invertir en Tanti no surgió de un frío análisis inmobiliario. “Fue como un renacimiento, una cuestión de vibración”, admitió.

En agosto de 2021, mientras buscaba un espacio para conectar con la naturaleza, un encuentro místico selló su destino. “Estábamos tomando mates en la Reserva Natural Privada Cascada Los Chorrillo y sentí el ruido de unos caballos bañándose en el río. Salieron del agua, se revolcaron en la arena y uno de ellos hizo contacto visual conmigo; se me vino encima. En ese momento miré a mi ahijada y le dije: ‘Este es el lugar’”, relató Silvia a Infobae con la emoción todavía a flor de piel.

Caballo de pelaje marrón oscuro con hocico y patas blancas pastando sobre hierba verde. Se observa un árbol frondoso al fondo y vegetación densa en las montañas
"Este es mi lugar", dijo Silvia al observar un caballo pastando pacíficamente entre la hierba verde de las Sierras Cordobesas, en el entorno donde ahora se ubica su refugio energético

Días después, y tras visitar varios terrenos, la confirmación no vino de los papeles, sino del cuerpo. Silvia, que suele usar un péndulo para medir las energías, esta vez no lo necesitó. Al caminar bajo un monte sintió una vibración que la atravesó. “Sentí la energía de los árboles. Antes de que la vendedora me dijera el precio, yo ya sabía que el lote era mío”, recordó.

Silvia no quería una construcción tradicional. No quería “renegar” con bolsas de cemento, robos de materiales o plazos eternos. Buscaba algo ágil, coherente con su filosofía sustentable y amigable con el medio ambiente de la reserva. Así fue como Instagram —o la “causalidad”, como ella prefiere llamarlo— le puso enfrente al estudio de arquitectura Modo Contenedores.

Una mujer con camisa tie-dye y leggings negros se inclina hacia un carrito con una lámpara de sal en una mini casa de madera
La mini casa de Silvia tiene living, cocina y baño. Una ventana y un ventanal doble que funciona de puerta de entrada

“Vi un video de un mini container marítimo transformado en un hogar compacto pero confortable y quedé fascinada”, afirmó. Inmediatamente se puso en contacto con la firma y comenzaron a diseñar lo que sería su nuevo hogar en medio de las sierras.

“La construcción se realizó íntegramente en nuestra fábrica de San Francisco, Córdoba, y duró 90 días. Luego, fue traslada con un camión y se descargó con una grúa sobre una base de cemento, que fue previamente armada en el terreno”, precisó a este medio José Schreiberg, arquitecto y dueño de Modo Contenedores.

Una mini casa prefabricada de color turquesa sobre una base de hormigón en un paisaje seco con árboles y arbustos dispersos bajo un cielo azul claro
Silvia eligió pintar el container de color verde agua. "Es como traer el mar a la tierra", explicó

Actualmente, un monoambiente de este estilo cuesta $20.000.000. “Podemos hacer el diseño con aberturas, revestimientos y equipamientos a gusto de cada propietario, ya sea más modernos o rústicos”, precisó Schreiberg.

El momento cumbre del proceso de la construcción fue la elección del color. Silvia rechazó el amarillo vibrante y optó por un verde agua profundo. “El día que me mandaron la foto del container ya pintado, me dio un golpe en el corazón. Me largué a llorar. Sentí que habíamos bajado una idea que estaba allá arriba y la habíamos plasmado en la Tierra. Trajimos el mar a la montaña”, describió.

Mujer jubilada sonríe en la cocina de su mini casa. Viste camiseta colorida. La cocina tiene encimeras de madera clara, paredes de listones y azulejos decorativos
Un monoambiente de este estilo cuesta $20.000.000

A simple vista, la “casita” es un ejercicio de eficiencia y diseño. Cuenta con un living, baño completo, termotanque, cocina instalada y un mobiliario diseñado a medida por el estudio para optimizar el guardado. Solo tiene una ventana y un ventanal doble que sirve como puerta de acceso. Está ubicada a solo dos cuadras y media del río, en una zona de preservación donde las calles de tierra y el silencio son ley.

El revestimiento de las paredes y el techo fue hecho de madera no solo para brindar una sensación acogedora, sino también para mejorar el confort térmico y la aislación. Esto se traduce en un menor gasto al momento de calefaccionar o refrigerar el monoabiente. Y en cuanto a las aberturas, todas son de aluminio. Brindan hermeticidad y no tienen otro mantenimiento más que la limpieza.

Primer plano de un set de mate (termo, mate con bombilla, recipiente de yerba) y un trozo de pan en una mesa, con un paisaje serrano de fondo bajo un cielo azul con nubes
Así es la vista panorámica que tiene Silvia desde su casa

“Aunque el espacio es reducido, el corazón de la casa es inmenso. Hoy esta mini casa es el epicentro de una tradición sagrada: cada primero de año, nos reunimos con la familia para cocinar un guiso de lentejas, una herencia que me transmitió mi madre para atraer la abundancia”, contó.

“En el último festejo de fin de año, la familia llegó en siete autos. Como en la casa solo pude hospedar a tres personas, el resto durmió en carpas que armamos alrededor del terreno. La casita nos abrazó a todos”, recordó Silvina.

Grupo de personas sonriendo al aire libre frente a una mini casa contenedor turquesa. Incluye a una mujer mayor, niños y adultos jóvenes
A pesar de que la casa solo puede hospedar a tres personas, cada vez que viaja su familia lleva carpas para armar en el terreno

Para ella, este lugar en Tanti es la prueba de que, cuando uno se anima a “pegar el salto” y confiar en las señales, el universo responde con un espacio donde el alma finalmente puede descansar. “Es mi refugio energético, suelo venir todos los fines de semana y, cuando me organizo, me quedo seis o siete días corridos”, señaló.

Desde que se jubiló, en noviembre de 2023, se desempeña en el negocio familiar que tienen en Córdoba Capital, una distribuidora mayorista de golosinas y cigarrillos. Allí trabaja codo a codo con su exmarido, de quien se separó hace 16 años, asistiéndolo en la gestión del local debido a su deterioro de salud.

Grúa blanca con brazo extendido levantando un contenedor de envío azul verdoso. Un hombre sobre el contenedor lo guía. Cielo azul claro de fondo
El mini container fue llevado en un grúa desde Villa Belgrano hasta Tanti

Él padece parkinson rígido, y Silvia, lejos de guardar rencores por el pasado, decidió estar presente. “Independientemente de lo que haya sucedido, uno no cambia su esencia. Seguimos siendo familia”, explicó. Ambos tiene dos hijas, Lucía, de 37 años; y Aldana, de 34.

Hoy, entre el aroma de los árboles y el sonido del río, Silvia Valdivia no solo es una jubilada que compró un terreno en las sierras cordobesas; es una mujer que construyó, en solo 15 m2, el escenario perfecto para su libertad.

Temas Relacionados

Silvia Valdiviaconstrucción modularconstrucción con containersmonoambientesarquitectura sustentablesierras cordobesasTantiCórdoba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nada es tan simple, el ciclo de charlas entre Pilar Sordo y Luis Novaresio: “¿Nos volvimos incapaces de sostener los vínculos?"

La psicóloga y el periodista debaten sobre el miedo al rechazo, la autoexigencia y la ilusión de lo perfecto. Si nadie se arriesga, ¿qué pasa con el encuentro?

Nada es tan simple, el ciclo de charlas entre Pilar Sordo y Luis Novaresio: “¿Nos volvimos incapaces de sostener los vínculos?"

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron a una pareja sin vida e investigan un femicidio seguido de suicidio

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, las autoridades creen que el crimen se produjo luego de que la mujer comunicara a su pareja que quería poner fin a su relación. El propio hijo de la víctima quien se encontró con la escena

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron a una pareja sin vida e investigan un femicidio seguido de suicidio

Se fue a bañar, prendió la luz y le estalló el calefón: la trágica muerte de una docente tras una explosión por una fuga de gas

Sucedió en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando. Jesica Coria (44) sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y falleció tras permanecer internada una semana en estado crítico. A un mes del hecho, familiares denuncian que había advertido fallas en la instalación de gas y apuntan contra el dueño de la vivienda

Se fue a bañar, prendió la luz y le estalló el calefón: la trágica muerte de una docente tras una explosión por una fuga de gas

La Matanza: un hombre mató a su vecino de un tiro en el pecho tras una discusión por un auto mal estacionado

Ocurrió en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen. La víctima murió mientras era trasladada en el Hospital Santojanni

La Matanza: un hombre mató a su vecino de un tiro en el pecho tras una discusión por un auto mal estacionado

Tras el brote de hantavirus en un crucero, Tierra del Fuego dijo que no hay evidencia de contagios en la provincia

El Ministerio de Salud de la provincia informó que no ha recibido datos oficiales sobre los casos detectados en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia con destino a África

Tras el brote de hantavirus en un crucero, Tierra del Fuego dijo que no hay evidencia de contagios en la provincia
DEPORTES
Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

La resiliencia de Colapinto: cómo hizo para pasar de pelear en los últimos puestos a ser “el mejor del resto” en la F1

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Por dónde empezar a leer a Mo Yan, el Premio Nobel chino que estará en la Feria del Libro de Buenos Aires