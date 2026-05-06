Sociedad

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor en Rosario: ya son más de diez los accidentes laborales en lo que va del año

La víctima de 56 años se encuentra internada en grave estado tras caer desde el sexto piso. La Municipalidad analiza implementar medidas junto a la Uocra

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Once siniestros en obras y contextos laborales sacudieron a la ciudad en los primeros cuatro meses del año. El último dejó a un obrero de 56 años inconsciente tras caer desde seis pisos por el hueco de un ascensor, mientras el intendente Pablo Javkin analiza las causas junto a la Uocra

Rosario registró al menos 11 accidentes laborales graves en los primeros cuatro meses del año —cinco de ellos con resultado de muerte— y esta tarde de miércoles sumó un nuevo episodio: un obrero de 56 años cayó desde seis pisos por el hueco de un ascensor en un edificio del barrio Lourdes. El hombre llegó inconsciente al hospital.

El accidente del miércoles ocurrió cerca del mediodía en un edificio en obra ubicado en calle Córdoba al 2900, entre Suipacha y Riccheri. El trabajador, que tenía a su cargo las tareas en los ascensores de la construcción de once pisos, se precipitó por el hueco del elevador desde una altura aproximada de seis o siete pisos. Bomberos Zapadores y Voluntarios de Rosario, junto con dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acudieron al lugar.

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El rescate implicó extraer al hombre desde el techo del ascensor, donde había quedado atrapado a la altura del primer piso. “Al arribo de la dotación se constató que una persona se había caído de una altura aproximada de seis o siete pisos. Estaba atrapado por encima del ascensor en un primer piso”, precisó uno de los bomberos que intervino en el operativo, en declaraciones recogidas por el medio local Rosario3.

El obrero fue retirado en camilla, inconsciente, con traumatismos de cráneo y pelvis, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando. Pasó cerca de las once y media”, relató un compañero del accidentado.

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Un obrero de 56 años cayó desde seis pisos por el hueco de un ascensor en un edificio de barrio Lourdes, fue rescatado por Bomberos y trasladado inconsciente al Heca
Un obrero de 56 años cayó desde seis pisos por el hueco de un ascensor en un edificio de barrio Lourdes, fue rescatado por Bomberos y trasladado inconsciente al Heca

Un día antes, el martes, Rosario volvió a ser escenario de una tragedia laboral. Un obrero de alrededor de 65 años murió al caer desde una antena que estaba por ser desmontada en Presidente Quintana al 500, en el barrio Tablada, al sur de la ciudad.

El hombre integraba un equipo de tres trabajadores que tenía la tarea de retirar la estructura. Según los primeros datos difundidos por El Tres, al operario se le habría soltado el arnés que lo sujetaba mientras realizaba las tareas en lo alto de la antena. Los vecinos del barrio escucharon el impacto antes de encontrar el cuerpo en el suelo.

“Parece que la estaban retirando, cayó, hizo un rebote en el piso y falleció en el momento”, describió un testigo. Otro vecino que presenció la escena agregó que el obrero “parecía que estaba medio suelto” mientras intentaba alcanzar la parte más alta de la estructura. Tras los llamados de los vecinos, móviles policiales y una ambulancia del SIES llegaron al lugar y constataron la muerte del trabajador.

Los otros dos obreros que formaban parte del equipo resultaron ilesos. La investigación para determinar la mecánica exacta del accidente quedó abierta, con las pericias a cargo de las autoridades.

Un trabajador de alrededor de 65 años murió en barrio Tablada tras caer desde una antena en desmontaje cuando el arnés que lo sujetaba se soltó
Un trabajador de alrededor de 65 años murió en barrio Tablada tras caer desde una antena en desmontaje cuando el arnés que lo sujetaba se soltó

Cinco muertes y once accidentes en cuatro meses es la cifra que enciende las alertas en la gestión municipal. La percepción de un aumento en este tipo de siniestros se refleja de forma directa en los efectores de salud pública, con una gran cantidad de derivaciones de urgencia al Heca.

Los reportes llegan a la Municipalidad precisamente porque los servicios sanitarios locales son quienes atienden a las personas afectadas. Ante ese cuadro, el intendente Pablo Javkin confirmó que analiza los hechos de forma conjunta con el sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para determinar las causas detrás de la reiteración de estos episodios que afectan a los obreros del sector.

La investigación de cada uno de los siniestros sigue su curso. Las causas del accidente en el edificio de Córdoba al 2900 aún se desconocen, al igual que las circunstancias precisas de la caída en barrio Tablada. En ambos casos, las pericias están a cargo de las autoridades competentes.

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