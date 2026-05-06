Fatal incendio en Mar del Plata: un departamento se prendió fuego, una mujer quedó atrapada y murió

La víctima tenía 69 años

Una mujer de 69 años murió en un fatal incendio que tuvo lugar este miércoles en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en avenida Luro al 2600, en el centro de Mar del Plata.

El cuerpo fue hallado por rescatistas en el interior de la unidad afectada por las llamas. Un médico policial constató el fallecimiento en el lugar, según indicaron fuentes oficiales a Infobae.

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Antes de ese hallazgo, personal del Comando de Patrullas había llegado al edificio tras recibir un alerta por un foco ígneo en esa planta, y al arribar encontró a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central ya abocadas a sofocar el fuego.

El pedido de auxilio surgió cuando varios residentes observaron una densa columna de humo negro saliendo del departamento de la mujer. Según narraron a la prensa local presente, esa situación se produjo poco después de que una parte de los habitantes percibiera “un fuerte olor a quemado” y algunos optaran por autoevacuarse, alarmados por el foco ígneo que generó temor en toda la torre.

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La investigación policial quedó a cargo de la UFI N° 5, que analiza las causas del incendio fatal

La Policía de Mar del Plata estableció que el propietario del inmueble es un hombre de 72 años que reside en el mismo edificio. No se precisó si la víctima tenía vínculo con el propietario ni si habitaba el departamento siniestrado.

Tras el hallazgo del cuerpo, se convocó a personal de Policía Científica y al servicio de morguera para llevar a cabo las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “incendio – averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención de la UFI N° 5, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor.

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Las investigaciones siguen en curso para determinar el origen del siniestro y las circunstancias del deceso.

Se incendió una casa y una beba de 18 meses murió calcinada en Morón

La localidad de El Palomar, perteneciente al partido de Morón, vivió un hecho que conmocionó a sus habitantes: una beba de 18 meses perdió la vida carbonizada cuando un incendio destruyó por completo su vivienda en la calle Bergamini al 2100.

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Infobae confirmó que el fuego se propagó en cuestión de minutos y que los bomberos llegaron rápidamente al lugar. Al sofocar el incendio, descubrieron el cuerpo de la menor dentro de la casa, ya afectado por las llamas.

El cadáver de la niña fue localizado bajo una parte del techo que se desplomó a causa del intenso calor. La vivienda, construida en material, quedó prácticamente destruida y, según los rescatistas, lo poco que quedó en pie deberá demolerse. Una ambulancia del SAME Morón también se acercó para asistir en la emergencia.

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En el momento del siniestro, la madre de la víctima, una joven de 22 años, no se encontraba en el domicilio porque había salido a llevar a su otro hijo, de 8 años, a una escuela ubicada a cinco cuadras del hogar, según se informó.

Mientras realizaba ese recorrido, una vecina la alertó sobre el incendio en su vivienda. En estado de shock, la mujer contó a la policía que siempre deja todos los electrodomésticos apagados y desenchufados.

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Por otra parte, el medio Primer Plano detalló que la rapidez con la que el incendio consumió la casa dejó sin posibilidades de rescate. Los tíos de la niña, pese a sus esfuerzos por entrar y auxiliarla, no pudieron superar la fuerza de las llamas, que imposibilitaron cualquier acción de salvataje.

La causa está en manos de la Fiscalía N° 8 de Morón, bajo la dirección de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien dispuso actuaciones para investigar las causas de la muerte. Por ahora, se esperan los resultados de los peritajes que podrán determinar el origen del fuego, aunque las primeras versiones apuntan a un accidente doméstico.

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Durante la tarde, la madre dialogó con la señal de noticias TN y relató: “Lo llevé al colegio por la mañana (al hijo), como hago siempre. Fue un segundo nada más, nunca se queda sola. Fue una chispa, no sé, la tele, la heladera, la pava”.

Más tarde, la abuela de la niña narró el desesperado intento de rescate: “Vino un muchacho y me dijo: ‘Señora, se está incendiando’ y salí afuera. Abrí la ventana y grité ‘¡Brenda, Brenda!’, pensé que se había dormido. Cuando abrí la ventana, nada, no estaba. Le dije al muchacho: ‘Rompe la puerta’. Cuando se abrió, vino la llama contra nosotros. No podía entrar, mi hijo intentó entrar por otro lado, rompimos, no pudimos entrar. Vino mucha gente, vecinos, pero no se pudo”.

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