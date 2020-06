De vuelta a la causa por estafa que involucra directamente a Ángel de C., a su yerno y también a María Paula H., en la tarde de ayer la Justicia realizó un allanamiento en la casa de la mujer donde se secuestraron celulares, documentación y 24 frascos de alcohol en gel que será analizado, un test clave para determinar su composición y si configura o no el delito de estafa. Para empezar, no habría sido producido por un laboratorio autorizado.