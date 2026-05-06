El relato de una docente universitaria forzada a dejar la investigación y vender ollas para sostener a su hija: “No llego a fin de mes”

El pluriempleo obliga a muchos profesionales a resignar calidad de vida, enfrentar jornadas laborales extendidas y mayor informalidad

En Infobae a la Tarde, el equipo puso en primer plano la problemática del pluriempleo, una realidad que atraviesa a miles de familias y que, según la Fundación Encuentro y la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, marca cifras récord: uno de cada ocho trabajadores tiene más de una fuente de ingresos.

Pluriempleo: una rutina creciente entre adultos y mujeres

“Hoy en día el tema del pluriempleo es el gran tópico que se habla en relación al trabajo, porque la realidad es que cada vez trabajamos más para llegar a fin de mes”, planteó Paula Guardia Bourdin.

PUBLICIDAD

Los datos muestran que el 12,2% de los trabajadores—ya sea en relación de dependencia o cuentapropistas—debe sumar empleos, con máximos históricos en los últimos dos años.

La concentración es clara: adultos de 30 a 65 años y, especialmente, mujeres. “El 56,6% del total de los pluriempleados son mujeres”, puntualizó Guardia Bourdin, destacando que la mayoría proviene de sectores como el servicio doméstico y tareas de cuidado. En el Gran Buenos Aires se da casi el 55% del total nacional, reflejando una crisis de empleo que obliga a alternar trabajos formales, changas y aplicaciones.

PUBLICIDAD

El pluriempleo alcanza niveles récord en Argentina, con el 12,2% de los trabajadores teniendo más de un empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, en regiones como el noreste y la Patagonia, solo el 2 o 3% de los trabajadores tiene más de un empleo, evidenciando una fuerte disparidad geográfica.

Más trabajo, menos calidad: el impacto en la vida cotidiana

El pluriempleo no solo implica sumar horas laborales, sino también resignar calidad de vida. “Tener más trabajo no necesariamente implica tener trabajo de calidad”, advirtió Paula Guardia Bourdin. Jornadas que superan las ocho horas, informalidad y falta de aportes previsionales son parte de la nueva normalidad para quienes buscan llegar a fin de mes.

PUBLICIDAD

El fenómeno también afecta a la clase media profesional. Las aplicaciones, los trabajos extras y el multitasking se volvieron herramientas imprescindibles frente al deterioro del poder adquisitivo.

Docentes, psicopedagogas, jubilados y profesionales de distintas ramas relataron cómo la multiplicación de empleos se convirtió en la única estrategia posible para sostener el hogar.

PUBLICIDAD

En el Gran Buenos Aires se concentra casi el 55% del pluriempleo nacional, evidenciando una fuerte disparidad geográfica con otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eugenia Sartirana: tres trabajos y la economía familiar

En ese contexto, el testimonio de Eugenia Sartirana sintetiza la estadística. Docente universitaria desde hace 17 años y madre de una niña de ocho, reparte su jornada entre la cátedra, un cargo en la gestión municipal y la venta de ollas para sumar ingresos. “Juego al Tetris de mi vida con tres ingresos”, describió.

Sartirana integraba un equipo de investigación, pero debió dejarlo porque era ad honorem y el tiempo ya no le alcanzaba. “Monetizaba más por hacer un reel con el recubrimiento antiadherente de la famosa cacerola que como docente universitaria”, relató, al comparar su sueldo de 450 mil pesos por seis horas cátedra con lo que logra a través de su emprendimiento.

PUBLICIDAD

Eugenia Sartirana, docente universitaria, sostiene su hogar con tres trabajos tras dejar la investigación por falta de ingresos (Infobae en Vivo)

El día a día de Eugenia arranca a las seis de la mañana, preparando a su hija para ir al colegio y saliendo a trabajar con la incertidumbre del transporte público. “Es la historia de las madres que nos hacemos cargo casi exclusivamente de las tareas de cuidado. Más tres trabajos”, resumió.

La falta de actualización salarial y el recorte en la inversión educativa profundizan el problema: “En los últimos 10 años vimos el congelamiento de los salarios docentes y la nula inversión en educación universitaria, cómo se ha recortado drásticamente todo lo que es presupuesto a becas y proyectos de investigación”, lamentó.

PUBLICIDAD

El caso de Eugenia es reflejo de miles: profesionales formados que, frente al estancamiento de los ingresos y el aumento de los gastos, deben reinventar su rutina para sostener a sus hijos, sin abandonar la vocación ni resignar el esfuerzo.

--

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.