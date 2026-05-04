Sociedad

El Gobierno redefinió el régimen de armas: cuáles son los nuevos controles y requisitos para usuarios civiles

La normativa detalla procedimientos para herederos, amplía la lista de materiales prohibidos y exige certificaciones de idoneidad y aptitud física para acceder a la condición de legítimo usuario

Guardar
Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
El Gobierno redefine el régimen de armas (Canva)

El Gobierno formalizó una serie de modificaciones a la Reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, con el objetivo de actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego y materiales afines en el país.

Las nuevas disposiciones se aprobaron mediante el decreto 306/2026 publicado hoy en Boletín Oficial. Entre los principales cambios, se estableció que el acceso y la portación de armas no podrá estar sujeto a limitaciones irrazonables o desproporcionadas, en línea con el principio de reserva y los derechos constitucionales. Se busca armonizar el control estatal con las libertades individuales y el derecho de propiedad, evitando la imposición de restricciones que no sean estrictamente necesarias para la finalidad de la ley.

PUBLICIDAD

La reforma abarca aspectos sensibles del régimen, como la clasificación de armas y municiones de uso prohibido, las condiciones de acceso y portación, los procedimientos de sucesión y transferencia y las competencias del Registro Nacional de Armas (RENAR). Entre los fundamentos de la medida, se destacó la necesidad de adecuar la normativa al avance tecnológico, la evolución de los procedimientos policiales y judiciales, y la experiencia recogida de la aplicación del sistema vigente.

Las reformas establecen una actualización del listado de armas, materiales y dispositivos de uso prohibido. Se incluyen las escopetas de cañón corto, dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas, armas disimuladas y una tipología precisa de municiones, como la expansiva, perforante, explosiva, incendiaria y envenenada, entre otras. La prohibición se extiende no solo al uso, sino también a la adquisición, tenencia, portación, transporte e importación de este tipo de material, salvo excepciones.

PUBLICIDAD

En cuanto a la munición, se restringe la utilización de proyectiles con características capaces de producir heridas profundas fuera del ámbito de caza o tiro deportivo. El acceso y uso de agresivos químicos letales y armas electrónicas diseñadas para causar efectos letales también quedan expresamente prohibidos en el ámbito civil.

El decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incluyendo armas portátiles no comprendidas en las categorías anteriores y aquellas que hayan dejado de ser de dotación de la fuerza pública. Se incorporan como materiales de uso civil condicional los supresores o moderadores de sonido y las miras nocturnas diseñadas para dirigir el tiro en la oscuridad. Estos dispositivos serán permitidos en polígonos o predios habilitados, mientras que en actividades recreativas lícitas, la utilización de miras nocturnas queda restringida a dispositivos acoplados o adosables.

La reglamentación introduce requisitos adicionales para la obtención y renovación de la tenencia de armas de fuego. Entre ellos, se exige acreditar idoneidad en el manejo mediante certificación expedida por instructores de tiro registrados y vigentes en el Registro Nacional de Armas (RENAR), así como la presentación de certificaciones de aptitud física y psíquica, y la inexistencia de antecedentes penales.

La nueva normativa detalla procedimientos para herederos, amplía la lista de materiales prohibidos y exige certificaciones de idoneidad y aptitud física (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
La nueva normativa detalla procedimientos para herederos, amplía la lista de materiales prohibidos y exige certificaciones de idoneidad y aptitud física (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Un aspecto relevante es la flexibilización y agilización de la registración de armas heredadas. Desde ahora, los herederos podrán inscribir el material armamentístico ante el organismo presentando la documentación que acredite el vínculo familiar, incluso sin declaratoria judicial previa, lo que agiliza el proceso y preserva la trazabilidad estatal. Esta regularización no altera los derechos de otros herederos ni implica reconocimiento de dominio sobre el bien más allá de la tenencia.

En cuanto a la portación de armas de guerra, podrá autorizarla a otros legítimos usuarios bajo parámetros técnicos, geográficos y de riesgo que establezca el Ministerio de Seguridad Nacional. La autorización tendrá una vigencia máxima condicionada al vencimiento general de la condición de legítimo usuario y solo podrá ser otorgada por el organismo nacional habilitado.

La noticia relevante es que la portación de armas de guerra se define como la acción de portar, en lugares públicos o de acceso público, un arma de puño cargada o lista para uso inmediato, y que todo trámite vinculado deberá ser debidamente fundado y evaluado caso por caso. A su vez, los coleccionistas quedan autorizados a poseer materiales de uso civil, de uso para la fuerza pública y de uso civil condicional, exclusivamente a los fines de la colección, reforzando el control sobre el destino y la finalidad del acervo.

Temas Relacionados

régimenarmasprohibicionesrequisitosRenarBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia podría sobreseer a uno de los implicados en el homicidio de Jeremías Monzón

La defensora oficial de uno de los adolescentes vinculados al crimen del joven pidió la absolución y la querella exige mantener medidas de control

La Justicia podría sobreseer a uno de los implicados en el homicidio de Jeremías Monzón

Encontraron en el río Paraná el cuerpo de un joven que desapareció hace dos semanas en Rosario

El Instituto Médico Legal identificó a Joaquín Fint. Las causas de la muerte aún son desconocidas, por lo que se esperan los resultados de las pericias ordenadas por la Justicia

Encontraron en el río Paraná el cuerpo de un joven que desapareció hace dos semanas en Rosario

Del frío a la ciclogénesis: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

La segunda mitad de la semana estará marcada por vientos extremos, tormentas y lluvias abundantes que afectarían algunas zonas de la provincia durante al menos 72 horas

Del frío a la ciclogénesis: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Triple femicidio en Florencio Varela: “Pequeño J” llegará hoy al país tras su extradición

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, capturado en Perú y señalado como el principal sospechoso de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Triple femicidio en Florencio Varela: “Pequeño J” llegará hoy al país tras su extradición

El ataque al Sheffield: volar al ras del agua, la letalidad de los Exocet y una compleja misión cumplida a la perfección

Cuando un avión de exploración captó la presencia de tres naves enemigas, se inició una misión de ataque conformada por dos Super Etendard armados con misiles Exocet, que fue de tal calidad que es estudiada en las academias militares del mundo. En homenaje a este hecho, el 4 de mayo fue instituido como el día de la Aviación Naval

El ataque al Sheffield: volar al ras del agua, la letalidad de los Exocet y una compleja misión cumplida a la perfección
DEPORTES
Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

La resiliencia de Colapinto: cómo hizo para pasar de pelear en los últimos puestos a ser “el mejor del resto” en la F1

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

Estados Unidos pone en marcha el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico