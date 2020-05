De acuerdo a las primeras informaciones, el velorio se habría realizado en un domicilio en particular. “No hubo misa ni velorio, nunca podríamos autorizar eso porque está prohibido. Los trascendidos dicen que los deudos se reunieron en una casa, pero no hay nada verificado”, dijo al sitio InfoCañuelas el secretario de Seguridad de Lobos, Julio Rustom. “Solamente hubo un responso del cura en la vereda cuando el féretro pasó frente a la Iglesia. Todo lo demás son rumores sin fundamento. No hay ninguna certeza de cuándo se contagió la mujer ni dónde”, aseguró.