Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer que se hacía pasar por la secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti

La sospechosa ofrecía gestionar acuerdos extrajudiciales. Fue arrestada por agentes del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción

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Se hacía pasar por la secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti
La mujer optó por no prestar declaración indagatoria y permanece alojada con prisión preventiva en una alcaidía

Una mujer fue detenida por la PFA en la localidad de Wilde, en la provincia de Buenos Aires, por hacerse pasar por una autoridad judicial federal y ofrecer arreglos extrajudiciales a cambio de dinero. Fuentes del caso precisaron a Infobae que la sospechosa se hacía pasar por la secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, de Comodoro Py.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, con intervención de la Secretaría N°23, de Paola Yanina Kohen.

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La investigación, realizada por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales a través del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, permitió identificar a la sospechosa, una mujer argentina mayor de edad.

Según detalló la fuerza, la acusada utilizaba su teléfono celular para contactar a víctimas y ofrecerles supuestos beneficios judiciales a cambio de sumas de dinero, presentándose como secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5.

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Durante el procedimiento, autorizado por el juzgado actuante, la policía allanó el domicilio de la sospechosa y logró el secuestro de un teléfono celular, elemento que ahora se encuentra bajo análisis de los peritos.

La detenida fue trasladada e incomunicada, según lo dispuesto por las autoridades judiciales. En sede judicial, la mujer optó por no prestar declaración indagatoria y permanece alojada con prisión preventiva en la División Alcaidía – Anexo Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

De acuerdo a las fuentes, la investigación incluyó tareas de campo, análisis de información y diversas intervenciones que permitieron establecer la mecánica delictiva y la identidad de la responsable. La causa continúa en trámite bajo la órbita del fuero federal.

María Eugenia Capuchetti (Foto/Adrián Escandar)
María Eugenia Capuchetti (Foto/Adrián Escandar)

Hasta ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti no hizo declaraciones públicas sobre el caso.

Capuchetti está al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 desde 2019, cuando asumió tras la salida de Norberto Oyarbide. Su designación fue aprobada por el Senado y la ubicó entre las pocas mujeres a cargo de un juzgado federal de primera instancia en Comodoro Py.

Con más de dos décadas de trayectoria en el Poder Judicial, inició su carrera en 1993 como empleada administrativa y luego se desempeñó como secretaria letrada del juez Sergio Torres. También trabajó en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires antes de llegar a la magistratura federal.

En su juzgado tramitan causas de alto impacto político y judicial. Entre ellas, la investigación por el intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y el expediente por el denominado “vacunatorio VIP”, que analizó la distribución irregular de dosis contra el COVID-19.

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