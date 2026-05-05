Sociedad

Nueva ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegarán las tormentas y qué pasará con la temperatura

Rigen alertas en todo el país para este martes y miércoles. El alivio llegaría junto con el fin de semana

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Persona con chaqueta negra y paraguas invertido por el viento en una calle mojada con hojas caídas en Buenos Aires. Edificios y semáforos al fondo.
Tras las tormentas, las ráfagas de viento se harán notar en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo esta semana estará marcado por una nueva ciclogénesis que afectará a gran parte del centro-este de Argentina con lluvias abundantes, vientos fuertes y un marcado descenso térmico. En este contexto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores registrarán fuertes ráfagas de viento en los próximos días.

El evento se produce tras un fin de semana marcado por el ingreso de una masa de aire frío que dejó heladas generalizadas en el centro y sur del país, con valores inferiores a 0 °C, según informó Meteored. A ese período de frío le sucederá una transición hacia condiciones más templadas y húmedas que precede al sistema de baja presión.

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De acuerdo con el pronóstico del SMN, este martes transcurrirá sin precipitaciones en la Ciudad: probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas, la máxima será de 24 °C y la mínima de 14 °C.

Un gráfico muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de lluvia y viento para una semana
El pronóstico del tiempo para esta semana

El miércoles iniciará con cielos nublados y una escasa probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana —entre 0% y 10%—, pero las condiciones cambiarán conforme transcurra el día. De esta manera, las tormentas llegarán en horas de la tarde y se extenderán hacia la noche, con una probabilidad de entre 40% y 70%. Los valores térmicos variarán entre los 16 y los 24 grados.

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Los vientos del noreste soplarán a entre 13 y 22 km/h durante todo el miércoles. Esa tarde marcará, en la práctica, el inicio del deterioro que se profundizará en los días siguientes.

El jueves, las lluvias se mantendrán durante las primeras horas de la jornada, mientras que se registrarán fuertes ráfagas de viento, que variarán entre los 42 y 50 km/h. En ese sentido, la máxima será de 20 °C y la mínima de 16 °C.

El viernes 8 y el sábado 9 acentuarán el descenso térmico, con máximas de 15 °C y mínimas de 8 °C en ambas jornadas; las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h el viernes y entre 42 y 50 km/h el sábado, según el pronóstico local.

El domingo 10 y el lunes 11 traerán una mejora sostenida: cielos despejados, probabilidad de lluvia del 0% y vientos de entre 13 y 22 km/h sin ráfagas. Las máximas llegarán a 16 °C el domingo y 18 °C el lunes, con mínimas de 6 °C y 8 °C respectivamente, según el pronóstico para la ciudad.

Las alertas activas en el país

Este martes rigen una serie de alertas en todo el país por lluvias y tormentas. Las regiones afectadas por fuertes precipitaciones serán el sur de Mendoza, casi toda la provincia de Neuquén, gran parte del territorio de Río Negro, y el centro-norte de Chubut. Mientras tanto, la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta por lluvias.

Dos mapas de Argentina con alertas meteorológicas. El mapa de la izquierda es para el 5 de mayo, y el de la derecha para el 6 de mayo, mostrando zonas verdes, amarillas y naranjas
Mapas del Servicio Meteorológico Nacional que muestran las alertas meteorológicas por regiones en Argentina para el martes 5 de mayo y el miércoles 6 de mayo, indicando zonas con diferentes niveles de advertencia

Con la llegada de la ciclogénesis el miércoles, casi toda la provincia de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla por tormentas, al giual que el centro-este de La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. “El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, indicaron.

Otras zonas de Chubut, Neuquén y Río Negro experimentarán lluvias fuertes durante la jornada del miércoles. En simultáneo, emitieron una alerta marilla por vientos en el oeste de La Pamapa, casi toda la pronvica de San Luis, el este de Mendoza y toda la zona cordillerana de San Juan, Catamarca y La Rioja.

Esta última región “será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 75 km/h y con ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, tal como indica el sistema de alertas del SMN.

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