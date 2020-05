-El cálculo es simple: las tasas de mortalidad que se vienen estimando -de manera conservadora- son de dos muertos por cada mil infectados en sociedades con sistemas de salud de primera categoría como la alemana. Entonces habría que hablar de cifras elevadísimas de muertes. No existe la inmunidad de rebaño controlada. No puede ser ese un objetivo sanitario. El contagio controlado es una falacia. No se puede obtener inmunidad sin pagar la consecuencia en muertes que provoca el coronavirus y por eso no se debe hacer. No se pudo hacer en Londres, ni en Nueva York ni en París. No hay que engañarse, no lo va a poder hacer la Argentina.