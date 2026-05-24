Crimen y Justicia

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

La nena estuvo internada durante varias semanas en un hospital de San Fernando. Los investigadores sostienen que existieron situaciones previas de negligencia y ahora imputaron a la madre y al padre por homicidio agravado

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El momento de la detención de los padres de la niña: están imputados por homicidio agravado

El caso de Nahiara Jazmín Da Silva, la beba de cinco meses que murió mientras permanecía internada en un hospital de San Fernando, derivó en una causa por homicidio agravado y en la detención de sus padres, Micaela Jackeline Benítez (30) y Diego Emanuel Da Silva (34), y de su abuela, Elena Rosa Da Silva (64).

Según pudo saber Infobae, todo comenzó a principios de abril, cuando la niña ingresó al Hospital Erill de Escobar por una dificultad respiratoria. En ese contexto, una vecina denunció posibles situaciones de negligencia en los cuidados de la menor ante la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio. A raíz de esa presentación, el 13 de abril se ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde residía la familia.

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El procedimiento fue realizado por personal de Policía Científica, que llevó adelante un relevamiento del lugar y dispuso una evaluación médica sobre el estado de salud de la beba. En paralelo, la abuela de Nahiara se presentó ante las autoridades y denunció que su nuera “no la cuidaba”.

Una mujer con suéter verde y jeans, y un oficial de policía de espaldas, parados frente a un banner de la Comisaría Escobar 4ta. Maquinista Savio
La madre de la beba, Micaela Jackeline Benítez fue detenida

Un día después del allanamiento, la beba fue trasladada al Hospital Petrona V. de Cordero, en San Fernando, donde permaneció internada hasta su muerte. En un primer momento, la causa fue caratulada como “abandono de persona”. Sin embargo, con el avance de la investigación y las pericias incorporadas al expediente, la Justicia agravó las imputaciones.

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En ese contexto, la abuela de la beba, también se presentó ante las autoridades y aseguró que su nuera “no la cuidaba”. Según surge de actuaciones policiales, desde la Ayudantía Fiscal le explicaron que no correspondía tomarle una denuncia formal porque no convivía con la pareja y no existían episodios directos de agresión.

Tras la muerte de su nieta, la mujer aseguró además que la nena “ya tenía cocaína en sangre” cuando nació. También describió las condiciones en las que vivía. “La casa siempre estaba cerrada, las ventanas, todo. Y la beba ahí adentro”, sostuvo.

En diálogo con la prensa, la abuela de la víctima señaló que hace tiempo se había dado cuenta de que su nieta respiraba mal. “Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones”, manifestó.

Un policía de espaldas con uniforme azul sujeta el brazo de un hombre con camiseta bicolor y ojos cerrados. Al fondo, un banner de la Comisaría Maquinista Savio
El papá también está detenido y acusado del delito de “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”

Con el correr de los días, el pasado 21 de mayo la UFI y J N°4 de Escobar ordenó allanamientos en Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz.

Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1400, efectivos policiales detuvieron a los padres de la víctima. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Benítez quedó acusada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo cometido con dolo eventual”, mientras que Da Silva fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”.

Por otro lado, la abuela fue detenida durante el allanamiento realizado en una casa ubicada sobre la calle Italia al 40, en Maquinista Savio. Está acusada de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.

Los tres permanecen detenidos mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la beba y el contexto familiar en el que ocurrió.

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