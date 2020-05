-Estamos en la etapa esencial, lo que se está generando es el ensayo clínico. El departamento de Salud del gobierno vasco está tomando las muestras de gente que sabe que está sana, de gente que se ha curado y de gente que está enferma en distintos gradientes. Y se toman otras muestras de control, de gente con enfermedades conocidas. Nosotros somos expertos en análisis de la voz humana. Si a mí me dan la información muy segmentada y muy correcta -es decir, que el enfermo es enfermo y que el que se curó realmente se curó-, nuestra tarea será buscar si esos grupos tienen algún patrón que los distingue del resto. Es algo que nuestro cerebro no puede hacer, pero con un análisis de audio y mucha más potencia de cálculo podemos encontrar el biomarcador. Supongamos que encontramos un patrón muy claro de las personas sanas y curadas: tendríamos un test para saber qué población está sana. Supongamos que encontramos un patrón que distingue a los enfermos de todos los demás: tendríamos un test de detección del coronavirus . Si encontramos patrones que distingan muy claramente el Covid-19 de otras enfermedades respiratorias, tendríamos una ayuda clínica para los médicos, para meterlo al hospital por el lado del Covid o no Covid. Esto es esencial, la inteligencia artificial trabaja con los datos que nosotros le demos, por eso es fundamental que los datos sean correctos: el enfermo debe ser enfermo, el sano, sano, y el curado debe haberse curado.