Sociedad

Tragedia en Corrientes: tres muertos por un choque frontal entre un auto y un camión

El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 118. Las víctimas viajaban en el automóvil. El camionero sobrevivió, sufrió una crisis nerviosa y quedó en estado de shock

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Luego del operativo nocturno, así amaneció la Ruta Nacional 118, provincia de Corrientes, donde ayer por la tarde impactó un auto contra un camión y fallecieron tres personas (Facebook / Gentileza Diego Pared)

Tres personas murieron este viernes por la tarde en la provincia de Corrientes tras un choque frontal entre un Chevrolet Corsa y un camión Scania en la Ruta 118, en el barrio La Curva, a la altura de Colonia Tatacuá.

El trágico siniestro vial ocurrió cerca de las 18:15 en el kilómetro 36 y obligó a cortar totalmente la circulación durante varias horas mientras la Justicia realizaba pericias para determinar las causas. Debido a la potencia del impacto, el automóvil quedó destruido sobre la calzada.

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Un automóvil plateado destrozado está empotrado en la parte trasera de un autobús o camión amarillo oxidado en una zanja con pasto alto, de noche
Un auto y un camión impactaron frontalmente en la Ruta Nacional 118: tres muertos (Facebook / Gentileza Diego Pared)

El brutal accidente, que se registró en jurisdicción de Tatacuá, fue protagonizado por una mujer de 62 años, que manejaba el vehículo de menor porte y viajaba junto a dos acompañantes. Las víctimas fueron identificadas como Delia María Sotelo, Faustina Sotelo y Mario Donato Cáceres.

El vehículo colisionó de frente contra el transporte de carga conducido por Hugo Antúnez, un joven de 20 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien resultó ileso pero quedó en estado de shock, debido a una crisis nerviosa, tras el impacto.

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Vista nocturna de un accidente en la carretera, mostrando un camión volcado, una retroexcavadora amarilla y negra, y varias personas
Los equipos de rescate y maquinaria pesada trabajaron durante la noche en el lugar del accidente (Facebook / Gentileza Diego Pared)

Efectivos de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, bomberos voluntarios, ambulancias locales y peritos de la unidad fiscal, se hicieron presentes en forma inmediata -según reportaron los medios locales- encabezaron el operativo que incluyó vallado preventivo, una grúa que removió al camión (que estaba sobre el automóvil) y los desvíos pertinentes para facilitar la extracción de los cuerpos y el avance de la investigación.

La mecánica del choque está siendo investigada por la Justicia. Una mala maniobra del automóvil, sobre una curva pronunciada, habría generado el desenlace fatal al quedar frente a frente con el camión, a alta velocidad. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), de Santa Rosa, a cargo del dr. Carlos Daniel Lezcano.

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