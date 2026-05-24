Sociedad

“Asimetría física” y “golpes en zonas vitales”: por qué acusan de intento de homicidio al hombre que atacó al joven en Chascomús

La Justicia sostuvo que Leandro Marzzellino “debió representarse la posibilidad de matar” al atacar a Kevin Martínez mientras estaba inmovilizado y siendo asistido por médicos tras el choque

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Así fue la agresión de Leandro Edgardo Marzzellino a Kevin Martínez tras el accidente en Chascomús

Este fin de semana, el juez Christian Gasquet ordenó la detención de Leandro Edgardo Marzzellino, el hombre acusado de atacar a Kevin Ezequiel Martínez mientras el adolescente permanecía inmovilizado en una camilla y era asistido por médicos, minutos después del choque en moto que sufrió en Chascomús. El arresto fue concretado por efectivos de la DDI Dolores, luego de que se lo imputara por homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

Infobae accedió a la resolución judicial que reconstruye los motivos que llevaron al magistrado a encuadrar la agresión bajo esa figura y a rechazar el beneficio de eximición de prisión que solicitó la defensa del Marzzellino. De acuerdo con el titular del Juzgado de Garantías Nº 5, “el imputado debió representarse que, con base en su accionar, podía provocar el resultado muerte, el cual no se concretó dada las graves lesiones sufridas en el accidente anterior, del cual formó parte”.

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Gasquet rechazó la calificación principal propuesta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja —homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa con dolo directo— y optó por encuadrar provisoriamente el hecho bajo la figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual. Es decir, descartó que hubiera una intención directa de matar, pero sostuvo que el acusado debió representarse esa posibilidad.

Para el juez actuó Marzzellino actuó “con pleno conocimiento de que su conducta generaba un peligro cierto y concreto”
Para el juez actuó Marzzellino actuó “con pleno conocimiento de que su conducta generaba un peligro cierto y concreto”

Para el juez, la agresión de Marzzellino no fue la causa directa de la muerte de Kevin, sino un ataque que incrementó el riesgo sobre una víctima que ya estaba gravemente herida por el choque. Por este motivo, el ataque se encuadró legalmente en grado de tentativa. La autopsia practicada en la Morgue Judicial de la Nación determinó como causa de muerte una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

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No obstante, entendió que “la asimetría física, el estado de inmovilidad de la víctima y la gravedad de los golpes en zonas vitales (cuello y cabeza)” permitían sostener, al menos en esta etapa inicial, que Marzzellino debía representarse la posibilidad de provocar la muerte del adolescente.

Kevin Martinez - Leandro Marzzellino
El magistrado descartó que hubiera una intención directa de matar, pero sostuvo que el acusado debió representarse esa posibilidad

El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo, pasadas las 16.02 horas, en la intersección de las calles Julián Quintana y Jacarandá de la ciudad bonaerense de Chascomús. Kevin, de 15 años, viajaba como acompañante en una Honda XR 150 cuando la moto chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años.

El impacto dejó a Kevin con múltiples lesiones de gravedad. Fue en ese contexto, según la reconstrucción efectuada por la investigación, cuando Marzzellino se acercó al menor y, sin mediar palabra, lo tomó del cuello y le propinó “al menos tres fuertes golpes de puño en la cabeza”. Todo ocurrió frente al personal policial, médico y municipal que intervenía en el lugar.

Kevin fue trasladado al Sanatorio Franchín, en el barrio porteño de Almagro, donde murió dos días después del accidente.

Según supo este medio, los menores circulaban sin casco en una moto que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo. El conductor del vehículo cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad. En cuanto a Kevin, fuentes judiciales señalaron que tenía una denuncia previa por amenazas con un elemento punzante.

Asi fue el accidente de Kevin en Chascomús

El magistrado también rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Marzzellino, a cargo del doctor Rodrigo Beentaverry. Para hacerlo, sostuvo que la gravedad de la imputación —que prevé penas de hasta 15 años de cárcel— alcanzaba para mantenerlo detenido, sin necesidad de analizar riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El prontuario de Marzzellino agrega capas al expediente. El hombre, dedicado según registros oficiales a la venta en minimercados, tiene un frondoso historial de antecedentes penales. Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

En los próximos días, Marzzellino deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal Bertoletti Tramuja. De igual manera, también fueron imputados los policías María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, acusados de no impedir la agresión contra Kevin Martínez. Los cuatro deberán presentarse a declarar entre el 26 y el 29 de mayo.

En paralelo, el conductor de la moto también fue imputado en la causa.

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