-En 2010, por la pandemia de Gripe A del 2009, se murieron muchos adultos jóvenes, entonces se razonaba que si esa enfermedad mataba los de 40/50 años iba a destrozar a los chicos y a los ancianos. Pero a los chicos y los ancianos los mataba muchísimo menos. Hicimos autopsias e investigación de laboratorio de los pacientes que se murieron en Argentina. Y vimos que lo que pasaba esto era un rompecabezas. Estaba el grupo de los más chicos, las personas entre 20 y 60, y los de más de 60. En los más chicos la Gripe A era como la primera gripe de sus vidas. Mataba chicos pero pocos porque entre tanta gente infectada moría alguno. El segundo grupo eran los ancianos. El virus, que circuló en 2009 y que sigue circulando, fue muy parecido al que circuló en la pandemia de 1918 y estuvo activo hasta 1957. Si alguien vivía antes de 1947, porque se infectan 10 por ciento por año, era seguro que se había cruzado con aquel virus y había generado defensas. Entonces el organismo lo reconocía y no pasaba nada. Los ancianos en 2009 podían andar por la calle normalmente y no les pasaba nada porque estaban blindados: cuanto más viejo, mejor, fue la ecuación entonces. Pero los que tenían entre 40 y 60 no se habían topado con el virus que circuló hasta 1957. Pero se habían encontrado con los que vinieron después; H2N2 y el H3N2, entre otros. Los organismos tenían memoria de gripe, pero no de aquella gripe del 2009/2010 y el sistema inmune se confundía y le peleaba pero no sabía cómo hacerlo. Entonces traía más defensas para controlar el virus. Pero esas no son batallas benignas, son sangrientas. Si el virus está en un lugar microscópico no pasa nada. Pero si se da en todo el pulmón son las defensas las que te matan a vos.