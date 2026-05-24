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Así quedaron las tablas de la Fórmula 1 tras el GP de Canadá: por qué Alpine y Colapinto tienen su mejor arranque en la F1

El equipo francés se consolidó en el quinto puesto gracias a las cosechas del argentino y de Pierre Gasly

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Alpine se consolidó en el quinto puesto (Alpine)
Alpine se consolidó en el quinto puesto (Alpine)

Alpine vive su mejor arranque en la Fórmula 1 si se consideran los mejores resultados de las primeras cinco fechas de una temporada. En el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron sendos sextos y octavos puestos a bordo de un A526 que es competitivo. La escudería francesa se consolidó en la quinta colocación del Campeonato Mundial de Constructores.

Si bien el team galo finalizó cuarto en el ejercicio de 2022, nunca desde su debut en 2021 logró que sus dos pilotos terminaran tan adelante en los primeros cinco Grandes Premios. La escudería de Enstone completa el top cinco con 35 puntos y le sacó 14 a Racing Bulls. Cabe recordar que la quinta posición final de 2024 se debió al doble podio conseguido en Brasil y no a una consistencia a los largo de todo el campeonato.

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La cosecha se debe a las 20 unidades que logró Gasly y las 15 que plasmó Colapinto. El francés décimo en Australia, sexto en China, séptimo en Japón y octavo en Canadá. Mientras que el argentino fue décimo en China, séptimo en Miami y sexto en Canadá. Cabe aclarar que los diez primeros suman puntos y en las competencias Sprint lo hacen los ocho iniciales.

El certamen de las escuderías lo lidera Mercedes con 219 puntos. Le siguen Ferrari (147), McLaren (106) y Red Bull (57). El equipo alemán logró sacar diferencia sobre el resto y sus pilotos ganaron las cinco fechas. En el arranque se impuso George Russell y en las últimas cuatro carreras Kimi Antonelli.

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Respecto del Campeonato Mundial de Conductores, Kimi Antonelli es el líder más joven en la historia de un certamen con 19 años, gracias a sus 131 puntos conseguidos luego del segundo puesto en Australia y sus victorias en China, Japón, Miami y Canadá. Segundo es Russell, con 88. Luego se ubican los dos ferraristas, Charles Leclerc, con 75 unidades y Lewis Hamilton, con 72, y quinto es Lando Norris (McLaren), con 58. Gasly es octavo y Colapinto, undécimo entre 22 competidores.

Kimi Antonelli se afirmó en el liderazgo del campeonato de pilotos y Mercedes en el de Constructores (REUTERS/Mathieu Belanger)
Kimi Antonelli se afirmó en el liderazgo del campeonato de pilotos y Mercedes en el de Constructores (REUTERS/Mathieu Belanger)

Este domingo, Colapinto cumplió con su mejor labor en la F1 luego de resultar sexto en una competencia que brindó una clase de manejo, ya que tras largar noveno se las arregló para poder avanzar por problemas de rivales, pero también por consistencia en la pista.

En tanto, Gasly también pudo cosechar en Canadá pese a los inconvenientes que tuvo en el comienzo del fin de semana con su coche. El galo de 30 años partió en el 14º puesto y avanzó hasta la octava colocación final.

Recién van cinco de los 22 Grandes Premios confirmados hasta ahora en el calendario, ya que cabe recordar que fueron cancelados los eventos de Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente.

La próxima fecha será el 7 de junio con el Gran Premio de Mónaco. Hasta ahora Mercedes es la escudería a batir, pero sus rivales pueden evolucionar en medio de un campeonato marcado por el drástico cambio de reglamento técnico, lo que fue un barajar y dar de nuevo para todos.

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