Una familia destruida tras el brutal choque por alcance en San Vicente: quiénes son las cinco víctimas fatales

El impacto ocurrió en la mano hacia Cañuelas y provocó la muerte de todos los ocupantes del vehículo menor (Fuente: El Diario Sur)

La conmoción todavía atraviesa a los vecinos de San Vicente después del brutal choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, donde una familia entera murió tras ser embestida por una camioneta Volkswagen Amarok. El siniestro dejó un saldo devastador: cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, en uno de los accidentes más impactantes registrados en la zona en los últimos tiempos.

Las víctimas viajaban a bordo de un Peugeot 207 blanco que circulaba hacia Cañuelas cuando fue alcanzado violentamente desde atrás por la camioneta conducida por un joven de 28 años, identificado como Leandro Panetta, quien sobrevivió y quedó detenido bajo la acusación de homicidio culposo.

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La principal víctima identificada fue Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, vecina de Guernica y conductora del vehículo. Junto a ella viajaba Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, quien sería su pareja. También murió un tercer adulto cuya identidad todavía no había sido confirmada oficialmente al cierre de las actuaciones judiciales.

En el auto además iban dos menores de edad: una niña de aproximadamente siete años y un bebé. Las autoridades mantuvieron sus identidades bajo reserva, aunque trascendió que son hijos de la pareja fallecida.

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Murieron tres adultos y dos menores al chocar un auto y una camioneta (Fuente: Policia de Buenos Aires)

La imagen del Peugeot completamente destruido evidenció la magnitud del impacto y ayudó a comprender por qué ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

El choque ocurrió cerca de las 18 horas del sábado, a la altura del kilómetro 53 de la Ruta 6, en las inmediaciones del ingreso al barrio Papa Francisco, dentro del partido bonaerense de San Vicente. Según indicaron fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando la Amarok impactó de lleno contra la parte trasera del automóvil familiar.

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Los primeros efectivos que llegaron al lugar describieron una escena estremecedora. Bomberos, ambulancias de alta complejidad y agentes del Comando de Patrullas trabajaron durante varias horas entre los hierros retorcidos del Peugeot.

El daño fue tan severo que, de acuerdo con los investigadores, la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del auto. Pero la noticia de la muerte de los dos menores fue el dato que más conmovió a la comunidad.

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Mientras tanto, la investigación judicial intenta determinar qué provocó el choque fatal. Hasta el momento no se difundieron oficialmente pericias sobre velocidad, consumo de alcohol o posibles maniobras imprudentes, aunque la violencia del impacto abrió numerosos interrogantes entre los investigadores.

El accidente de la camioneta Amarok resultó herido y quedó detenido

El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, domiciliado en Quilmes y estudiante universitario, sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local.

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La fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente ordenó su aprehensión inmediata y dispuso distintas pericias accidentológicas para reconstruir la secuencia exacta del hecho.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo”, aunque la situación procesal del conductor podría modificarse conforme avancen los estudios técnicos y las declaraciones testimoniales. Los investigadores intentan establecer a qué velocidad circulaba la camioneta y si existió alguna conducta temeraria previa al impacto.

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Los resultados del análisis de alcoholemia estarán disponibles en las próximas horas. Actualmente, el conductor de la camioneta permanece detenido a la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal encargada del caso.

Ahora, mientras avanza la causa judicial, familiares de las víctimas intentan atravesar el dolor y esperan respuestas sobre las circunstancias que derivaron en una de las peores tragedias viales recientes en San Vicente.

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