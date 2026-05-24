Crimen y Justicia

Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Nicolás Altamirano cuestionó el accionar de la Justicia de Santa Fe y sostuvo que su hija habría sido llevada a Venezuela por su madre. Además, aseguró que la mujer le ofreció dinero para que dejara de buscarla

Guardar
Google icon
Nicolás Altamirano sostuvo que la mamá de su hija se la llevó a Venezuela

La semana pasada, Interpol lanzó una notificación amarilla para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena santafesina de cinco años que desapareció en agosto de 2023. Ahora, el padre de la menor habló públicamente sobre el caso y cuestionó el accionar de la Justicia. “Si hubiesen actuado en su momento, hoy mi hija no estaría desaparecida”, sentenció.

“Lo que más estamos buscando es visibilizar un caso que estuvo archivado durante un año y medio por la Fiscalía Provincial. En agosto se van a cumplir tres años de que mi hija está desaparecida por un incumplimiento de la ley y una situación que no supieron manejar”, manifestó Nicolás Altamirano en diálogo con el medio Sauce Viejo Hoy.

PUBLICIDAD

“Presenté miles de pruebas de malos tratos que sufría mi hija y de una posible fuga por parte de la madre y no hicieron nada. Hoy estamos en esta lucha donde ya existe la sustracción, retención y ocultamiento de mi nena”, lamentó el hombre.

La denuncia por la desaparición de Mía fue presentada ante la Comisaría 1ª de Santa Fe el 25 de agosto de 2023, dos días después de que la niña fuera vista por última vez. “Mi hija desapareció el 23 de agosto del 2023. A mí me avisaron el 25, cuando ya estaba lejos. ¿Por qué no me avisaron en el primer momento para buscarla? Tal vez no hubiese pasado lo que pasó”, relató Nicolás.

PUBLICIDAD

Nena desaparecida Santa Fe Interpol
Mía está desaparecida desde agosto de 2023 (Fuente: MPF)

La principal hipótesis de la Unidad Fiscal Santa Fe es que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, manteniéndola fuera del contacto con su padre y trasladándola fuera del país sin autorización paterna. Nicolás sostuvo que la menor estaría en Barinas, Venezuela, donde existirían vínculos familiares por parte de la actual pareja de la mujer.

La investigación fue caratulada como sustracción, retención y ocultamiento. A partir de esa causa, Interpol emitió una alerta amarilla para activar la búsqueda internacional de la nena. “Seguimos trabajando con Missing Children e Interpol, haciendo tareas en Venezuela, pero lamentablemente es un país que no colabora ni desde los medios de comunicación ni desde la Justicia venezolana”, detalló.

Nicolás también aseguró que antes de la desaparición de su hija había presentado fotos y testimonios sobre presuntos malos tratos y afirmó que, en ese contexto, la madre de Mía intentó frenar su reclamo con una denuncia de abuso sexual que luego fue desestimada. “Me arrancaron un pedazo de mi vida. Yo nunca firmé ni quise que se la lleven”, expresó.

A su vez, relató que, durante una transmisión en redes sociales, la madre de Mía le ofreció dinero para que dejara de buscar a la niña. “Se conectó a mi vivo ofreciéndome plata delante de más de doscientas o trescientas personas que estaban mirando, ofreciéndome plata para que deje de buscar a mi hija”, mencionó.

Nena desaparecida Santa Fe Interpol
Interpol emitió una notificación amarilla (Fuente: MPF)

En otro tramo de la entrevista describió cómo atraviesa la ausencia de la nena. “Te cuesta levantarte, te cuesta pensar si tu hija está bien, si comió, si va a la escuela, si tiene sus cosas básicas. Nosotros éramos dos en uno, teníamos un amor muy grande. No sé por qué la madre tomó la decisión de llevársela”, dijo.

Nicolás aseguró que hoy sus esperanzas están puestas en la difusión internacional de la imagen de Mía y en que alguien pueda aportar información sobre su paradero. “Lo más necesario es visibilizar la cara de mi hija, compartirla, porque tengo la fe intacta de que la voy a volver a ver. Por favor, cualquiera que tenga información, que se comunique con la Unidad Fiscal de Santa Fe, con Interpol o al 911”, pidió.

Nena desaparecida Santa Fe
Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la niña (Fuente: Missing Children)

Por último, remarcó que, pese al paso del tiempo, mantiene intacta la esperanza de reencontrarse con su hija. “No voy a parar hasta volver a abrazar a mi hija. Son casi tres años de lucha, pero tengo la fe intacta de que la voy a volver a ver”, concluyó.

Temas Relacionados

Santa FeInterpolAlerta internacionalÚltimas noticiasMía Guadalupe Salteño Altamirano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

La nena estuvo internada durante varias semanas en un hospital de San Fernando. Los investigadores sostienen que existieron situaciones previas de negligencia y ahora imputaron a la madre y al padre por homicidio agravado

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Una cámara de seguridad de una estación de servicio fue clave para identificar a los delincuentes de nacionalidad chilena que asaltaron al ex tenista y eran buscados por Interpol

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Desbarataron una banda dedicada a las estafas virtuales: tres detenidos en 10 allanamientos

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene 11 imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera

Desbarataron una banda dedicada a las estafas virtuales: tres detenidos en 10 allanamientos

“Asesino de gatitos”: la cronología de las muertes que investiga la Justicia y otros casos misteriosos

Rescatistas acusan a Adriel C.O., estudiante y cocinero de 27 años, de haber matado a 16 animales

“Asesino de gatitos”: la cronología de las muertes que investiga la Justicia y otros casos misteriosos

Villa Devoto: robaban cables, fueron descubiertos bajo tierra y terminaron detenidos

La Policía de la Ciudad desbarató una banda de cinco personas y secuestró varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía

Villa Devoto: robaban cables, fueron descubiertos bajo tierra y terminaron detenidos

DEPORTES

Los mejores memes de la histórica actuación de Colapinto en el GP de Canadá de F1: el efecto Maia Reficco

Los mejores memes de la histórica actuación de Colapinto en el GP de Canadá de F1: el efecto Maia Reficco

Así quedaron las tablas de la Fórmula 1 tras el GP de Canadá: por qué Alpine y Colapinto tienen su mejor arranque en la F1

El apasionado beso entre Franco Colapinto y Maia Reficco tras el histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

La sorprendente decisión de Coudet y el plantel de River Plate tras la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura

Con una asistencia de Messi, Inter Miami pierde con Philadelphia por la MLS

TELESHOW

La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

Reina Reech recordó la pesadilla que vivió por una cirugía estética: “Me cortó y me estiró el ojo sin mi permiso”

Toda la intimidad del viaje de Yanina y Lola Latorre en Madrid: “Volamos en business”

Darío Barassi y la crianza con su esposa de sus hijas: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”

El íntimo festejo de cumpleaños de Lucía Galán en Madrid: “Una tarde maravillosa”

INFOBAE AMÉRICA

Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Guatemala mantiene vigilancia en 212 municipios por calor y lluvias intensas

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

Menos del 20% de los salvadoreños acudió a ver una película nacional en los últimos dos años

El Senado de Bolivia derogó la ley que regulaba el estado de excepción en plena escalada de protestas y bloqueos