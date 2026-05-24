Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Nicolás Altamirano sostuvo que la mamá de su hija se la llevó a Venezuela

La semana pasada, Interpol lanzó una notificación amarilla para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena santafesina de cinco años que desapareció en agosto de 2023. Ahora, el padre de la menor habló públicamente sobre el caso y cuestionó el accionar de la Justicia. “Si hubiesen actuado en su momento, hoy mi hija no estaría desaparecida”, sentenció.

“Lo que más estamos buscando es visibilizar un caso que estuvo archivado durante un año y medio por la Fiscalía Provincial. En agosto se van a cumplir tres años de que mi hija está desaparecida por un incumplimiento de la ley y una situación que no supieron manejar”, manifestó Nicolás Altamirano en diálogo con el medio Sauce Viejo Hoy.

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“Presenté miles de pruebas de malos tratos que sufría mi hija y de una posible fuga por parte de la madre y no hicieron nada. Hoy estamos en esta lucha donde ya existe la sustracción, retención y ocultamiento de mi nena”, lamentó el hombre.

La denuncia por la desaparición de Mía fue presentada ante la Comisaría 1ª de Santa Fe el 25 de agosto de 2023, dos días después de que la niña fuera vista por última vez. “Mi hija desapareció el 23 de agosto del 2023. A mí me avisaron el 25, cuando ya estaba lejos. ¿Por qué no me avisaron en el primer momento para buscarla? Tal vez no hubiese pasado lo que pasó”, relató Nicolás.

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Mía está desaparecida desde agosto de 2023 (Fuente: MPF)

La principal hipótesis de la Unidad Fiscal Santa Fe es que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, manteniéndola fuera del contacto con su padre y trasladándola fuera del país sin autorización paterna. Nicolás sostuvo que la menor estaría en Barinas, Venezuela, donde existirían vínculos familiares por parte de la actual pareja de la mujer.

La investigación fue caratulada como sustracción, retención y ocultamiento. A partir de esa causa, Interpol emitió una alerta amarilla para activar la búsqueda internacional de la nena. “Seguimos trabajando con Missing Children e Interpol, haciendo tareas en Venezuela, pero lamentablemente es un país que no colabora ni desde los medios de comunicación ni desde la Justicia venezolana”, detalló.

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Nicolás también aseguró que antes de la desaparición de su hija había presentado fotos y testimonios sobre presuntos malos tratos y afirmó que, en ese contexto, la madre de Mía intentó frenar su reclamo con una denuncia de abuso sexual que luego fue desestimada. “Me arrancaron un pedazo de mi vida. Yo nunca firmé ni quise que se la lleven”, expresó.

A su vez, relató que, durante una transmisión en redes sociales, la madre de Mía le ofreció dinero para que dejara de buscar a la niña. “Se conectó a mi vivo ofreciéndome plata delante de más de doscientas o trescientas personas que estaban mirando, ofreciéndome plata para que deje de buscar a mi hija”, mencionó.

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Interpol emitió una notificación amarilla (Fuente: MPF)

En otro tramo de la entrevista describió cómo atraviesa la ausencia de la nena. “Te cuesta levantarte, te cuesta pensar si tu hija está bien, si comió, si va a la escuela, si tiene sus cosas básicas. Nosotros éramos dos en uno, teníamos un amor muy grande. No sé por qué la madre tomó la decisión de llevársela”, dijo.

Nicolás aseguró que hoy sus esperanzas están puestas en la difusión internacional de la imagen de Mía y en que alguien pueda aportar información sobre su paradero. “Lo más necesario es visibilizar la cara de mi hija, compartirla, porque tengo la fe intacta de que la voy a volver a ver. Por favor, cualquiera que tenga información, que se comunique con la Unidad Fiscal de Santa Fe, con Interpol o al 911”, pidió.

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Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la niña (Fuente: Missing Children)

Por último, remarcó que, pese al paso del tiempo, mantiene intacta la esperanza de reencontrarse con su hija. “No voy a parar hasta volver a abrazar a mi hija. Son casi tres años de lucha, pero tengo la fe intacta de que la voy a volver a ver”, concluyó.