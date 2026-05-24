El apasionado beso entre Franco Colapinto y Maia Reficco tras el histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá @AlpineF1Team)

Franco Colapinto consiguió un histórico sexto lugar en el Gran Premio de Canadá y consumó un fin de semana fantástico en la Fórmula 1 con su mejor resultado. El argentino maximizó el rendimiento de su Alpine y, una vez que completó el trabajo en la pista, tuvo un tierno encuentro con su pareja Maia Reficco. La actriz acompañó al pilarense en el Circuito Gilles Villeneuve y mantuvieron un momento especial en el final de la carrera.

Luego de que el piloto de 22 años concretara una histórica actuación con su monoplaza de Alpine, Maia Reficco lo esperó en el box de la escudería francesa para celebrar juntos su hazaña. El reconocido fotógrafo de la Máxima, Kym Illman, capturó el momento del encuentro y grabó en el lente de su cámara el apasionado beso entre ambos. En el lugar también se encontraba Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes junto a María Catarineu, y Sam Mallinson, el jefe de prensa del team con sede en Enstone.

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Maia Reficco dijo presente a lo largo del fin de semana de la Fórmula 1 en Montreal, ya que en los días previos los habían captado caminando juntos de la mano. De hecho, en la mañana del domingo cuando ambos arribaron al Circuito Gilles Villeneuve, se los vio tomando mate. Al mismo tiempo, protagonizaron un episodio con tono humorístico al ingresar al paddock: un fanático lo confundió a Colapinto con el brasileño Gabriel Bortoleto.

La foto del tierno beso entre Colapinto y Reficco

Esta es la segunda oportunidad en la que Maia Reficco acompaña a Franco Colapinto en una carrera de la Fórmula 1. La primera vez que la actriz argentina dijo presente fue en el Gran Premio de Miami, donde el piloto de Alpine había terminado séptimo. Tras aquella carrera, las cámaras registraron un saludo secreto de la pareja que se volvió viral en redes sociales.

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La aparición pública de ambos ocurrió pocos días después de haber formalizado la relación durante la exhibición del pilarense en Buenos Aires. Después de esa actuación, se los vio abrazarse, besarse y repetir el gesto de manos que luego circuló masivamente en internet.

“Estoy muy bien, contenta de bancarlo. Me estresé, pero yo vengo acá solo a bancarlo a Franco. Fue divertido, no me quejo”, comentó en los Estados Unidos. Consultada por ESPN, Maia mencionó que no conocía el ambiente del automovilismo profesional: “Me sorprendió todo. Yo no sabía mucho de este mundo y es un delirio”.

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Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Estados Unidos, es hija de padres argentinos y creció entre ambos países. Alcanzó proyección internacional desde 2017 con su papel en Kally’s Mashup, participó en producciones como Do Revenge y Pretty Little Liars Original Sin y se convirtió en la primera argentina en encabezar la versión de Hadestown en Broadway.

Franco y Maia arribaron al paddock en Montreal tomando mates (REUTERS/Mathieu Belanger)

El histórico resultado del argentino en el Circuito Gilles Villeneuve se produjo en un fin de semana que también fortaleció a Alpine en el Campeonato de Constructores: Pierre Gasly remontó desde la 14ª posición hasta el octavo puesto y el equipo quedó quinto en la tabla.

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“No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo. Estoy seguro de que iba por ahí. Gracias a Dios llegó temprano lo que llegó en Miami y nos hizo dar un pasito para adelante, estoy contento. Ahora, a disfrutar un poco y trabajar para la próxima”, reconoció Franco Colapinto luego del GP de Canadá.

La próxima cita será en Mónaco, donde la Fórmula 1 correrá en las calles del Principado entre el 5 y el 7 de junio. Colapinto llegará a ese fin de semana con 20 puntos acumulados y después de haber firmado su mejor resultado desde su llegada a la categoría.

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