Guatemala

El club Municipal rompe la sequía y alcanza su corona número 33 en el Clausura 2026 en Guatemala

El equipo capitalino venció de visitante a Xelajú MC por 1-2 y cerró la serie con un contundente 6-2 global, rompiendo así una racha sin títulos desde 2024

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QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Jugadores de Municipal celebran con el trofeo este sábado, al ganar la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala contra Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz
QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Jugadores de Municipal celebran con el trofeo este sábado, al ganar la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala contra Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

El club Municipal alcanzó la cima del fútbol guatemalteco tras consagrarse como campeón del Clausura 2026, al imponerse como visitante por 1-2 sobre Xelajú MC en el partido de vuelta de la final. Con este resultado, el equipo capitalino sumó su corona número 33 y se consolidó como el máximo ganador del país, según informaron medios guatemaltecos.

El encuentro, disputado en la ciudad de Quetzaltenango, estuvo marcado por la intensidad y la rivalidad histórica entre ambos equipos. El conjunto dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo llegó con una ventaja de 4-1 obtenida en el partido de ida, lo que obligaba a Xelajú MC a buscar una remontada. El equipo local abrió el marcador al minuto 14 por intermedio de Manuel Romero, quien minutos antes del final del primer tiempo anotó en propia puerta y decretó el empate.

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La segunda mitad presentó un desarrollo equilibrado hasta que el jugador de Municipal, José Morales, marcó el gol que selló la victoria visitante en el minuto 57. Este tanto sentenció las aspiraciones de Xelajú MC, que buscaba sumar su octavo título, y permitió a los capitalinos asegurar un marcador global de 6-2.

Jesús López, de Xelajú MC (i), disputa un balón con Rudy Muñoz, de Municipal, este sábado en la final de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango. EFE/ Fernando Ruiz
Jesús López, de Xelajú MC (i), disputa un balón con Rudy Muñoz, de Municipal, este sábado en la final de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango. EFE/ Fernando Ruiz

El Clausura 2026 presentó un desarrollo competitivo desde la fase de clasificación, marcada por la regularidad de Municipal y la resistencia de Xelajú MC. De acuerdo con un análisis de Prensa Libre, el equipo de la Ciudad de Guatemala ocupó las primeras posiciones de la tabla durante la etapa regular, mostrando un equilibrio entre defensa y ataque. Por su parte, los quetzaltecos, bajo la conducción del técnico mexicano Roberto Hernández, aseguraron su pase a la postemporada tras una campaña de altibajos y lograron acceder a la final tras superar eliminatorias exigentes.

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En las semifinales, Municipal dejó en el camino a Comunicaciones, su histórico rival, en una serie que atrajo la atención nacional por la rivalidad entre ambos clubes. Prensa Libre detalló que el conjunto capitalino logró imponerse gracias a su solidez defensiva y la eficacia de sus delanteros, lo que le permitió avanzar a la instancia decisiva y aumentar la expectativa sobre la posibilidad de romper el empate en el palmarés de títulos.

Por otro lado, Xelajú MC accedió a la final tras eliminar a Guastatoya, en una llave caracterizada por la intensidad de los duelos y la capacidad del cuadro quetzalteco para revertir situaciones adversas en su estadio. El plantel de Hernández llegó fortalecido a la definición, buscando repetir hazañas pasadas como las remontadas de 2012 y 2023, tal como subrayó Prensa Libre.

Fin a la sequía de dos años sin títulos

La obtención de este trofeo para el Municipal representó el final de una sequía de dos años para la escuadra de la ciudad de Guatemala, que había perdido las finales de los torneos Clausura y Apertura en 2025.

Este campeonato también revivió una de las rivalidades más antiguas y enconadas del fútbol nacional, que no se definía en una instancia decisiva desde 2012. En aquella ocasión, Xelajú MC se había impuesto en la tanda de penaltis. El técnico mexicano buscaba repetir hazañas pasadas, como las remontadas logradas en 2012 y 2023.

La victoria de Municipal permitió romper el empate histórico que mantenía con Comunicaciones, su tradicional adversario de la capital guatemalteca, y ocupar en solitario la cima del palmarés del fútbol nacional. El club rojo suma ahora 33 títulos oficiales, superando a su rival con el que compartía el liderazgo en campeonatos ganados.

QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Cristian Hernández (i) de Municipal celebra un gol este sábado, en la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala entre Xelajú MC y Municipal en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz
QUETZALTENANGO (GUATEMALA), 23/05/2026.- Cristian Hernández (i) de Municipal celebra un gol este sábado, en la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala entre Xelajú MC y Municipal en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

El festejo de los jugadores y la afición de Municipal se extendió en el estadio local, mientras el equipo se prepara para disputar el próximo torneo con la meta de ampliar su ventaja en la tabla histórica.

El club se prepara para afrontar el próximo torneo con la mira puesta en ampliar su ventaja, mientras la competencia local anticipa nuevos capítulos de la tradicional rivalidad entre los equipos más ganadores del país.

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