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El emocionante diálogo por radio entre Colapinto y su ingeniero tras el sexto lugar en Canadá: “Tengo al jefe en mis hombros”

El argentino consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 y Stuart Barlow se deshizo en elogios por su rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve

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El ingeniero de pista elogió al argentino por su sexto lugar en la Fórmula 1

Franco Colapinto sigue agigantando su figura en la Fórmula 1 y logró su mejor resultado en el Gran Premio de Canadá al finalizar en el sexto lugar. Además de sumar importantes puntos para Alpine Pierre Gasly terminó octavo—, el argentino mostró un rendimiento sobresaliente tras perderse los ensayos en el inicio del fin de semana. Una vez consumado el trabajo en el Circuito Gilles Villeneuve, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, se deshizo en elogios con la actuación del joven de 22 años por la radio.

“Y... bandera a cuadros, bandera a cuadros. ¡Vamos, amigo, P6! Amigo, fantástico trabajo este fin de semana. Muy, muy buen manejo”, soltó el ingeniero británico que acompaña a Franco durante toda la carrera apenas terminó la competición en Montreal. “¡Buen trabajo, amigo! Vamos, wooo”, respondió un Colapinto que radiaba felicidad.

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Inmediatamente, Stuart Barlow le contó al corredor argentino la felicidad de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del Alpine, que se mostró muy contento por el rendimiento de sus pupilos. “Tengo al jefe en mis hombros acá, está muy contento”, comentó el ingeniero de Franco por la radio.

Así que eso es P6, tu mejor resultado en la F1, amigo. Otro fin de semana, otro gran resultado”, continuó Stuart Barlow mientras Colapinto festejaba y le agradecía. El ingeniero se sinceró por la radio y enalteció el trabajo que realizó el argentino a lo largo de todo el fin de semana de actividad en el GP de Canadá: “Después de habernos perdido la FP1, no pensé que íbamos a estar acá logrando esto este fin de semana. Manejaste muy, muy bien. Desde el pequeño receso creo que volviste diferente. Así que bien hecho, amigo”.

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*El despiste de Colapinto en el que se fue sobre el pasto

Toqué un poco de agua, porque estaba mojada la salida de boxes. Pisé una línea blanca y perdí un poco la cola. Se fue de trompa y el pasto estaba empapado. No dobló el auto. Un poco de tensión”, comentó en conferencia de prensa sobre el despite que tuvo al salir de los pits.

Stuart Barlow fue clave por la radio del equipo para calmar a Colapinto en un momento de gran tensión. “¡Choqué, choqué! ¡Idiota!”, se recriminó Franco. Sin embargo, su ingeniero apareció para bajarle los decibeles e informarle que no había daños graves en el monoplaza: “Seguí, seguí. Okey, no vemos nada en el suelo. Hay un pequeño rasguño en la placa del extremo y en la rueda trasera izquierda. Termina el VSC, estrategia 7”.

En la rueda de prensa, Colapinto analizó el transcurso de la carrera y cómo atravesó el momento tras el golpe: “Fue aburrida. Al principio empujé mucho. La primera parte de la carrera venía a fondo, muy fuerte. Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui más tranquilo. Teníamos un gap (distancia) muy grande. Solo que es natural en la primera parte de la carrera hacer el gap más grande con Lawson para que me quede bien la parada. Y, cuando la hice, salí rápido y cometí ese pequeño error. Igualmente, después de eso me tranquilicé hasta ir al final. Fue una carrera larga. Muchas vueltas, un poco solitario”.

*El compacto del Gran Premio de Canadá

No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo. Estoy seguro de que iba por ahí. Gracias a Dios llegó temprano lo que llegó en Miami y nos hizo dar un pasito para adelante, estoy contento. Ahora, a disfrutar un poco y trabajar para la próxima”, reflejó Franco sobre el gran momento que está atravesando en la F1.

Luego de terminar séptimo en Miami y cruzar la bandera a cuadros en Canadá, Colapinto afrontará el Gran Premio de Mónaco el fin de semana del 5 al 7 de junio con un gran momento. Gracias al décimo puesto que consiguió en China, el argentino arribará a las calles del Principado con una cosecha de 15 unidades.

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