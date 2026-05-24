Toda la intimidad del viaje de Yanina y Lola Latorre en Madrid: “Volamos en business”

Lola Latorre compartió en Instagram el detrás de escena de su viaje a Madrid junto a su madre, Yanina Latorre (Video: Instagram)

Lola Latorre publicó en su cuenta de Instagram un vlog titulado “Nosotras yendo a Madrid” y el video se convirtió en uno de los más comentados de las últimas horas. Con su madre Yanina Latorre como compañera de viaje y una edición que mezcla aeropuerto, vuelo en business y primeras postales en la capital española, la influencer mostró el detrás de escena de la escapada con fines laborales para la joven.

El intercambio entre madre e hija, filmado a bordo del avión, resumió en pocos segundos la dinámica que tienen las dos frente a cámara: Lola intentando bajar el perfil, Yanina subiéndolo sin el menor pudor. “Acá estábamos muy contentas y ansiosas por nuestro viaje. Llegó Erika y vamos rumbo a Madrid. Acá no estamos presumiendo, solamente nos estamos divirtiendo”, relató Lola, mientras mostraba su vuelo en primera clase. Su madre intervino y señaló: “Sí, estamos presumiendo, no nos divertimos, solo queremos que ustedes sepan que viajamos en business”.

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El clip arrancó en el aeropuerto, con las dos “muy contentas y ansiosas”, según narró la influencer, y continuó con la llegada a Madrid y el check-in en un hotel cinco estrellas, al que Lola definió como “nuestro hotel favorito”.

El viaje de Lola y Yanina Latorre incluyó vuelos en business class, estadía en el Hotel Emperador y recorridos por las calles de Madrid

Las imágenes del vlog mostraron también una cena en restaurante y las primeras recorridas por las calles de la ciudad. En la foto que acompañó la publicación, madre e hija posaron juntas en una calle adoquinada de Madrid: Yanina con una remera nude, minifalda de jean y cartera cruzada de Louis Vuitton; Lola con un vestido negro con encaje y cartera Gucci. Las dos con lentes de sol y sonrisas que confirmaban que el viaje arrancó bien.

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La publicación generó distintos comentarios. La propia Yanina le comentó a su hija: “Qué feliz me hacés, Lolita de mi corazón”. Por su parte, Nazarena Vélez, escribió: “Qué lindo viaje”, Majo Martino respondió: “Amo a la Yani bloguera” y Juli Argenta reaccionó con un emoji de corazón.

La dinámica entre madre e hija sobresalió en el vlog, con Lola enfocada en divertirse y Yanina bromeando sobre presumir su viaje

El contenido llegó en un momento en que Lola atraviesa uno de sus mejores períodos como creadora de contenido. Semanas atrás, la influencer había viajado a Londres invitada por una marca de moda de lujo, un hito que la emocionó hasta las lágrimas. En sus historias de Instagram, donde la siguen más de 783 mil personas, lo contó sin filtros: “Cuando empezó el año, hice una wish list de las cosas que quería que me pasaran. Creo que la primera o la segunda fue viajar con marcas y llegar a marcas internacionales. Entonces que de repente me estén pasando estas cosas donde pieso ‘¿es real?’. No lo puedo creer”. Y prometió no acostumbrarse nunca: “¿Voy a hacer un drama cada vez que me inviten a un viaje como estos? Y la respuesta es sí rotundo”.

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Ese viaje a Londres también había desatado una polémica en redes. Cuando un posteo ironizó sobre Lola al llamarla “la exitosa abogada” —en referencia a que estudió Derecho pero se dedica a ser influencer—, Yanina no tardó ni un minuto en responder. “¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? ¡Se recibió de abogada! Explicame la ironía de ‘exitosa abogada’”, escribió en X, y continuó: “Es mejor ser ella, estudió, tiene un título y se dedica a lo que quiere”.

Polémicas recientes surgieron en redes tras la publicación de videos y comentarios irónicos sobre la carrera y el perfil de Lola Latorre como influencer y abogada

Recientemente, se desarrolló un escándalo similar. En las últimas horas, otro medio publicó otro video de ellas caminando por la capital española y redactaron: “‘Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando’: Yanina y la ‘doctora’ Lola Latorre, de vacaciones en Madrid”. Por su parte, la conductora lo vio y decidió responder: “Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de ‘la doctora’. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis”.

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