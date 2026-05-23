Sociedad

Cómo Tokio logró una limpieza urbana casi perfecta y qué exige a sus habitantes

El enigma de las calles limpias y la paradoja de los cestos ausentes en la capital de Japón, una de las ciudades más grandes del mundo

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Cartel metálico con texto en japonés fijado a un árbol de tronco oscuro y hojas verdes. Detrás, una valla negra y un edificio moderno. Arbustos con flores rosas en primer plano
Un cartel informativo en japonés, fijado a un árbol, solicita a los visitantes llevarse su basura para mantener la limpieza. (Infobae)

Caminar por las calles de Tokio genera una impresión inmediata: el asfalto y las veredas parecen recién estrenados. No hay papeles, colillas ni restos de comida. El asombro crece al notar la ausencia casi total de cestos de basura.

La pregunta surge de inmediato: ¿cómo puede una de las ciudades más grandes del mundo mantener este nivel de limpieza sin recurrir a papeleras públicas?

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En la capital japonesa, la limpieza extrema no es producto de la casualidad ni de una obsesión gubernamental por multar a los infractores. Es la consecuencia de un entramado social y normativo que exige a cada ciudadano un compromiso personal con el espacio común y con el otro.

No existe el hábito de tirar residuos en la vía pública. La regla tácita es sencilla, pero inflexible: cada persona se hace responsable de sus propios desechos.

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Máquina expendedora blanca y tres papeleras de reciclaje naranjas en una acera urbana, con coches y edificios grises al fondo bajo un cielo azul claro
Una máquina expendedora y tres papeleras de reciclaje donde solo se pueden descartar latas o botellas, no permite otro tipo de residuo. (Infobae)

La ausencia de papeleras en Tokio no es un descuido ni una medida estética. Surgió como respuesta a una tragedia: el atentado con gas sarín en el metro en 1995.

En aquel año, recipientes con gas venenoso fueron colocados en los cestos de basura del subterráneo, dejando una huella profunda en la ciudad.

Las autoridades decidieron entonces retirar la mayoría de los cestos públicos para evitar que se convirtieran en puntos vulnerables para ataques. Lejos de ser una incomodidad, la decisión marcó un antes y un después en la gestión urbana de los residuos.

Desde ese momento, la responsabilidad de los desechos pasó a ser casi completamente personal. Nadie espera encontrar una papelera en la calle: el sistema obliga a cargar con la basura propia hasta encontrar un lugar seguro para desecharla que la mayoría de las veces es el propio hogar.

Un camión de basura azul con inscripciones en japonés circula por una calle asfaltada, con un conductor visible, y edificios de varios pisos al fondo
Los camiones de recolección de residuos domiciliarios tienen días y horarios puntuales para pasar y nadie saca a la calle antes de esos días la basura. (Infobae)

La regla de oro en Tokio es clara: lo que uno consume en la calle, lo guarda hasta llegar a casa. Este principio se llama omochikaeri, que literalmente significa “llevar la basura a casa”.

No se trata solo de una costumbre; es un mandato cultural que atraviesa generaciones. Desde pequeños, los niños aprenden en la escuela y en el hogar que ensuciar el espacio público es una falta de respeto hacia la comunidad.

Las escuelas no contratan personal externo para la limpieza. Son los propios estudiantes quienes barren, limpian y recogen lo que ensucian cada día. Así, la responsabilidad se integra en la vida cotidiana desde la infancia.

Comer o beber mientras se camina por la calle está socialmente mal visto. Si compras algo en un konbini, el consumo suele hacerse en la misma tienda, donde el personal se encarga de gestionar los residuos.

Este entramado cultural y educativo hace que la limpieza de las calles no dependa de vigilantes, sino de millones de gestos individuales sincronizados.

Dos contenedores de basura cuadrados de color gris oscuro con etiquetas. El de la izquierda es azul para reciclaje, el de la derecha es rojo para incinerables
Dos contenedores de basura en Japón muestran la separación de residuos con etiquetas para latas, botellas, plásticos y materiales incinerables. (Infobae)

En los barrios de Tokio, la gestión de la basura es un ritual colectivo marcado por reglas estrictas. Cada residente separa los desechos en categorías precisas: combustible, no combustible y reciclable. La clasificación se hace en bolsas especiales, que deben sacarse en días y horarios establecidos.

No existen montones de bolsas acumuladas en las esquinas. Los residuos se depositan en áreas designadas o pequeños contenedores cerrados, lo que evita que la suciedad se extienda por la vía pública.

La vigilancia comunitaria refuerza el cumplimiento: los vecinos reconocen y corrigen cualquier error en la separación o en el horario. La presión social funciona como un recordatorio permanente.

La mayor parte de la basura generada no se queda mucho tiempo en la ciudad. Tras la recolección, desaparece de la vista y entra en un circuito altamente tecnificado.

Primer plano de una caja de servicios urbana gris al lado de una caja de cartón con objetos reciclables en un bordillo. Al fondo, un coche negro
Los tachos grises se encuentran en las puertas de las casas o edificios, de allí recogen los camiones la basura. (Infobae)

En una ciudad de casi 14 millones de habitantes, la densidad y la falta de espacio imponen soluciones extremas. El pilar del sistema es la incineración.

Tokio posee más de una decena de plantas de incineración de alta tecnología. Los hornos operan a temperaturas superiores a los 850 °C, lo que elimina olores y reduce el volumen de los residuos hasta veinte veces.

Las cenizas resultantes no son un desecho más: se procesan y venden a constructoras para fabricar cemento, pavimento y materiales ferroviarios. Así, incluso lo que parece basura tiene un nuevo destino en la economía urbana.

Las plantas cuentan con sistemas avanzados que filtran gases y partículas nocivas. Las chimeneas sólo liberan vapor de agua, sin emisiones peligrosas para la salud pública.

El calor generado por la incineración se aprovecha para producir electricidad. Cada instalación cubre su propio consumo y vende los excedentes a la red, integrando energía y limpieza en un mismo ciclo.

El crecimiento sostenido del turismo en Tokio plantea retos inéditos para la limpieza urbana. La llegada de millones de visitantes obliga a reforzar el sistema de control. En las zonas más concurridas, grupos de voluntarios recorren las calles con pinzas y bolsas, recogiendo cualquier residuo que pueda quedar fuera de lugar.

A la vez, se han instalado carteles en varios idiomas advirtiendo que dejar basura en la vía pública acarrea multas económicas. La medida busca informar y disuadir a quienes desconocen las normas locales.

Señal roja y blanca sobre una acera de adoquines. Prohíbe fumar y tirar basura, con texto en inglés, japonés, coreano y una multa. Shibuya City visible
Un cartel en una acera de Shibuya, Japón, advierte a los transeúntes sobre multas de 2.000 yenes por fumar y tirar basura en la vía pública, buscando mantener la limpieza urbana. (Infobae)

Se suma a este sistema la prohibición de fumar en la vía pública salvo en lugares indicados para ello, donde quedan depositadas las cenizas y colillas.

La limpieza, que parece automática, es el resultado de una vigilancia constante y de una red de responsabilidades extendida a cada habitante y visitante. El modelo de Tokio no descansa en la infraestructura, sino en la conciencia colectiva.

Grupo de personas, mayormente hombres en trajes de negocios, de pie en un área de fumadores designada al aire libre en una calle de Tokio. Algunos fuman, otros miran sus teléfonos
Residentes y trabajadores utilizan una zona de fumadores designada en una calle de Tokio, una práctica común que contribuye a mantener la limpieza y el orden en la ciudad. (Infobae)

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