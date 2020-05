Lo peor del Covid-19 es la soledad, pero Nora buscó la manera de combatirla. “Tuve mis días…. me acostaba, me levantaba, miraba televisión, me conecté Netflix en el celu, la gente de mi ciudad me acompañó muchísimo porque soy el único caso, así que imaginate. No he podido volver a Laboulaye porque no me dejaban entrar hasta que el test me de negativo”, explica. Como cuentan muchos, la tercera semana fue la más dura: ”se me empezó a poner un poco más pesado, no venían los resultados de los test, yo estaba muy ansiosa, pero la fui tironeando gracias a Dios”.