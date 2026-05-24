Un hombre murió y otro resultó gravemente herido al chocar una moto y un automóvil en Córdoba

Un hombre de 33 años murió producto de un accidente vial, en Oncativo, Córdoba.

Un hombre de 33 años murió durante la madrugada en un accidente ocurrido en el ingreso a la ciudad de Oncativo, 74 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo entre las calles Esteban Piacenza y General Deheza.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Córdoba a Infobae, la víctima conducía una motocicleta Honda Biz 125 cuando chocó con un automóvil Mercedes Benz GLC300 manejado por un joven de 22 años. El siniestro dejó además a un acompañante del motociclista gravemente herido, quien fue trasladado para recibir atención médica especializada.

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Sobre las circunstancias precisas que provocaron el impacto, las autoridades señalaron que se encuentran bajo investigación. La fuerza policial dispuso el corte total de la Ruta 9 en ese sector, con desvíos vehiculares por calles internas de Oncativo para facilitar las tareas periciales. Hasta esta mañana no había trascendido la identidad de los involucrados.

La investigación judicial permanece abierta para determinar eventuales responsabilidades y establecer si existieron factores adicionales que hayan contribuido al desenlace fatal.

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Otros siniestros viales en la provincia de Córdoba

Un motociclista perdió la vida en boulevard de los Alemanes en la capital cordobesa

El mencionado no fue el único incidente vial registrado en las últimas horas en la misma región. Un hombre de 29 años falleció ayer, al volcar el vehículo en que circulaba por la ruta provincial 12, a la altura del kilómetro 113, en las inmediaciones de la localidad de Cavanagh, en el sudeste provincial.

La víctima viajaba a bordo de un utilitario Renault Kangoo junto a un acompañante, quien resultó con diversas lesiones y debió ser hospitalizado.

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El siniestro se produjo cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina. Personal de Bomberos Voluntarios y de un servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del joven, quien presentaba politraumatismos de gravedad como consecuencia del vuelco.

El acompañante, de 27 años, fue asistido en el sitio y trasladado de forma urgente al Hospital de Corral de Bustos con múltiples traumatismos. La Fiscalía de Instrucción de esta localidad interviene en la causa para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente.

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Un joven murió y otro resultó herido en un vuelco en proximidades de la localidad de Cavanagh

Horas antes, se había registrado la muerte de un motociclista de 40 años, producto de un incidente en boulevard de Los Alemanes al 4200, en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. La víctima circulaba en una Honda Storm cuando perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Tras el impacto, un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el deceso del conductor. No se reportaron otros vehículos involucrados en el hecho. Las autoridades policiales trabajan en la investigación para establecer las circunstancias que derivaron en la pérdida de control de la motocicleta y el posterior choque.

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