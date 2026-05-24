Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero muy esquivos y difíciles de estudiar. Foto/Claudio Monteza STRI.

Desde 1982 en la isla de Barro Colorado el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) realiza un proyecto de cámara trampa para el monitoreo de mamíferos a largo plazo.

La isla de Barro Colorado es uno de los bosques tropicales más estudiados del mundo y el hogar de muchos otros proyectos de monitoreo a largo plazo, incluyendo los censos de polen, artrópos y árboles.

PUBLICIDAD

El proyecto nació por iniciativa de Jacalyn Giacalone, quien llegó a la isla para estudiar ardillas cola roja a finales de la década de 1970, donde conoció a William E. Glanz, un investigador postdoctoral del STRI que también estudiaba mamíferos en el lugar, explica un artículo del STRI bajo la firma de Rosannette Quesada-Hidalgo.

Glanz comenzó a utilizar la metodología de transectos de rastro para monitorizar mamíferos en 1978, y su labor inspiró a Giacalone a ampliar sus observaciones para incluir a otros mamíferos y a continuar su proyecto de monitoreo a largo plazo de mamíferos.

PUBLICIDAD

El primer censo realizado por Giacalone y Gregory Willis consistió en registrar visualmente a los mamíferos a lo largo de 100 km de transectos de senderos.

Otras especies, como las Tamanduas del norte, también son monitoreadas. Foto/Claudio Monteza STRI

La información señala que una vez al año repetían el censo durante la estación seca y utilizaban los datos para crear una lista de animales que habitaban la isla, con el propósito de registrar la abundancia y las actividades de las especies.

PUBLICIDAD

La labor no tenía hora fija, de día o de noche los censos continuaban y Giacalone y Willis observaron que los ocelotes y otras especies nocturnas no estaban bien representados en los datos.

Por ello, Willis se vio dispuesto a complementar su monitorización visual, estableciendo en 1994 un sistema de cámaras trampa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el STRI, los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero son muy esquivos y difíciles de estudiar.

Ante esta eventualidad, la isla de Barro Colorado es un entorno ideal para monitorizar ocelotes y otros mamíferos en un entorno libre de caza, lo que facilitó que rápidamente los investigadores obtuvieron su primera foto en blanco y negro, en película.

PUBLICIDAD

Ocelotes fotografiados por primera vez con una trampa fotográfica en 2017. Foto/Claudio Monteza. STRI

La misma, siempre según el artículo, correspondía a una hembra de ocelote, a la que los investigadores llamaron “Oreja”, por tener una oreja desgarrada.

En su afán por seguir en el monitoreo, los científicos notaron que “Oreja” también tenía un patrón de manchas particular que les permitía identificarla individualmente a ella y a otros ocelotes.

PUBLICIDAD

Más tarde crearon el Cat-A-Log para identificar a los individuos ocelotes y sus relaciones, y especialmente para rastrear las generaciones madre-gatito, ya que solían aparecer juntos en las imágenes.

Giacalone identifica ocelotes individuales usando sus notables habilidades de reconocimiento, una tarea que la IA no ha logrado realizar correctamente hasta ahora, pero el proyecto está trabajando en entrenarla para su uso futuro.

PUBLICIDAD

El uso de cámaras trampa abrió la oportunidad de explorar la historia de vida, los territorios de vida y las interacciones de muchas especies de mamíferos.

Claudio Monteza, investigador del Smithsonian Tropical Research Institute, se encargará del proyecto.

La nota indica que a medida que la tecnología evolucionó, el proyecto evolucionó con ella, pasando de cámaras basadas en película y cinta a cámaras digitales y videocámaras digitales en 2002.

PUBLICIDAD

En 2008, las cámaras trampa digitales con imágenes infrarrojas y baterías de larga duración hicieron posible crear una red de 24 cámaras de rastreo que grababan casi las 24 horas del día durante todo el año.