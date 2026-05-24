Panamá

Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Durante más de 100 años la isla ha sido una estación de investigación que proporciona un entorno ideal para monitorear ocelotes y otros mamíferos en un entorno libre de caza

Guardar
Google icon
Los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero muy esquivos y difíciles de estudiar. Foto/Claudio Monteza STRI.
Los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero muy esquivos y difíciles de estudiar. Foto/Claudio Monteza STRI.

Desde 1982 en la isla de Barro Colorado el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) realiza un proyecto de cámara trampa para el monitoreo de mamíferos a largo plazo.

La isla de Barro Colorado es uno de los bosques tropicales más estudiados del mundo y el hogar de muchos otros proyectos de monitoreo a largo plazo, incluyendo los censos de polen, artrópos y árboles.

PUBLICIDAD

El proyecto nació por iniciativa de Jacalyn Giacalone, quien llegó a la isla para estudiar ardillas cola roja a finales de la década de 1970, donde conoció a William E. Glanz, un investigador postdoctoral del STRI que también estudiaba mamíferos en el lugar, explica un artículo del STRI bajo la firma de Rosannette Quesada-Hidalgo.

Glanz comenzó a utilizar la metodología de transectos de rastro para monitorizar mamíferos en 1978, y su labor inspiró a Giacalone a ampliar sus observaciones para incluir a otros mamíferos y a continuar su proyecto de monitoreo a largo plazo de mamíferos.

PUBLICIDAD

El primer censo realizado por Giacalone y Gregory Willis consistió en registrar visualmente a los mamíferos a lo largo de 100 km de transectos de senderos.

Otras especies, como las Tamanduas del norte, también son monitoreadas. Foto/Claudio Monteza STRI
Otras especies, como las Tamanduas del norte, también son monitoreadas. Foto/Claudio Monteza STRI

La información señala que una vez al año repetían el censo durante la estación seca y utilizaban los datos para crear una lista de animales que habitaban la isla, con el propósito de registrar la abundancia y las actividades de las especies.

La labor no tenía hora fija, de día o de noche los censos continuaban y Giacalone y Willis observaron que los ocelotes y otras especies nocturnas no estaban bien representados en los datos.

Por ello, Willis se vio dispuesto a complementar su monitorización visual, estableciendo en 1994 un sistema de cámaras trampa.

De acuerdo con el STRI, los ocelotes son depredadores importantes en los ecosistemas neotropicales, pero son muy esquivos y difíciles de estudiar.

Ante esta eventualidad, la isla de Barro Colorado es un entorno ideal para monitorizar ocelotes y otros mamíferos en un entorno libre de caza, lo que facilitó que rápidamente los investigadores obtuvieron su primera foto en blanco y negro, en película.

Ocelotes fotografiados por primera vez con una trampa fotográfica en 2017. Foto/Claudio Monteza. STRI
Ocelotes fotografiados por primera vez con una trampa fotográfica en 2017. Foto/Claudio Monteza. STRI

La misma, siempre según el artículo, correspondía a una hembra de ocelote, a la que los investigadores llamaron “Oreja”, por tener una oreja desgarrada.

En su afán por seguir en el monitoreo, los científicos notaron que “Oreja” también tenía un patrón de manchas particular que les permitía identificarla individualmente a ella y a otros ocelotes.

Más tarde crearon el Cat-A-Log para identificar a los individuos ocelotes y sus relaciones, y especialmente para rastrear las generaciones madre-gatito, ya que solían aparecer juntos en las imágenes.

Giacalone identifica ocelotes individuales usando sus notables habilidades de reconocimiento, una tarea que la IA no ha logrado realizar correctamente hasta ahora, pero el proyecto está trabajando en entrenarla para su uso futuro.

El uso de cámaras trampa abrió la oportunidad de explorar la historia de vida, los territorios de vida y las interacciones de muchas especies de mamíferos.

Claudio Monteza, investigador del Smithsonian Tropical Research Institute, se encargará del proyecto.
Claudio Monteza, investigador del Smithsonian Tropical Research Institute, se encargará del proyecto.

La nota indica que a medida que la tecnología evolucionó, el proyecto evolucionó con ella, pasando de cámaras basadas en película y cinta a cámaras digitales y videocámaras digitales en 2002.

En 2008, las cámaras trampa digitales con imágenes infrarrojas y baterías de larga duración hicieron posible crear una red de 24 cámaras de rastreo que grababan casi las 24 horas del día durante todo el año.

Temas Relacionados

MamíferosOcelotePanamáBarro ColoradoCámarasTrampaInvestigaciónIslaEspecies

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Socorristas recuperan los cuerpos de tres personas tras accidentes en ríos de El Salvador

La atención de emergencias culminó con la localización de tres fallecidos en distintos puntos del país, luego de incidentes registrados en cauces fluviales, mientras los equipos continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos

Socorristas recuperan los cuerpos de tres personas tras accidentes en ríos de El Salvador

Decomisan 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina, en República Dominicana

Los operativos se realizaron en dos contenedores procedentes de Estados Unidos, donde fueron halladas cajas con sustancias prohibidas durante inspecciones rutinarias en coordinación con las autoridades del puerto y el equipo fiscal

Decomisan 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina, en República Dominicana

El precio del queso en Nicaragua supera los 120 córdobas por libra y presiona el gasto familiar

El encarecimiento del queso ha elevado el costo promedio nacional y obliga a muchas familias a modificar sus hábitos alimenticios, reflejando la presión de la inflación en la canasta básica nicaragüense

El precio del queso en Nicaragua supera los 120 córdobas por libra y presiona el gasto familiar

¿Quién era Betsy? La maestra asesinada por presuntos vendedores de pan en Guatemala

Las detenciones se produjeron tras un operativo en Santa Lucía Milpas Altas, donde las autoridades identificaron a los sujetos que habrían usado la fachada de vendedores ambulantes para cometer el ataque fatal contra la víctima

¿Quién era Betsy? La maestra asesinada por presuntos vendedores de pan en Guatemala

Transportistas de carga pesada anuncian paro general en Honduras

La continuidad del conflicto preocupa a empresarios y autoridades, ya que la interrupción en la cadena de suministro tiene repercusiones directas sobre el abastecimiento y la economía local

Transportistas de carga pesada anuncian paro general en Honduras

TECNO

iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

Así puedes volver al estilo clásico de capturas en iPhone con iOS 26

Los cinco principios de Mark Zuckerberg para administrar una empresa

¿Qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Lista actualizada

El método correcto para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

ENTRETENIMIENTO

Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Stanley Tucci y Mark Strong se divierten con la confusión entre ambos

La película de Disney que hace llorar a Nick Jonas cuando la ve con su hija de cuatro años

John Cena: “El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”

Salud, deporte y finanzas: así es la vida joven en la era del bienestar

MUNDO

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev