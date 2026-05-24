Crimen y Justicia

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Una cámara de seguridad de una estación de servicio fue clave para identificar a los delincuentes de nacionalidad chilena que asaltaron al ex tenista y eran buscados por Interpol

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La banda que le robó a la madre de Juan Martín del Potro en una estación de servicio

La DDI de Azul logró la desarticulación de una banda internacional acusada de cometer robos en viviendas de deportistas de alto perfil. El operativo culminó este domingo con la detención de dos ciudadanos chilenos sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional, junto a otros tres sospechosos, tras una serie de procedimientos coordinados entre distintas jurisdicciones, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación se inició tras el asalto a la casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil, ocurrido el 15 de mayo pasado, entre las 17 y las 19. Los delincuentes ingresaron a la propiedad al romper una ventana.

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Los asaltantes sustrajeron pertenencias personales, algunas de ellas de gran valor sentimental y deportivo para la familia del extenista.

Entre los objetos robados figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza de oro con inscripción, relojes, perfumes, una raqueta marca Babolat color blanca y amarilla, dos relojes fuera de funcionamiento, uno marca Swatch color blanco y otro marca Nike color rojo, un Rolex y premios de torneos. También se llevaron dinero.

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Ladrones que entraron a robar a la casa de Juan Martín del Potro en Tandil en una estación de servicio

El análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo permitió identificar un Chevrolet Astra color bordó como el vehículo utilizado por los delincuentes.

El automóvil figuraba a nombre de L.R., aunque los detectives determinaron que el auto registraba una infracción de tránsito y que su conductor era Ignacio Zúñiga Cartes, ciudadano chileno que había sido parte de una banda dedicada a robos en casas de deportistas famosos en Estados Unidos.

La colaboración con la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) confirmó que el vehículo estuvo en la Ciudad de Buenos Aires días antes del robo y que fue conducido tanto por Zúñiga Cartes como por Walter Damián D’Amelio, argentino, quien también había quedado bajo investigación.

Al mismo tiempo, de tareas de campo, análisis de cámaras y testimonios, se estableció que después del hecho, el vehículo pasó por la localidad de Ayacucho, donde se detuvo a cargar combustible en la estación de servicio de la ruta provincial 29.

En ese momento, los integrantes de la organización fueron captados por una cámara de seguridad, que resultó clave para identificarlos.

A lo largo de los días siguientes, el personal de la DDI Azul realizó seguimientos, intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones, que permitieron trazar los desplazamientos de los sospechosos por distintas ciudades y vincularlos con otros hechos.

Tras las evidencias obtenidas, la Justicia libró órdenes de detención para Zúñiga Cartes, D’Amelio y Bastián Jiménez Freraut, otro ciudadano chileno con pedido de captura vigente por robo con intimidación en Chile y alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos.

Una foto partida que muestra ocho imágenes separadas de hombres. Incluye tres retratos frontales claros y cinco tomas de vigilancia con tonos azules.
Los miembros de la banda internacional que asaltó a Juan Martín Del Potro

Este sábado, durante un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), se detuvo a Zúñiga Cartes y Jiménez Freraut en la terminal de Retiro cuando se disponían a abordar un micro hacia Posadas, Misiones. En paralelo, se incautó el Chevrolet Astra en un taller mecánico de la calle Estados Unidos al 3000 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este domingo, en tanto, la investigación avanzó con el seguimiento de reportes telefónicos, que permitió localizar un Fiat Cronos negro en la Ruta Provincial 7, rumbo a Junín.

Personal de la DDI Junín y de Seguridad Vial de la provincia interceptó el vehículo y detuvo a Walter Damián D’Amelio, quien tenía pedido de detención en la causa, junto a Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, ambos chilenos, y a una mujer argentina que fue identificada y convocada a declarar.

Durante el procedimiento, se secuestraron cinco teléfonos celulares, dos relojes, una cartera blanca y el Fiat Cronos. Además, en la Ciudad de Buenos Aires se incautó el Chevrolet Astra utilizado por la banda.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 16, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, del Departamento Judicial Azul.

Los detenidos enfrentan una acusación por robo y asociación ilícita, mientras que se continúan las diligencias para esclarecer si participaron en otros hechos similares en el país y el exterior.

Según la información recabada, las comunicaciones intervenidas revelaron que los sospechosos utilizaron líneas telefónicas registradas a nombre de terceras personas y que mantenían contacto con talleres mecánicos y servicios de grúa en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación también permitió rastrear movimientos de dinero y la utilización de tarjetas para pagos en estaciones de servicio, lo que facilitó la reconstrucción de los trayectos de los imputados tras el robo.

Los robos a atletas de élite en Estados Unidos

Bastián Jiménez Freraut
Bastián Jiménez Freraut (arriba(, posando junto a relojes presuntamente robados a deportistas de élite

Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zúñiga Cartes eran buscados por Interpol por una serie de robos a atletas de alto nivel de la NFL, la NBA y la NHL (Liga estadounidense de Hockey) en diferentes estados, entre 2024 y 2025.

De acuerdo a las fuentes, robó varias joyas, relojes, divisas estadounidenses y otros artículos de gran valor junto a sus cómplices. Se estima que el grupo robó objetos de lujo por un valor de más de 2 millones de dólares.

Ignacio Zúñiga Cartes con el botín
Ignacio Zúñiga Cartes con el botín

La investigación descubrió imágenes del ladrón posando con algunos de los artículos robados. Una orden de registro ejecutada en una de las cuentas de Apple iCloud reveló una fotografía de varios relojes robados a un deportista profesional de Wisconsin. La fotografía fue tomada poco después y el mismo día del robo.

También hallaron fotografías aéreas de las residencias de las víctimas en Tampa, Florida, que se tomaron aproximadamente tres días antes del robo.

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