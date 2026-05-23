Polémica en Santa Fe: un empresario reparó parte de la colectora de una ruta y Vialidad Nacional lo intimó para que rompa lo que arregló

Néstor Rozín, CEO de Sol de Funes, realizó una reparación en el camino de la colectora de su hotel y Vialidad Nacional lo intimó para deshacer los arreglos (RTS Medios)

Un hecho insólito ocurrió en la provincia de Santa Fe: un empresario invirtió en maquinaria y materiales para arreglar el tramo de colectora de la autopista Rosario-Córdoba, frente al Hotel Sol de Funes (Radisson RED Funes, su nueva denominación) que regentea, pero fue intimado por Vialidad Nacional para deshacer la obra. O sea, debe romper todo lo que arregló.

”Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más“, comenzó relatando el empresario Néstor Rozín, en declaraciones a RTS Medios.

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El CEO del hotel sostuvo que venían “pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo repare. La municipalidad nos había dicho de darnos una mano con la gente que estaba haciendo la rotonda, pero se venía demorando“, agregó.

La solución que encontró fue recurrir a “gente que estaba trabajando en un supermercado, acá cerca, con las máquinas, más unos amigos que tenían piedras de Córdoba”. Y agregó: “Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar. Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra”, dijo al medio santafesino.

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El Hotel Sol de Funes, con su distintiva arquitectura gris y ventanas modernas, en el foco del conflicto (Facebook)

Después de casi siete meses de aquel hecho, le llegó una carta documento de Vialidad Nacional. Tiene que “volver a la situación anterior”. Y agregó con dolor: “Por más bien que lo hayamos hecho, con la lluvia, como está la situación actual, los camiones, las máquinas, se va deteriorando el camino. La municipalidad es la que me exige que tenga libre accesibilidad y, por otro lado, Vialidad me prohíbe que lo reparemos”.

De esta forma, Vialidad Nacional intimó al empresario Néstor Rozín a retirar la reparación y le dio 10 días para restituir el tramo “a su estado original”, al sostener que la obra se ejecutó sin aprobación final en una traza bajo jurisdicción nacional.

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La carta documento, enviada por el 7° Distrito Santa Fe, plantea un punto central: el bacheo mejoró el acceso que usan a diario vecinos y visitantes, pero Vialidad afirma que faltó autorización y controles técnicos.

Junto al Kentucky Flor de Campo, a la vera de la Autopista Rosario-Córdoba, está ubicado el complejo Sol de Funes, centro de la polémica (Google Maps)

Rozín explicó que intervino porque el ingreso al establecimiento, ubicado sobre la colectora del kilómetro 307,5 en sentido oeste, “estaba detonado”, según también explicó a Radio LT8 830. Y dijo que tenía eventos programados, entre ellos uno de un colegio con 5.000 personas, además de actividades con la diputada nacional Gisela Scaglia y con profesionales odontólogos.

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La postura de Vialidad Nacional

Según fuentes vinculadas a Vialidad Nacional consultadas por Rosario3, el eje del conflicto no se limita a que se trabajó en una traza nacional: el trámite iniciado por el hotel no habría alcanzado una aprobación definitiva. Esas fuentes indicaron que no se completó toda la documentación técnica requerida y que lo ejecutado fue mayor a lo presentado originalmente.

El empresario había solicitado que reparen el camino pero no obtuvo respuesta, lo hizo por sus medios y hace pocos días Vialidad lo intimó (Facebook)

Desde el organismo explicaron a Rosario3 que esos controles delimitan responsabilidades legales y técnicas y revisan, entre otros puntos, materiales, compactación, drenaje, pendientes y condiciones de seguridad vial.

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La mejora se hizo en un tramo deteriorado que utilizan trabajadores, proveedores y visitantes del hotel, además de usuarios de otros espacios de la zona.

El empresario hotelero busca revertir la intimación

El empresario sostuvo que, cuando comenzaron los trabajos, agentes de Vialidad Nacional intentaron frenar las máquinas, pero luego de tres horas de conversaciones permitieron que continuara el bacheo, según La Capital. Más tarde llegó la carta documento que consideró la intervención como una obra hecha “sin permiso”, de acuerdo con la misma fuente.

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La fachada del complejo Sol de Funes y el camino de acceso que Rozín intervino (Google Maps)

“El problema es que la empresa contratista o la que tiene el servicio, la que cobra el peaje, es la que debiera mantener la autopista y la colectora, ¿no? Se está diciendo que el privado tiene que invertir y tiene que hacer. Cuando un privado invierte, ahora lo persiguen, me parece, porque la colectora no es mía, es del Estado, ¿no?“, remató.

Rozín también dijo a LT8 que confía en que la situación “se va a solucionar” y en que Vialidad Nacional “va a recapacitar”, según. También señaló que un especialista en Derecho le mencionó un antecedente judicial vinculado a una intervención en avenida Circunvalación de Rosario durante la gestión del exintendente Héctor Cavallero, fallo que, según su relato, terminó con la absolución del exjefe municipal y que toma como respaldo de su accionar.

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El medio local InfoFunes indicó que, en el entorno del hotel, consideran irracional ordenar romper una obra que mejoró la circulación. Ese medio también mencionó que allí surgieron sospechas políticas por un evento de campaña del año pasado con presencia de Scaglia, aunque la carta documento no lo plantea como motivo.

Según La Capital, Rozín dijo que le llamó la atención que la intimación mencione a Gastón Bruno, a quien identificó como autoridad de Vialidad Nacional en la zona y con quien, afirmó, tuvo trato por trabajos previos. Bruno conduce el área del organismo en Santa Fe y fue secretario de Obras Públicas durante la gestión de Diego León Barreto.

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