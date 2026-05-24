Los mejores memes de la histórica actuación de Colapinto en el GP de Canadá de F1: el efecto Maia Reficco

Franco Colapinto logró su mejor resultado en 31 Grandes Premios al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá, disputado este domingo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El piloto de 22 años, al volante del Alpine A526, sumó 8 puntos y alcanzó un total de 15 unidades en el año (20 desde su desembarco en la Máxima). La victoria fue para Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien encadenó su cuarto triunfo consecutivo y afianzó el liderato del campeonato. Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

El muy buen fin de semana del argentino y de la escudería hizo disparar los memes y reacciones en las redes, que incluyeron el susto por el roce con el muro a la salida de los boxes. Sin embargo, el resultado final llevó alivio a los fanáticos y al conjunto galo.

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El fin de semana en Montreal arrancó con complicaciones para Colapinto: una falla eléctrica en su unidad de potencia lo privó de participar en la única práctica libre del viernes. Sin ese rodaje inicial, fue décimo en la competencia sprint y se clasificó décimo para la carrera principal, pero la jornada del domingo le deparó una serie de circunstancias favorables desde el arranque mismo.

La largada fue el primer punto de inflexión. El Racing Bulls de Arvid Lindblad no traccionó al arrancar y debió partir desde boxes, lo que le regaló una posición al argentino. Casi de inmediato, las detenciones prematuras de los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris —que habían salido con neumáticos de lluvia en una pista que no lo requería—, le permitieron a Colapinto trepar hasta el séptimo lugar en los primeros giros.

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Desde esa posición, el pilarense administró sus neumáticos medios con precisión y fue bajando sus tiempos de manera sostenida. El segundo momento decisivo llegó en la vuelta 30, con el abandono de George Russell por una falla técnica. El inglés de Mercedes venía de protagonizar una intensa disputa con su compañero de equipo Antonelli por el liderato. Su retiro activó el Auto de Seguridad Virtual y le abrió la puerta al Alpine para llamar a Colapinto a boxes. El equipo le colocó neumáticos duros con la intención de llegar hasta el final sin otra parada.

La salida del pit lane, no obstante, tuvo un momento de tensión. Con las gomas frías y algo de agua en el asfalto, Colapinto pisó una línea blanca, perdió el control del auto y golpeó el muro con la parte izquierda. “Toqué un poco de agua, porque estaba mojada la salida de boxes. Se fue de trompa y el pasto estaba empapado. No dobló el auto. Un poco de tensión”, relató el argentino en declaraciones a ESPN. La suspensión trasera quedó levemente dañada, lo que lo obligó a regular el ritmo durante algunos giros.

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Aun así, la confianza no tardó en regresar. A partir de la vuelta 39, Colapinto comenzó a mejorar sus tiempos con el compuesto duro —el que más demora en alcanzar la temperatura óptima— y marcó registros que superaron los que había logrado con el compuesto medio: 1m16s672, luego 1m16s546 y 1m16s249. En las vueltas finales, con el auto más liviano por el consumo de combustible, el argentino firmó sus mejores tiempos de toda la carrera: 1m15s765 y 1m15s462 en la última vuelta.

“Al principio empujé mucho. La primera parte de la carrera venía a fondo, muy fuerte. Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared, fui más tranquilo. Igualmente, después de eso me tranquilicé hasta ir al final. Fue una carrera larga, un poco solitario”, describió Colapinto en la conferencia de prensa posterior.

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El resultado lo convierte en el cuarto argentino con mayor cosecha de puntos en la historia de la Fórmula 1 (F1). Por encima de él permanecen Carlos Alberto Reutemann (310 puntos en 146 carreras entre 1972 y 1982), Juan Manuel Fangio (277 puntos en 51 carreras entre 1950 y 1958) y Froilán González (77 puntos en 26 participaciones entre 1950 y 1960).

Su compañero, Pierre Gasly, aportó otro punto de relevancia al equipo al remontar desde el 14° lugar hasta el octavo, lo que dejó a Alpine en la quinta colocación en el Campeonato de Constructores. “Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”, sintetizó el argentino.

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“No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho”, afirmó Colapinto, quien atribuyó su racha positiva a las mejoras que el equipo introdujo en el monoplaza en las últimas fechas. Con 20 puntos acumulados en cinco carreras, el bonaerense suma puntos por tercera vez en lo que va de la temporada.

La próxima cita de la F1 será el Gran Premio de Mónaco, en las calles del Principado, del 5 al 7 de junio. Colapinto, residente en el Principado, buscará continuar su racha en un trazado callejero que guarda similitudes con el circuito de Montreal.

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Los mejores memes de la histórica actuación de Colapinto

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asi se siente ser de river y fan de colapinto hoy pic.twitter.com/3qE7HaW8ai — marto (@marto3p) May 24, 2026

Así estábamos hace cinco meses. pic.twitter.com/uZQuedVq1X — Alpine Club (@alpineclub_esp) May 24, 2026

Colapinto depuis qu’il s’est trouvé une meuf pic.twitter.com/taeLVweujV — Malak 🫶🏼 (@vaderstarkk) May 24, 2026

Franco Colapinto desde o GP de Miami pic.twitter.com/pPdkS49KtF — Lucas Kneipp N (@LucasKneipp2) May 23, 2026