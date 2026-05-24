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Darío Barassi y la crianza con su esposa de sus hijas: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”

El actor contó en el podcast Criemos libres cómo tomó conciencia de la carga mental que asume su mujer Lucía Gómez Centurión cuando él debe encargarse solo de sus hijas

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El actor contó en Criemos libres cómo tomó conciencia de la carga mental que asume su esposa cuando él debió encargarse solo de sus hijas (Video: Criemos libres)

El conductor Darío Barassi sorprendió con una autocrítica sobre el rol de los padres en la crianza durante su participación en el podcast Criemos libres. En una charla íntima, abordó la problemática actual de la “carga mental” y reconoció que, aunque los hombres están cada vez más presentes, persisten desigualdades concretas en la distribución de tareas familiares.

El animador de ¡Ahora caigo! compartió su experiencia personal cuando tiene que cuidar a sus hijas Emilia e Inés, una situación que lo llevó a tomar conciencia de la complejidad y el volumen de responsabilidades que habitualmente gestiona su esposa, Lucía Gómez Centurión.

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El actor reflexionó sobre el lugar que ocupan los padres en la dinámica familiar. Barassi reconoció: “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita, que no es equitativo todavía y fehacientemente creo que debería ser equitativo”.

Primer plano de Darío Barassi, un hombre con barba y camisa de rayas, sonriendo y abrazando a su esposa e hijas en un restaurante
“Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita, que no es equitativo todavía”, reflexionó Darío Barassi sobre el rol de los padres (Instagram)

En su relato, describió cómo su pareja le planteó la dificultad de sostener sola múltiples tareas. “Lu me dice como: ‘Bueno, gordo, pero estoy haciendo malabares porque estoy sola con esto y con esto’”, contó Barassi, visibilizando la sobrecarga cotidiana a la que se enfrentan muchas madres.

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El actor admitió que, pese a su intención de estar presente, a veces percibe una distancia entre lo que cree aportar y lo que realmente demanda la situación familiar. “Yo siento que estoy un montón. Entonces, es como que a veces también siento que hay como un proceso de cambio”, expresó.

Darío relató que la toma de conciencia más clara llegó cuando su esposa debió ausentarse por trabajo y él quedó a cargo absoluto de sus hijas. “Cuando de repente mi mujer se va una semana por laburo afuera y yo me tengo que ocupar, yo de repente, las estoy vistiendo y miro el uniforme de la mañana y no tengo la menor idea de cómo se prende esa falda”, admitió.

Primer plano de un hombre barbudo y una mujer rubia, ambos sonriendo ampliamente, sentados dentro de un coche oscuro por la noche con luces borrosas al fondo
“Cuando me quedé solo con mis hijas me di cuenta de la cantidad de detalles que maneja mi esposa todos los días”, reconoció el animador de ¡Ahora caigo!

El conductor describió con humor y honestidad las dificultades cotidianas, desde abrojos hasta detalles de la vestimenta escolar. “Me sale una mala palabra. ¿Dónde hay un abrojo? ¿Cómo hago para que...? Y claro, después te acomodás, ¿viste? Estás ahí, lo resolvés porque sos padre y ya tengo dos hijas”.

A pesar de resolver la situación, Barassi remarcó que la vivencia le permitió dimensionar la magnitud de la carga invisible que soporta su esposa. “Ustedes manejan una cantidad de información que cuando de repente mi mujer se va una semana por laburo afuera y yo me tengo que ocupar...”, dijo, reconociendo la diferencia entre la presencia y la verdadera corresponsabilidad.

Durante la conversación, Barassi insistió en que la paternidad no debería estar basada en la idea de “ayudar”, sino en asumir la responsabilidad de forma equitativa y activa. “Creo que creemos que estamos mucho más presentes de lo que realmente estamos”, enfatizó, remarcando la necesidad de avanzar hacia una división de tareas que refleje un compromiso real de los padres.

Primer plano de un hombre barbudo con lazo de Minnie y camisa blanca y una mujer rubia con trenza y pendientes sonriendo a cámara, fondo claro
“La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo al cien por ciento”, expresó

El actor propuso pensar la paternidad como un proceso de aprendizaje y adaptación, en el que la autocrítica y la revisión de prácticas son fundamentales para construir vínculos más justos y equilibrados en la crianza y el hogar.

En febrero de este año Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión celebraron once años de casados. El conductor publicó en redes sociales fotos y mensajes dedicados a su esposa. El conductor destacó en sus publicaciones el camino recorrido juntos desde la adolescencia y el valor del humor, el respeto y el compromiso en su pareja. Compartió imágenes del registro civil y de momentos posteriores, acompañadas por canciones significativas para ambos.

“11 años desde que dimos el sí en el registro de la calle Uruguay. La mejor decisión de mi vida. Que recorrido amor mío, ¿estás para 11 más? Yo sí. Te amo Lu Gómez Centurión. Feliz aniversario civilero gorda mía”, comenzó diciendo Barassi en sus stories de cara a sus más de cinco millones de personas.

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