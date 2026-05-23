Sociedad

Un camión chocó contra un puente peatonal en la Panamericana y lo derrumbó: está cortada la Ruta 9

Ocurrió a la altura del kilómetro 50, en la localidad de Escobar. El tránsito está restringido en ambas manose. El chofer sufrió golpes leves y fue trasladado a un hospital

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Así quedaron los camiones luego del choque

El fin de semana largo comenzó con un violento accidente en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó. Segundos después, otro vehículo similar impactó contra parte de la estructura que caída. Ambos choferes están fuera de peligro, mientras que la ruta permanece cortada completamente.

El hecho ocurrió esta madrugada, hacia las 4.30, a la altura del kilómetro 50. De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal, perdió el control e impactó contra la estructura.

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El conductor del camión, según trascendió, tuvo traumatismos leves y fue trasladado por el personal del SAME a un hospital de Escobar. El motivo que llevó al chofer a perder el control de su vehículo todavía no fue esclarecido.

Segundos después, el otro camión, que iba mano a Rosario, chocó contra los restos de la estructura caída en la ruta. Gracias a la maniobra de este conductor, el impacto no trajo consecuencias peores.

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Las imágenes son impactantes y se llega a ver cómo uno de los vehículos quedó como soporte de la estructura, por lo que prevén que el operativo para removerlo puede llevar varias horas.

El choque de los camiones ocurrió esta madrugada

Según informó el canal TN, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las tareas para remover los vehículos y los escombros. Para aquellos que tengan que movilizarse, recomiendan tomar vías alternativas, ya que estiman que el operativo puede extenderse hasta la tarde.

En ese sentido, informaron que a la altura de Ingeniero Maschwitz hay un desvío para los que viajan en sentido a Rosario, mientras que a la altura de Loma Verde hay otro para los que viajen a Capital.

En el lugar ya se encuentran varias grúas para intentar remover el camión sostiene el puente y para derribar lo que quedó de la estructura.

Violento choque en Belgrano

La intersección de las calles Arcos y Mendoza, en el barrio porteño porteño de Belgrano, fue escenario de otro violento choque en el que dos autos chocaron e impactaron contra el frente de varios negocios.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió alrededor de las 5.25, cuando un Toyota Yaris y un Volkswagen Voyage chocaron violentamente e hizo que uno de los vehículos perdiera el control e impactara contra el frente de los los comercios ubicados en la esquina.

El choque en Belgrano ocurrió esta madrugada, poco después de las 5.25

Según se informó, el conductor y la acompañante del VW Voyage resultaron con politraumatismos y fueron trasladados por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso el inicio de actuaciones por el delito de lesiones. Producto del choque, ambos comercios sufrieron daños materiales. No se detectaron cámaras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la zona, aunque se indicó que uno de los locales posee cámaras privadas que podrían haber registrado el accidente.

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