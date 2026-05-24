Guatemala mantiene vigilancia en 212 municipios por calor y lluvias intensas

El Ministerio de Agricultura de Guatemala emitió recomendaciones para proteger cultivos y ganado ante el pronóstico del Insivumeh (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo monitoreo a 212 municipios por temperaturas superiores a 35 °C y por lluvias de más de 100 milímetros previstas para los próximos días. La cartera advirtió que el calor eleva la evaporación y agrava el estrés hídrico, aunque las precipitaciones podrían mejorar de forma gradual la humedad del suelo.

Gran parte del país registra humedad del suelo inferior al 25%, según el informe citado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). La condición se concentra en el norte, el Caribe, la Franja Transversal del Norte, Oriente y parte del Altiplano Central.

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El MAGA atribuyó la baja humedad a las altas temperaturas y a la distribución irregular de las lluvias. La cartera sostuvo que las precipitaciones previstas pueden mejorar las condiciones para las actividades agrícolas en regiones del sur y centro del país.

Las lluvias previstas y el pronóstico del Insivumeh

Las lluvias en el territorio estarán asociadas a condiciones locales, al paso de una onda del este y a inestabilidad en el océano Pacífico, de acuerdo con el boletín agrometeorológico del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA, basado en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

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El Ministerio de Agricultura advirtió por la amenaza al café, banano, maíz y frijol en varias regiones de Guatemala (Foto cortesía MAGA)

El mismo documento señaló que las altas temperaturas continuarán en varias regiones de Guatemala. Según el boletín, ese patrón incrementa la evaporación y el estrés hídrico, mientras que las precipitaciones podrían favorecer una recuperación gradual de la humedad del suelo y de la reserva de agua para el sector agropecuario.

Recomendaciones del MAGA para cultivos y ganado

El MAGA recomendó medidas de conservación de humedad, manejo de escorrentías y protección de cultivos y ganado. También pidió limpiar drenajes, zanjas y canales para facilitar el escurrimiento del agua. La cartera sugirió aplicar prácticas de cosecha y almacenamiento de lluvia. Para el ganado, indicó que se debe asegurar agua y sombra suficientes y reforzar la vigilancia fitosanitaria ante posibles aumentos de plagas y enfermedades, según el boletín oficial.

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El boletín del MAGA identificó riesgos para café, banano, maíz y frijol, además de palma de aceite, mango, arroz, cardamomo y hortalizas. Según el ministerio, la afectación potencial se concentra en departamentos como Petén, Escuintla, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Santa Rosa.

La advertencia oficial se apoya en la combinación de calor persistente y lluvias intensas previstas. El MAGA afirmó que ese comportamiento meteorológico obliga a proteger la producción agrícola y pecuaria en los 212 municipios bajo monitoreo.

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El Plan Institucional de Respuesta del MAGA concentra acciones en asegurar alimentos, retener agua y conservar suelos en zonas vulnerables. (Visuales IA)

El pasado 21de mayo, la titular del MAGA, María Fernanda Rivera, dijo a Canal Antigua que Guatemala se prepara para un episodio de El Niño que ya supera el90 % y que la institución activó hace dos meses un comité de emergencia para anticipar la respuesta.

La ministra sostuvo que los años análogos para el comportamiento agroclimático actual son 2018, 2021, 2023, 2024 y 2026. Según explicó, la recurrencia de sequías en años recientes muestra que la política pública debe orientarse a la adaptación al cambio climático y no a eventos aislados.

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