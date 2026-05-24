El Salvador

Menos del 20% de los salvadoreños acudió a ver una película nacional en los últimos dos años

La poca creación de títulos nacionales en El Salvador se refleja en la baja asistencia a este tipo de producciones mientras la cartelera se reserva para producciones internacionales

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Vista trasera de una sala de cine oscura con butacas rojas y pocos espectadores sentados, mirando una pantalla grande con imagen borrosa y luminosa.
Solo el 19.6% de la población salvadoreña acudió a ver cine nacional en los últimos dos años, según un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del cine nacional en El Salvador enfrenta retos importantes. Solo el 19.6% de la población entrevistada acudió a ver una película salvadoreña en los últimos dos años, según el informe elaborado por la Escuela Mónica Herrera, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y DW Akademie.

Este dato toma relevancia en un contexto donde la asistencia general a las salas de cine se ha recuperado tras la pandemia, pero la oferta local sigue siendo limitada.

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El informe, denominado “Consumo de medios, desinformación e inteligencia artificial en Guatemala Honduras y El Salvador” publicado en 2026, detalla que el 64.3% de los encuestados en El Salvador asiste actualmente a salas de cine, con una muestra mayoritariamente urbana.

Por su parte, en Guatemala, la asistencia a salas alcanza el 66.6%, y en Honduras un 52.9%. A pesar de las predicciones sobre el declive del cine como experiencia colectiva tras la pandemia, la preferencia por asistir a las salas se mantiene.

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Infografía sobre asistencia al cine en Centroamérica. Muestra un cine, personas, mapas de Guatemala, El Salvador, Honduras y gráficos de porcentajes.
Pese a las predicciones de declive, el cine mantiene una fuerte asistencia en el Triángulo Norte, con Guatemala liderando la región con un 66.6% de concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de producción local limita la presencia del cine salvadoreño en cartelera

Las producciones salvadoreñas han logrado estrenos recientes como “La balada de Hortensia” (2024), “Mojados en Navidad” (2025) y “Luciérnagas en El Mozote” (2025), títulos que han llegado a cartelera en medio de una programación dominada por contenido de Hollywood.

La presencia de cine nacional tiende a ser ocasional, también reforzada por la poca creación de producciones locales.

La escasa asistencia a películas nacionales responde, en buena medida, a la poca creación de nuevos títulos en el país. El informe señala que la oferta local resulta reducida y la programación de las salas está dominada por producciones extranjeras.

Mientras que en el Triángulo Norte, el informe subraya que, aunque la industria cinematográfica local en El Salvador, Honduras y Guatemala sigue sin estar plenamente desarrollada, existe un porcentaje significativo de audiencias que han visto algún documental o película nacional en el cine durante los últimos dos años.

Entre los tres países, los hondureños presentan los números más altos en este rubro, mientras que los salvadoreños registran los más bajos.

Vista trasera de pocos espectadores sentados en una sala de cine oscura, viendo una pantalla grande y brillante con imágenes borrosas. Asientos vacíos alrededor.
La asistencia general a las salas de cine en El Salvador se recuperó tras la pandemia, pero los títulos internacionales siguen dominando la cartelera cinematográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acción y comedia encabezan las preferencias del público salvadoreño

En El Salvador, las preferencias se inclinan hacia géneros como acción (62.3%), comedia (58.6%) y ciencia ficción (51.7%).

Otros géneros, como aventura, romance, drama, fantasía, terror, infantil, thriller, documentales y musicales, cuentan con porcentajes menores, aunque mantienen presencia en la cartelera.

Otras forma de contenido audiovisual de los salvadoreños

El consumo de contenido audiovisual no se limita a las salas. El 90.9% de los salvadoreños reporta consumir contenido por internet, con cifras que alcanzan el 93% en el área urbana y 77.6% en la rural. Las plataformas de streaming se consolidan entre el público, elegidas por el 68.9% de los usuarios. Las series (71.8%) y las películas (70.4%) son las opciones predilectas en estos servicios, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo respecto a años previos.

Hombre y mujer sentados en un sofá gris, viendo televisión. Él sostiene un control remoto, ella come palomitas. Mesa con snacks y velas.
El 90.9% de los salvadoreños reporta consumir audiovisuales por internet, consolidando el streaming y YouTube como opciones principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por encima de cualquier plataforma, YouTube lidera con un 82,1% de uso, superando el 78.2% registrado en 2020.

Este avance confirma la preferencia de los salvadoreños por la oferta accesible y variada de la plataforma, que permite el acceso a contenidos internacionales y nacionales fuera del circuito tradicional de salas de cine.

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