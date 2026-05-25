Todo lo que se sabe sobre las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz

Trump dijo a sus asesores que no se apresuren en cerrar un acuerdo con Irán (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Ofreció pocos detalles en una publicación en las redes sociales, pero dijo que el acuerdo preliminar se había “negociado en gran medida”.

Trump hizo su anuncio horas después de que Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, dijera que Washington y Teherán se encontraban en la “fase final” de redacción de un memorando de entendimiento y que “podrían llegar a una solución mutuamente aceptable”.

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Hasta el domingo por la mañana, no estaba claro qué habían acordado Trump e Irán, y los funcionarios estadounidenses e iraníes describían los elementos básicos del acuerdo en términos diferentes.

El anuncio de Trump se produjo después de una oleada de esfuerzos diplomáticos de última hora para evitar el regreso a la guerra a gran escala. En los últimos días, el presidente amenazó varias veces con lanzar nuevos ataques contra Irán, y Teherán intensificó su retórica.

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Esto es lo que hay que saber.

¿Qué han dicho Trump y los funcionarios estadounidenses?

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que había hablado por teléfono con varios dirigentes árabes y con los líderes de Pakistán y Turquía sobre un memorando de entendimiento “relativo a la PAZ”. Dijo que el acuerdo estaba “sujeto a la finalización” por parte de Estados Unidos, Irán y otros países, pero no dio más detalles.

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Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que un elemento clave del acuerdo propuesto era el aparente compromiso de Teherán de renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Los funcionarios dijeron que las preguntas sobre cómo se produciría esto se aplazarían hasta una ronda posterior de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Otro componente crucial de cualquier acuerdo implicaría la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero. Irán solo tendrá acceso a la mayor parte de esos activos que Estados Unidos y sus aliados pondrían en un fondo para la reconstrucción una vez acordado un acuerdo nuclear definitivo, dijeron los funcionarios. Eso daría a Irán un incentivo para permanecer en la mesa y llegar a un acuerdo, añadieron.

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¿Qué ha dicho Irán?

Un grupo de personas pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán no ha respondido formalmente a lo dicho por Trump. Pero tres altos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, dijeron que Teherán había aceptado un memorando de entendimiento que pondría fin a los combates en todos los frentes, incluido Líbano (donde Israel lucha con Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán), reabriría el estrecho de Ormuz sin peaje, levantaría el bloqueo naval estadounidense sobre Irán y liberaría 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

No estaba claro si la propuesta descrita por los funcionarios iraníes era la misma a la que se refería Trump en su publicación en las redes sociales. Los funcionarios dijeron a The New York Times que la propuesta no decía nada sobre el destino del programa nuclear iraní, solo que se negociaría un plan para tratar el uranio altamente enriquecido del país en un plazo de 30 a 60 días.

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¿Cuál ha sido la reacción?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Ilia Yefimovich/Pool Photo vía AP, Archivo)

Incluso con unos pocos detalles anunciados, algunos republicanos e individuos con una postura de línea dura contra Irán se lanzaron rápidamente a las redes sociales para criticar el posible acuerdo.

“El alto al fuego de 60 días que se rumora —con la creencia de que Irán se comprometerá alguna vez de buena fe— sería un desastre”, escribió en las redes sociales el senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, antes de que Trump anunciara un posible acuerdo.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuyo país se sumó al ataque estadounidense que inició la guerra a finales de febrero, dijo en un comunicado que había hablado del acuerdo con Trump en una llamada telefónica el sábado. El primer ministro dijo que cualquier acuerdo se enfocaría en la reapertura del estrecho de Ormuz y conduciría a conversaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní, y que tanto él como el presidente estaban de acuerdo en que no se podía permitir que Irán obtuviera armas nucleares.

Netanyahu añadió que Trump reiteró el derecho de Israel a defenderse, también en Líbano.

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Los enfrentamientos entre Hezbollaj e Israel han tensado el alto al fuego más amplio con Irán después de que Trump lo anunciara en abril.

¿Qué queda por abordar?

ARCHIVO – En esta foto, publicada el 5 de noviembre de 2019 por la Organización de Energía Atómica de Irán, se muestran centrifugadoras en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán (Organización de Energía Atómica de Irán vía AP, Archivo)

El posible acuerdo parece dejar sin resolver algunas de las cuestiones más espinosas en torno al programa nuclear iraní.

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Irán posee una reserva de unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

En virtud del acuerdo nuclear de 2015, negociado durante el gobierno de Barack Obama, Irán entregó la mayor parte de sus reservas a Rusia, un acuerdo que podría servir de modelo una vez más. Otra posibilidad consistiría en diluir el uranio hasta niveles de enriquecimiento inferiores que no permitieran fabricar un arma nuclear. Estados Unidos ha solicitado una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento, mientras que Irán había propuesto un plazo mucho más corto.

© The New York Times 2026.