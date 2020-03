Pero, sobre todo, la mayor parte de los padres no son docentes. No tienen por qué saber que una consigna debe ser explicada tal vez tres o cuatro veces antes de que todo el curso la entienda, que hay algunos alumnos que van a haber terminado algo cuando los demás todavía no lograron darse cuenta de lo que tienen que hacer. No tienen por qué saber cómo explicar algo de dos o tres maneras diferentes y el docente no puede en la virtualidad preparar la tarea para cada caso. Es una tarea estándar, pensada para que todos puedan acceder pero no necesariamente al mismo ritmo.