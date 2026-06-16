Sociedad

Infobae, octavo año consecutivo como el medio líder de noticias en Argentina

Los resultados más destacados del capítulo argentino de la edición 2026 del Informe sobre Noticias Digitales del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford

Guardar
Google icon
Una mujer con un celular en la mano interactuando con el mismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Infobae reafirma su liderazgo como el medio de noticias más leído de Argentina por octavo año consecutivo (Imagen ilustrativa Infobae)

Infobae extiende en el tiempo su liderazgo en el ecosistema de medios. La confianza en las noticias se desploma. Y las plataformas de la empresa Meta siguen siendo las puertas de ingreso en redes a la información de actualidad.

Estos son los tres resultados más destacados del capítulo argentino de la edición 2026 del Informe sobre Noticias Digitales del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, Inglaterra, publicado hoy.

PUBLICIDAD

El informe —que incluye a 48 países en todos los continentes—se basa en una encuesta online que realizó la firma YouGov en enero y febrero de este año a una muestra representativa de casi 100.000 personas en total en estos países.

Infobae lidera el ránking de medios en el país

Infobae extiende en el tiempo su liderazgo en el ecosistema de medios (Infografías Infobae)
Infobae extiende en el tiempo su liderazgo en el ecosistema de medios (Infografías Infobae)

Infobae se mantiene por octavo año consecutivo como el medio número uno de noticias en Argentina. De acuerdo con las mediciones llevadas a cabo por el Instituto Reuters, el 38% de las personas que respondieron la encuesta visitó este sitio de noticias al menos una vez por semana. TN le sigue en popularidad a Infobae, registrando cifras de 36% en su señal de cable y de 35% en su sitio online.

PUBLICIDAD

Además de la posición dominante de estas grandes empresas periodísticas, el estudio de Oxford muestra el crecimiento de emprendimientos nativos digitales como Luzu TV y El Destape Web, con 13% y 10% respectivamente. El crecimiento de Luzu TV (de 8% en 2025 a 13% en 2026) es notable, y lo ha posicionado al mismo nivel que la Televisión Pública, tanto en radiodifusión como en su edición online.

La confianza en las noticias se desploma

La confianza en los medios informativos continúa en retroceso (Infografías Infobae)
La confianza en los medios informativos continúa en retroceso (Infografías Infobae)

Solo el 26% de quienes respondieron a la encuesta confía en las noticias. Esto representa una baja de 6 puntos porcentuales respecto de la medición de 2025, y una caída de 15 puntos porcentuales respecto de 2018. Además, es el nivel más bajo desde que el estudio de Oxford mide la confianza de las noticias en el país.

Este decrecimiento en la confianza a las noticias no es solamente un fenómeno local, sino que sucede en 29 de los 48 países incluidos en el estudio. Sin embargo, la caída de 6 puntos porcentuales en el caso de Argentina es una de las más pronunciadas a nivel global.

En este contexto en el cual casi 3 de cada 4 argentinas y argentinos desconfía de las noticias que consume, las grandes marcas se convierten en un espacio de resguardo: Telefé, TN, Infobae, Canal 13 and La Nación + tienen alta estima entre las personas incluidas en la encuesta. Esta función de resguardo realza el valor de estas marcas en el ecosistema de medios, pero no alcanza para despejar la incertidumbre asociada con un contexto en el cual 3 de cada 4 personas desconfía de la información de actualidad que consume.

Infobae se posicionó sobre otros formatos (Infografía Infobae)
Infobae se posicionó sobre otros formatos (Infografía Infobae)

Las redes sociales son territorio de Meta

Al igual que en años anteriores, las plataformas de la empresa Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) en su conjunto lideran las preferencias de las personas encuestadas como vía de acceso a las noticias: 43% se entera de las mismas a través de Facebook, 38% de Instagram, y 34% de WhatsApp.

Las plataformas de la empresa Meta lideran las preferencias de las personas encuestadas como vía de acceso a las noticias (Infografía Infobae)
Las plataformas de la empresa Meta lideran las preferencias de las personas encuestadas como vía de acceso a las noticias (Infografía Infobae)

Esta terna en su conjunto tiene una posición de liderazgo desde la primera medición realizada por el Instituto Reuters en 2018. Pero la posición relativa de cada plataforma ha variado mucho en estos 8 años: Facebook y WhatsApp han decrecido 17 y 10 puntos porcentuales, respectivamente, e Instagram ha crecido 25 puntos porcentuales. Dicho de otro modo, Meta ha mantenido su dominio en este período pero no ha registrado crecimiento: el aumento de Instagram es anulado por la caída de Facebook y WhatsApp.

En cuanto a las otras plataformas masivas, YouTube —propiedad de la empresa Alphabet, quien también es dueña de Google— es usada por 32% de las personas encuestadas para acceder a las noticias. Esto significa un crecimiento de 4 y 5 puntos porcentuales con respecto de 2025 y 2018, respectivamente. TikTok con 19% (un crecimiento de 2 puntos porcentuales), y X con 10% (un decrecimiento de 2 punto porcentuales) completan la lista de las plataformas medidas en el Informe Reuters.

El futuro de las noticias digitales frente a una audiencia desconfiada

¿Cuál es el futuro de las noticias en una sociedad donde tres cuartas parte de quienes se informan desconfían de lo que leen, miran y escuchan? ¿Qué pueden hacer las empresas de medios para detener la tendencia hacia la desconfianza y, si fuera posible, empezar a revertirla? ¿Cuál es el impacto de esta situación en la política, la economía y la vida cotidiana? ¿Qué rol debería jugar el Estado para intentar que la ciudadanía confíe más? ¿O debería mantenerse al margen?

Estos son interrogantes van a organizar en los próximos años el ecosistema de las noticias y los medios y su influencia en la sociedad. Una sociedad desconfiada aumenta el estado de alerta en la ciudadanía ya que cuanto menos confiamos, más nos cuidamos para no ser defraudados. Pero también hace más difícil escucharnos, lograr consensos y armar proyectos en común. En el dilema entre la protección individual y la acción colectiva está la clave del futuro.

Temas Relacionados

Redes socialesConsumo de noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Interaron a un bebé de tres meses en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína

El lactante ingresó al Hospital Municipal de Bahía Blanca con fiebre y un análisis detectó restos de droga. El niño permanece estable

Interaron a un bebé de tres meses en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína

Los suicidios triplican los homicidios en Argentina: la advertencia de un psiquiatra ante la cifra récord

En diálogo con Infobae al Regreso, Demián Rodante, jefe en el Hospital Moyano, analizó las causas del récord histórico de suicidios y explicó por qué la mayoría de los casos presenta señales previas que suelen pasar desapercibidas

Los suicidios triplican los homicidios en Argentina: la advertencia de un psiquiatra ante la cifra récord

“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

Este martes los siete principales sospechosos se presentarán ante el tribunal por la ausencia del menor de cinco años, del que no se sabe nada desde el 13 de junio de 2024

“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

Acusaron a dos soldaditos de la banda narco de “Sapo” Saravia, vinculado a Los Monos, por el crimen de un policía federal en Rosario

Luis Miguel Muñoz (42) y Mario Ezequiel Peralta (25) fueron imputados por el enfrentamiento en el que fue asesinado el agente Rodolfo Manfredi (30) y resultó herido su compañero Emilio G. (34) el jueves de la semana pasada. Ambos delincuentes forman parte de la presunta organización que opera en Villa Banana, en la zona oeste

Acusaron a dos soldaditos de la banda narco de “Sapo” Saravia, vinculado a Los Monos, por el crimen de un policía federal en Rosario

El eufórico festejo de la comunidad de Cabo Verde en Argentina tras el empate ante España en el Mundial

Decenas de ciudadanos nacidos en el país africano y descendientes se reunieron en Dock Sud para ver el partido y celebraron tras la igualdad con la selección española, entonando algunas canciones de cancha típicas del fútbol argentino. La historia de la colectividad

El eufórico festejo de la comunidad de Cabo Verde en Argentina tras el empate ante España en el Mundial

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: la frase especial que eligió

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

Bochini vivió el banderazo en Kansas, recordó sus días con la camiseta y sorprendió con un elogio a Tinelli en Infobae Mundial

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

INFOBAE AMÉRICA

De los diarios a los chatbots: la transformación del consumo de noticias en América Latina

De los diarios a los chatbots: la transformación del consumo de noticias en América Latina

Cruz Roja Dominicana lanza campaña de donación voluntaria de sangre: de la reposición “insuficiente” a la meta de 600,000 unidades

Autoridades en Honduras aseguran 104 bienes vinculados a investigación por presunto lavado de activos

Panamá aprueba extensión de horarios en los centros de salud, para tratar de garantizar una atención 24/7

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados