El Mundial en el trabajo: por qué la mayor parte de los argentinos se identifican como “mediocampistas” en sus empleos

El 40% de los trabajadores argentinos se identificó con el rol de mediocampista, símbolo de cooperación y equilibrio en los equipos.

A horas del primer partido de Argentina en el Mundial 2026, los argentinos llevan la pasión por el fútbol a las oficinas y el 40% de las personas se identifica con el arquetipo de mediocampista, el motor y el equilibrio del equipo en el ámbito laboral, según un test de personalidad elaborado por Bumeran, un portal de empleo con presencia en varios países de América Latina. .

El informe, basado en las respuestas de 3.696 participantes de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, utilizó una analogía entre los roles de oficina y las posiciones clásicas del fútbol con el objetivo fue relevar cómo los trabajadores de cada país perciben su función en los equipos.

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Según los resultados de la encuesta, Bumeran remarca que los argentinos tienden a priorizar el trabajo en equipo y el acompañamiento, diferenciándose de otros países relevados. El 40% de los trabajadores argentinos se identificó con el rol de mediocampista, símbolo de cooperación y equilibrio en los equipos.

En la encuesta de Bumeran, un 41% de los encuestados argentinos aseguro que ayudan y acompañan a sus compañeros a la hora de arrancar nuevos proyectos.

La figura del mediocampista, según la descripción de Bumeran, corresponde a quien asegura el flujo de información, cuida el clima interno, asiste a quienes se sienten desbordados y evita que alguien quede aislado. Esta tendencia retrata una fuerte preferencia por la colaboración y la búsqueda de equilibrio en el día a día de las organizaciones argentinas.

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Al analizar los roles dentro de los equipos, el 26% reconoció que su función principal es conectar y facilitar el trabajo entre compañeros. El 24% asistió a quienes necesitaron ayuda, el 22% lideró y ordenó, el 14% impulsó la acción y otro 14% se enfocó en detectar y anticipar problemas.

Las preferencias respecto al trabajo en Argentina se concentran en la estabilidad laboral (35%), seguida por la posibilidad de crecimiento profesional (30%), el buen ambiente laboral (19%), la creatividad (8%) y el orden (8%). Por el contrario, los aspectos menos valorados son el caos y la falta de reglas (33%), la falta de compromiso (28%), el individualismo (19%), la improvisación (11%) y el exceso de procesos burocráticos (9%).

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El 65% de los trabajadores se definió como mediador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La estabilidad en el trabajo es hoy la prioridad para el 35% de los talentos. El hecho de que el 40% se identifique como mediocampista, el arquetipo que es el motor y el equilibrio del equipo, no es casualidad. Cuando las variables del entorno se vuelven impredecibles para las personas, los equipos de trabajo se convierten en redes de contención, convirtiendo los vínculos en el verdadero motor del trabajo", afirmó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar. Es que, en su visión, el espacio laboral ya no es solo un lugar de rendimiento, sino un entorno donde se construyen las redes de contención indispensables para sostener a las personas en momentos complejos.

El abordaje de los conflictos laborales también revela el peso de la mediación dentro de las organizaciones argentinas. El 65% de los trabajadores se definió como mediador, el 19% evitó involucrarse, el 15% asumió el rol de resolver el conflicto y el 1% defendió a quienes quedaron marginados. Ningún encuestado se identificó como el iniciador de los conflictos.

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La visión sobre el liderazgo también se reflejó en las respuestas: el 33% prefirió liderar desde el ejemplo y la seguridad, el 26% de manera estratégica, el 23% uniendo al equipo, el 11% asumiendo la responsabilidad central y el 7% imponiendo respeto y orden.

Comparativa regional

El día a día en las oficinas argentinas pone en primer plano la cooperación. El 30% de los talentos declaró que su mayor satisfacción proviene de que el equipo funcione bien, el porcentaje más alto de la región. Chile registró 29%, Perú 28%, Ecuador 25% y Panamá 1%. Además, el 63% de los encuestados en Argentina afirmó que, frente a un error en el trabajo, ayuda para resolverlo, el 20% analiza la causa, el 12% considera que ataja a tiempo y el 5% sostiene que son cosas que pasan.

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Frente a objetivos laborales complejos, el 36% de los argentinos prefirió acompañar a sus compañeros para alcanzarlos de manera conjunta, superando a Perú (32%), Chile (31%), Ecuador (28%) y Panamá (10%). En el inicio de nuevos proyectos, el 41% se dedicó a ayudar y acompañar, el 26% defendió los procesos y el orden, el 18% organizó al equipo, el 12% asumió la responsabilidad principal y el 3% no participó activamente.

El test de personalidad de Bumeran permitió visualizar no solo las preferencias individuales, sino también tendencias regionales y culturales en el mundo del trabajo. Las cifras y testimonios recogidos en el informe ofrecen una radiografía sobre cómo los argentinos se posicionan ante los desafíos cotidianos, qué valoran y de qué manera buscan construir ambientes más colaborativos y estables.

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