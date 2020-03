Cuando hoy lo llamé no pudo darme mucha bola. Yo quería preguntarle algo sobre una reunión que habíamos pactado para armar un material. Me hablaba y de fondo se oía el ruidito del whatsapp web, insoportable, uno detrás del otro. El hijo mayor que, me parece, estaba pateando una pelota y una sirena que parecía de bomberos. Yo pensé: qué quilombo. Iba a decirlo, pero me ganó de mano. Me contó algo desesperado que está estresadísimo con la mitad de su trabajo. Que ahora la directora de colegio secundario va a pedirle que ya empiecen a dar contenidos, no solo actividades. Parece que una madre llamó al colegio para preguntar si su hijo no va a tener matemática, que necesita ver funciones, que eso le van a tomar en el ingreso a la universidad en la que quiere presentarse a una beca y que la profesora de Matemática está estudiando una nueva aplicación para ver cómo la instrumentan.